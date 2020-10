Sa trajectoire est de nature à faire tache d’huile et à susciter des vocations.

Armelle NGOUGNI a le don de faire un croc-en-jambe aux pronostics qui lui sont défavorables. Son parcours et ses projets créent des rêves.

Désormais à la tête de deux structures qui marchent comme sur des roulettes, Armelle Ngougni n’en finit pas d’étonner et de détonner.

Sur les traces d’une jeune camerounaise qui continue de construire son rêve et d’aider les autres à créer les leurs. Armelle Ngougni fait sans cesse mentir le proverbe français qui donne à penser que « La bonne femme est celle qui n’a pas de tête ».

Elle est certes une bonne femme, mais elle n’accepte s’identifier que par ses actions et non son paraitre. Pourtant, elle aurait pu se contenter d’être un paradis pour les yeux, Armelle KOM (de son nom de jeune fille), sans le dire clairement, est opposée aux idées rependues ou reçues, selon lesquelles une femme n’a pour seul atout que son physique qui est inéluctablement l’enfer de l’âme et le purgatoire de la bourse.

Pour elle, la femme est ce qu’elle se fait et non ceux donc la nature la gracieusement pourvue. Une success story qui s’impose en Occident Armelle Ngougni est une âme bien née.

Voilà qui justifie que sa valeur n’ait point attendu le nombre de ses années. En seulement une trentaine de printemps, la jeune créatrice de rêves, arrivée en Europe il y une dizaine d’années, a réussi a s’y imposer par son sens du travail bien fait, sa ténacité à tout épreuve, et par sa détermination qui l’aide à ne se fixer aucune limite.

De tout temps, Armelle Ngougni n’a été oisive, ni friponne. Au contraire, elle a toujours été fringante. En matière de réussite, la jeune entrepreneuse est une éternelle insatisfaite ayant fait de sa vie une tâche à la DE SISYPHE.

Ce sont tous ces atouts qui l’on conduite à décrocher la timbale et à compter désormais parmi ces femmes qui donnent la preuve que la femme doit puiser sa fortune dans sa capacité à entreprendre et à se dépasser.

Une femme à la tête de plusieurs structures Il est difficile de dire avec extrême exactitude quel est le véritable cœur de métier d’Armelle Ngougni. L’intellectuelle qu’elle est a compris, grâce à la longueur d’avance qui est la sienne, combien il est nécessaire de savoir s’adapter à son environnement pour ne pas être prisonnier de sa formation de prédilection.

Initialement diplômé en comptabilité et gestion d’entreprise, elle a successivement par sa capacité d’adaptation occuper des postes dans le domaine de la comptabilité, de l’agroalimentaire, et du transport.

Sa première expérience d’entrepreneure commence par la création avec plusieurs associés d’une entreprise de transport urbain, ou elle s’emploie énergiquement pendant 3 ans tout en créant en parallèle dans un domaine qui à toujours été sa véritable passion, une société évènementielle.

Aujourd’hui, elle s’emploie à hisser son entreprise évènementielle au niveau des plus grands standard parisien et tourne définitivement la page du transport urbain. Son expérience européenne est loin d’être un long fleuve tranquille. Au contraire ! Après avoir foulé le sol occidental, Armelle Ngougni y découvre que sa réussite dépend des nombreux sacrifices qu’il faut consentir.

Elle ne va pas casser le pond une fois le fleuve derrière elle. Dans la foulée, elle crée l’Association d’Hommes et de Femmes d’Ambitions. Il s’agit d’une perche qu’elle tend aux jeunes étudiants étrangers en butte aux difficultés quotidiennes. En un mot comme en mille, il s’agit d’accompagner les étudiants sur plusieurs axes de leurs parcours, notamment dans les démarches administratives, l’adaptation, l’aide au logement, le soutien scolaire, la recherche de stage et d’alternance, l’apprentissage des méthodes de recherche et de mise en valeur de soi sans oublier le réseau d’offres et de la demande d’emploi ou chacune des parties trouve son compte.

Des centaines d’étudiants ont ainsi bénéficié de l’appui de cette association dont la présidente n’est autre que Armelle Ngougni. Avec son principal Labels TAM’S EVENT dont le nom puisse sa source dans les entrailles familiales, Cette société crée et dirigée par Armelle Ngougni est en passe de devenir la référence dans le monde parisien.

Celle-ci transforme vos rêves en réalité. TAM’S EVENT travail avec efficacité et son savoir- faire force l’admiration de tous. Cette agence évènementielle est un savant dosage entre créativité et professionnalisme. Elle bat tous les records en termes d’organisation d’évènement. TAM’S EVENT, garantie des moments d’exception, des services sur mesures avec un accompagnement personnalisé.

TAM’S EVENT vous prend en main dès lors que vous lui faite confiance. Que ce soit en matière de décoration, mise en beauté pour cérémonie, mise à disposition d’hôte et hôtesse d’accueil, le succès est assuré par TAM’S EVENT qui ne fait non plus dans la dentelle quand il est question de location des matériaux et accessoires de services.

Confier votre cérémonie à TAM’S EVENT, vous assure un service traiteur avec à la clé des chefs spécialisés pour menus européens, africains, orientaux etc., Le tout dans une ambiance sans pareille avec un disc-jockey et un imprésario inégalable. La réussite d’une société est aussi et surtout fonction des personnes qui sont à leur tête.

L’Association d’Hommes et de Femmes d’Ambitions et TAM’S EVENT ont la chance d’avoir à leur tête une femme de poigne, mais aussi de cœur, armelle Ngougni qui ne fait rien comme les autres.

La preuve, elle vous donne respectivement rendez-vous le 14 novembre et 05 décembre 2020, tout d’abord à la soirée de gala qu’elle organise à Pierrefitte pour le 5ème anniversaire de son association, ensuite à Paris à la première édition des « saveurs des vins et bulles d’exception », une plateforme de valorisation des vins et champagnes d’exception qui feront de ceux qui y prendrons part des personnes d’exception. Armelle Ngougni, personnage emblématique et énigmatique, est synonyme de réussite féminine de l’Afrique en terre française. Et le meilleur avec elle est à venir.