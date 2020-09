Ahmed Adel : le coach égyptien de la Panthère sportive du Ndé est au Cameroun :: CAMEROON

Le président du conseil d'administration de la Panthère sportive du Ndé SAS, Jules François Famawa, signe son contrat de recrutement le 30 août 2020 à Yaoundé.

C'est pour la première fois que le pharaon foule le sol du pays des Lions indomptables. Le technicien égyptien s'engage avec la Panthère sportive du Ndé SAS, le 30 août 2020 pour une saison. Son séjour en terre camerounaise sera renouvelable en cas de bons résultats.

Sous l'encadrement du nouveau coach, l'équipe est à Akono, dans le département de la Mefou-et-Akono, région du Centre, pour un stage de deux semaines. Ledit stage débute ce 1er septembre. Admed Adel dit vouloir vite découvrir le championnat camerounais. Pour avoir vu les Lions indomptables aux différentes compétitions internationales, il sait que les joueurs camerounais sont physiques. Pour lui, c'est un atout. Son challenge étant de travailler leur flexibilité, leur agilité et la technique. Ancien attaquant quand il jouait, il va de soi que son système de jeu soit basé sur l'attaque. "Je veux gagner des matchs", a-t-il déclaré lors de sa signature de contrat.

Le jeune loup aux dents longues

Ahmed Adel fait toutes ses classes d'entraînement dans son pays et à l'étranger. Né en 1978, il est nanti d'un doctorat en préparation physique. La saison dernière, il est coach du club de première division du Rwanda, Musanze FC. Bien avant, il entraîne au Moyen Orient et en Egypte. Il remporte des titres de championnat et de coupe dans ces pays.