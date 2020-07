CAMEROUN :: Le Port de Douala affiche un bénéfice de 5,3 milliards de F en 2019 :: CAMEROON

L'Assemblée Générale du Port autonome de Douala a approuvé ces comptes ainsi que le rapport de gestion du port pour l'exercice 2019, tel qu'adopté par le Conseil d'Administration.

Pour l’exercice 2019, clos au 31 décembre, les comptes du Port autonome de Douala(Pad) dégagent un résultat net bénéficiaire de 5 377 982 058 F CFA(Cinq milliards trois cent soixante-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinquante-six francs). Les comptes de l’entreprise ont été approuvés au cours de la 23e assemblée générale du Pad tenue ce 30 juin 2020 à Yaoundé.

Présidée par Gilbert Didier Edo, cette rencontre cette assemblée a également permis d’approuver le rapport de la gestion du Pad pour l’exercice 2019 tel que adopté par le conseil d’administration.

Etaient présents, le président du conseil d’administration du Pad, Shey Jones Yembe, le directeur général, Cyrus Ngo’o et le directeur général adjoint Charles Michaux Moukoko Njoh. Après la validation des comptes, l’assemblée générale s’est dite satisfaite des performances de l’entreprise tout au long de cet exercice. « L’assemblée générale a exprimé sa satisfaction et adressé ses félicitations au Directeur général pour la performance financière du port autonome de Douala et au titre de l’exercice 2019 et les actions entreprises en vue de l’amélioration de la performance des opérations portuaires et de la compétitivité du port de Douala » peut-on litre sur un communiqué signé ce 30 juin par Gilbert Didier Edoa.