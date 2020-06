CAMEROUN :: Football : Le Chan 2020 et la Can 2021 au futur compliqué :: CAMEROON

Ce 30 juin, le Comité exécutif de la Caf se réunit par visio-conférence pour décider de l’avenir des compétitions continentales hypothéquées par le coronavirus.

L’état des lieux des compétitions de la Confédération africaine de football (Caf) est sans doute le sujet le plus attendu par la grande famille du football ce 30 juin. L’instance faîtière du « sport roi » doit tabler sur la tenue, le report, voire l’annulation de ses rendez-vous sportifs lors du Comité exécutif attendu ce jour. Au rang de ces événements : la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun 2021. Arrêtée à la 2e journée en raison de la pandémie du coronavirus, la phase qualificative à cette grand’messe du football sera l’un des points majeurs, sinon le plus important dans ces échanges.

Après avoir subi un premier report, la Can 2021 pourrait connaître un nouvel ajournement au regard du contexte sanitaire actuel. Sauf si les quatre journées qualificatives restantes sont bouclées avant la fin d’année en cours. Ce qui demeure théoriquement possible si et seulement si les trêves d’octobre et novembre sont utilisées à profit.

Dans le cas contraire, la Can 2021 (initialement prévue du 09 janvier au 06 février 2021) pourrait être reprogrammé en 2022. Ce qui remettra alors au goût du jour un problème qui avait déjà été résolu par la Caf, à savoir le passage de la compétition des années paires aux années impaires.

Lors de l’une de ses dernières sorties, le secrétaire général de la Caf, Abdelmounaïm Bah, n’a pas écarté l’hypothèse du report de cette Can. Outre la Can 2021, la situation du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football 2020 sera également sur la table des discussions. La compétition était censée se tenir en avril dernier au Cameroun.

Une nouvelle date devrait être donnée, sauf annulation de l’édition. Autres sujets de préoccupation, la suite des compétitions interclubs (Coupe de la Caf et Champion’s League africaine), les tournois zonaux qualificatifs aux Can U17 Maroc 2021, U20 Mauritanie 2021 et Beach Soccer 2020. La Coupe d’Afrique des nations de football féminin 2020 va elle aussi retenir l’attention des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football.

Puisque jusqu’ici, ni la date du rendez-vous ni le pays hôte n’ont encore té dévoilés. Les nations devant disputer cette compétition ne sont même pas encore connues. Or, ce sera la première édition avec un format de 12 équipes au lieu de huit comme par le passé.

Du reste, la Caf devra également se pencher sur la Ligue des champions féminine. Une compétition en cours de création. Autant de rendez-vous footballistiques à tenir dans un contexte sanitaire inédit et une forte pression du calendrier.