Covid-19: Les propositions de l'Institut Européen de la Diaspora Camerounaise pour le Développement :: CAMEROON

Coronavirus : Le Cameroun face à la pandémie du COVID-19

Suite à la progression de la pandémie du COVID-19 et aux mesures prises par les gouvernements européens et africains, l’Institut Européen de la Diaspora Camerounaise pour le Développement (IEDDC) apporte par ce communiqué sa contribution pour une gestion efficace de la crise pandémique pour empêcher la propagation massive du virus au sein de la population.

La pandémie de COVID-19 met à mal les systèmes de santé du monde entier. Nous saluons les mesures prises par le gouvernement camerounais pour faire face à cette pandémie. Nous saluons également l’engagement de tout le personnel soignant mobilisé. Toutefois, nous encouragerions la mise en place d’une DNAC (Direction Nationale Anti-Coronavirus) qui prendra en charge ces mesures nationales de lutte contre le COVID-19

La DNAC, composée d’experts camerounais pluridisciplinaires, médecins, statisticiens, épidémiologistes, pharmaciens, informaticiens, anthropologistes, juristes, …etc., prendrait en charge les mesures du gouvernement du Cameroun et les contributions des experts nationaux et internationaux sur les questions de santé publique. Le plan de réponse national définie par la DNCA serait mis en œuvre par les autorités régionales, communales, les agences et services publics nationaux, les organismes privés, les ONG nationales et internationales, toutes les associations camerounaises jouant un rôle direct dans la sensibilisation à la réponse au COVID-19.

La priorité de l’IEDDC resterait celle de contribuer (à travers ses membres) à l’élaboration des politiques de santé pour le développement, de contribuer à l’effort

mondial pour limiter la propagation du virus.

Nous avons mis en place un comité de gestion de crise au sein de l’IEDDC, afin de suivre l’évolution de la pandémie. Les camerounais de la diaspora souhaitant apporter leur contribution peuvent nous contacter à cette adresse : secretariat@ieddc.eu

La pandémie commence à s'intensifier en Afrique et la préoccupation de l’IEDDC est d’empêcher que les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre ne soit le prochain

foyer épidémique.

Autres Mesures de l’IEDDC

La riposte au COVID-19 au Cameroun et partout en Afrique, doit être coordonnée au niveau stratégique et opérationnelle. Les réponses individuelles des pays ne suffiront pas. Le gouvernement camerounais, devra être en état de veille sur ce qui se passe dans les pays voisins.

Le Cameroun fera face dans les prochains jours ou Mois à une augmentation du nombre de malades du COVID-19 ou encore à une demande croissante de tests. Il est donc impératif que les établissements et les personnels de santé puissent répondre à cette demande.

Face à l’urgence générée par l’avancée épidémique, l’IEDDC fait quelques propositions au gouvernement camerounais (à travers la DNAC) :

▪ L’équipement de toutes les structures sanitaires de kits de dépistage du COVID-19 et de fournitures médicales pour soigner les malades. Sont concernés : les hôpitaux départementaux et d’arrondissement, les cliniques publics et privées, les centres médicaux des quartiers (agrées ou pas). ▪ La convocation de l’ensemble du personnel soignant retraité et ceux encore en formation, afin qu’ils viennent renforcer l’effectif du personnel déjà engagé sur le terrain.

▪ La formation immédiate et sans délai du personnel de santé. Une formation axée sur la prévention, le test et les mesures de prise en charge des malades au COVID-19. Cette formation devra se faire dans tous les arrondissements. Ceci permettrait une prise en charge globale de la population vulnérable.

▪ Le lancement de campagnes d'information du public (à travers les associations de quartiers, et des associations villageoises) sur la manière de se protéger et de protéger les autres contre le virus. La formation des équipes citoyennes qui vont mailler le territoire afin d’accentuer la sensibilisation auprès des populations.

▪ La coordination, l’action humanitaire au niveau national et international. Coordonner l’action des experts de la Diaspora et des dons humanitaires partout au Cameroun et dans les zones de peuplement en particulier.

▪ Au-delà des conditions d’hygiène (se laver régulièrement les mains et le port des masques), il est impératif de communiquer sur la façon de booster le

système immunitaire à travers les plantes et les aliments locaux. Mettre ainsi à contribution l’association des praticiens de la Médecine traditionnelle et Naturelle, mesure indispensable pour lutter contre le virus.

Contribution de la diaspora

L’IEDDC propose la mobilisation de la diaspora camerounaise afin de soutenir le Cameroun dans cette lutte :

L’IEDDC propose la mise en place d’un fonds d’investissement POST COVID19 (COVID-19-INVEST-FUND CAMEROUN). Ce fond recueillera les contributions diverses destinées à compenser les conséquences de la pandémie, ses modalités de mise en place seront définies au sein du Conseil de Gouvernance de l’IEDDC et de son conseil scientifique.

L’IEDDC propose la mobilisation des médecins camerounais et autres experts en santé publique résidant en Europe et ailleurs, de mobiliser leur ressource afin de contribuer efficacement à la gestion de la crise dans leur pays d’origine. Ils ont su montrer leur expertise par le passé sur d’autres épidémies telles que le virus Ebola, l’infection à VIH/SIDA ou la Tuberculose.

L’IEDDC déplore le manque de coordination des associations de la diaspora camerounaise. Car seule une approche globale serait une réponse efficace à la gestion de cette crise pandémique.

L’épidémie du COVID-19 fragilisera le système de santé du Cameroun, mais impactera également le secteur économique et social (formel et informel). Il est donc aussi important pour le gouvernement camerounais de prendre des mesures optimales pour répondre au mieux aux besoins de la population, des entreprises publiques et privées. D’étudier les possibilités d’un allègement fiscal (par exemple) pendant la période de gestion de la crise.

Par ailleurs, nous suggérons au gouvernement camerounais de mettre à contribution les chefs traditionnels et les chefs de quartiers qui sont des acteurs les plus proches de la population.

L’IEDDC encourage le personnel de santé et tous les autres acteurs de terrain, tels que les médias à poursuivre la sensibilisation des populations aux dangers du COVID-19.

L’IEDDC continuera à faire des recommandations au niveau de la planification stratégique et opérationnelle pour soutenir les actions locales.

Compte tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de cette épidémie, l’IEDDC continuera à formuler des recommandations, en s’inspirant des mesures prises par les gouvernements européens, tout en tenant compte des réalités sociales et culturelles du Cameroun.

Il est important de rappeler que l’IEDDC suggère de toujours se conformer aux mesures des autorités sanitaires locales et d’appliquer leurs recommandations

prioritairement.

Notre institut se tient à la disposition du gouvernement camerounais en première ligne dans la gestion de cette crise, ainsi que toutes autres organisations nationales et internationales impliquées dans la lutte contre le COVID-19, afin de trouver ensemble des solutions à cette crise sanitaire sans précédent.

