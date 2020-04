Lutte contre le COVID-19 : Eto’o vole au secours des footballeurs camerounais :: CAMEROON

Dans les prochains jours, l’ancien Lion indomptable, à travers sa fondation, entend distribuer les kits de protection sanitaire et des denrées alimentaires à 1000 joueurs de Ligues 1 et 2.

«Soyons une contribution à la solution et non un problème». C’est en ces termes que l’ancien international footballeur camerounais Samuel Eto’o Fils résume le geste qu’il entend poser à l’endroit des populations de son pays dans les prochains jours. Dans un communiqué rendu public le 15 avril dernier sur sa page Facebook, l’ancien capitaine des Lions indomptables annonce la distribution des kits de protection sanitaire et des denrées alimentaires à 1000 joueurs des championnats Ligues 1 et 2 de football masculin ainsi que de Ligue 1 de football féminin. Un bol d’air frais pour les joueurs locaux camerounais.

« C’est pour cela que la Fondation Samuel Eto’o en association avec l’agence de management sportive Utopia et la société Betoo, ont décidé d’apporter leur soutien aux joueurs professionnels de football dépourvus de salaire à cause de cette crise sanitaire », justifie le quadruple ballon d’or africain dans le communiqué radio-presse rendu public le 15 avril dernier.

Par ailleurs, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football lance un appel aux artisans camerounais pour la fabrication de 50.000 masques lavables obéissant aux normes qualité et protection requises en la matière. Selon le communiqué « ces masques principalement destinés aux conducteurs de taxi et de moto-taxis qui représentent l’une des catégories socio-professionnels les plus exposées après le personnel médical, seront remis aux représentations syndicales desdits secteurs d’activité pour une redistribution auprès de leurs membres respectifs ».

Au total, la Fondation Samuel Eto’o annonce une caravane de distribution de kits à 50.000 foyers des couches de population camerounaise les plus exposées. Cet élan de coeur qui s’associe à celle des entreprises citoyennes nationales dans la lutte contre la pandémie du coronavirus permettra d’alléger le quotidien des citoyens camerounais durant cette crise sanitaire et humanitaire qui sévit tant au Cameroun qu’ailleurs dans le monde.