CAMEROUN :: Limbe : Le PM séduit par le stade Omnisports :: CAMEROON

Joseph Dion Ngute a entamé sa visite de travail dans le Sud-Ouest par ce cadeau du chef de l’Etat à la Jeunesse.

Le Sud-Ouest a une place de choix dans le cœur du président de la République. Le Premier ministre l’a répété hier à la faveur de sa visite de travail à Limbe et à Buea. On le sait, depuis quelques jours, Joseph Dion Ngute a quitté l’immeuble Etoile pour se frotter à la réalité du terrain. La mise en œuvre des projets gouvernementaux est dans son viseur tout au long de ce périple. Le chef de l’Etat l’a presqu’envoyé en mission commandée. Ebolowa, Bertoua, Douala et depuis hier Limbe et Buea se sont ajouté.

C’est un secret de polichinelle, dans deux mois, la région du Sud-Ouest sera à nouveau sur le toit de l’Afrique avec le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Total 2020. Si ce site n’a véritablement pas de complexe à se faire, le chef de l’Etat a tenu à ce que son Premier ministre s’y rende encore pour avoir la confirmation qu’après la CAN féminine de 2016, la ville de Limbe peut encore relever le défi du CHAN.

La mission a plutôt été chaleureusement reçue. Dès la traversée du pont du Moungo, Joseph Dion Ngute a eu un aperçu de l’hospitalité des populations du Sud-Ouest. Accueilli par le gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilaï, le cortège du Premier ministre a eu de la peine à s’ébranler. De Tiko à Mountain Hôtel à Buea, les populations sont sorties en masse pour ovationner l’émissaire du chef de l’Etat. Les groupes de danse ont rivalisé d’adresse. D’une ville à l’autre, on a entendu « Peace Crusader », « Mister Major National Dialogue », des allusions à peine voilée aux missions confiées par le chef de l’Etat à Joseph Dion Ngute pour le retour à la paix dans la région du Sud-Ouest et la région voisine du Nord-Ouest.

L’esplanade du stade omnisports de Limbe a confirmé cette image carnavalesque. La visite d’inspection des infrastructures du stade était un régal pour le Premier ministre. Avec à sa suite, le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, le chef du gouvernement a inspecté le stade Omnisports des bureaux à l’aire de jeu. Par la suite, il a exprimé sa satisfaction par rapport à la qualité des installations. D’une capacité de 20 mille places, le stade Omnisports de Limbe répond aux exigences de la CAF. Le chef du gouvernement a simplement demandé que le rythme soit maintenu pour que la jeunesse africaine y soit bien accueillie. Le stade Omnisports de Limbe a, en appui, cinq stades annexes situés dans les villes de Buea et de Limbe. Mais au-delà de l’infrastructure sportive, le chef du gouvernement a eu à se rendre compte que les voies d’accès au stade sont en bon état.

De même s’est-il félicité de la qualité de l’hébergement, de la voirie entre Limbe et Buea et du niveau du plateau technique des formations sanitaires dans les deux villes. En s’adressant aux populations, le Premier ministre a, à chaque escale, donné l’assurance que les projets du gouvernement vont déferler davantage dans la région du Sud-Ouest. Le gouvernement y travaille, le chef de l’Etat y veille.