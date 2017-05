CAMEROUN :: Bétaré-Oya : Les hommes en tenue réclament des équipements :: CAMEROON La revendication a été faite le 20 mai dernier en marge de la parade civile et militaire qui s’est tenue dans cette localité.

#MaiDernier Les forces de défense et de sécurité en service dans l’arrondissement de Bétaré-Oya dans la région de l’Est ont besoin de beaucoup plus d’équipements et matériels militaires afin de mener à bien les missions qui leurs sont assignées.

La revendication a été portée à l’attention du sous-préfet de cette unité administrative au cours du repas de corps offert le 20 mai dernier en marge de la célébration de la 45ème édition de la fête de l’unité nationale. « Vous avez vu le défilé, il était beau, mais il vous a donné l’occasion d’être témoin de l’insuffisance du matériel roulant, notamment des motos, des voitures », a affirmé le lieutenant Iréné Zang, commandant du peloton de gendarmerie de Betaré Oya, par ailleurs, commandant d’armes de la place.

Le gendarme a plaidé pour que les forces de défense et de sécurité de cet arrondissement puissent bénéficier d’une dotation en matériel roulant. « Je vous prie, monsieur le sous-préfet, de saisir nos hiérarchies respectives pour qu’on puisse nous renforcer en effectif, en motos, en véhicules et autres matériels pour une meilleure sécurité des populations et leurs biens».

L’autorité administrative, impressionnée par la prestation des hommes en tenue pendant le défilé n’a pas tari d’éloges à l’égard de ces vaillants soldats.

« La fête du 20 mai vous donne l’occasion d’être en parfaite synergie avec le peuple. Je tiens donc à vous dire ici au nom de toutes les populations de l’arrondissement de Bétaré Oya notre fierté de vous avoir comme forces de défense et de sécurité », a affirmé Simon Etsil, le sous-préfet de l’arrondissement de Bétaré Oya. Le chef de terre rassure par la suite : « Nous allons prendre langue avec vos hiérarchies afin qu’elles règlent vos difficultés ».