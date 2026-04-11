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Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé
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FRANCE :: Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé

Le 30 mai 2026, un symposium médical transcontinental réunira à Paris plusieurs  centaines de professionnels de santé autour des évolutions récentes de la médecine et des innovations scientifiques. 


Organisé par l’association MediTraining, l’événement se tiendra à l’Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel et devrait rassembler plus de 300 participants, parmi lesquels des médecins, des professionnels paramédicaux, des internes et des représentants des secteurs pharmaceutique et technologique. 


Un rendez-vous scientifique tourné vers l’international 
Pour cette deuxième édition, les organisateurs entendent consolider une dynamique engagée lors du premier symposium, en mettant l’accent sur la coopération internationale. Des experts issus d’Europe et d’Afrique sont attendus pour intervenir sur les avancées récentes en médecine. 
Les échanges porteront notamment sur les innovations scientifiques et technologiques, ainsi que sur les transformations actuelles des pratiques médicales. L’événement se déroulera en français et en anglais, afin de favoriser la participation d’un public international. 


Formation continue et partage des pratiques 
L’association MediTraining, à l’origine de l’initiative, se consacre à la formation médicale continue et à la diffusion des connaissances scientifiques. Elle promeut une approche fondée sur l’Evidence-Based Medicine, tout en tenant compte des réalités locales d’exercice des professionnels de santé. À travers ce symposium, elle vise à encourager le partage d’expériences entre praticiens et à contribuer à l’amélioration des pratiques médicales. 


Un programme axé sur l’échange et l’innovation 
La journée sera structurée autour de plusieurs formats : conférences scientifiques, présentations d’innovations médicales et technologiques, ainsi que des sessions d’échanges entre professionnels. Des temps de rencontre sont également prévus pour favoriser les interactions 
entre acteurs du monde médical, institutions et industriels, dans un contexte où les collaborations interdisciplinaires jouent un rôle croissant. 


Un enjeu : accompagner les mutations de la médecine 
Dans un contexte marqué par des évolutions rapides qu’elles soient technologiques, scientifiques ou organisationnelles  ce type d’événement s’inscrit dans une volonté de mise à jour continue des connaissances. Il témoigne également de l’importance croissante des 
réseaux internationaux dans la diffusion des savoirs médicaux et dans l’harmonisation des pratiques. 


Informations pratiques 
• Date : Samedi 30 mai 2026  
• Lieu : Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel  
• Organisateur : MediTraining  
• Participants attendus : plus de 300 professionnels de santé  
• Langues : Français et anglais  
• Inscriptions : via la plateforme HelloAsso 
Dr Christian CHAM, président de MediTraining

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