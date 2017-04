Appel pour un large soutien populaire à la candidature du Révérend Pasteur PRISO MONGOLE RICHARD au poste de Président de l’Eglise Evangélique du Cameroun Si le Monde est devenu un vrai village, la foi chrétienne est devenue un patrimoine commun de l’humanité et les chapelles religieuses le lieu de ressourcement, de partage, de solidarité, de compassion et d’espérance pour tous.

#FoiChrétienne Il n’y a plus un seul être humain qui ne soit concerné par la vie des religions, et il n’y a plus un seul espace, un seul lieu, un seul refuge où le besoin de berger, de guide, d’enseignant et de maître des orientations ne se fasse sentir.

Dans ce contexte, tout ce qui se passe dans les lieux de culte, quelle que soit leur coloration et leur obédience, interpelle toute l’humanité et interpelle chacun de nous à la fois individuellement et collectivement. C’est dire qu’il est de la responsabilité de tous et de chacun, s’exprimant dans des cadres organisés ou non, de donner de la voix, de participer aux choix, d’aider à lire le temps et à programmer l’avenir, parce que le destin de notre foi en dépend, de même que la stabilité de notre société.

Nous voici donc face à une situation où, un peuple chrétien, dévoué et organisé, inspiré et déterminé, s’avance vers le moment qu’il s’est lui-même imposé selon ses propres lois et règlements internes, pour se donner un nouveau berger. En effet dans quelques jours, la grande et vénérable EGLISE EVANGELIQUE DU CAMEROUN (EEC), devra changer de président, se faire neuve et lumineuse avec un nouveau berger. Le choix sera démocratique, et sera le choix des hommes et des femmes rassemblés sous ce temple du peuple de Dieu.

La Commission indépendante contre le corruption et la discrimination est une organisation de la société civile rassemblant des citoyens dévoués, engagés et déterminés à intervenir dans la vie de la cité, dans la formulation des termes de référence de construction de notre destin collectif. Comme hier, comme aujourd’hui et comme demain, elle se sent interpellée, concernée et impliquée par l’événement. Elle a donc décidé de donner de la voix, d’annoncer et de promouvoir son opinion, sa position, son souhait, en fait son choix.

L’expérience historique a montré à suffire, que chaque fois qu’une communauté humaine s’est trompé dans le choix de son berger, il a connu des souffrances, des désordres, des troubles et des reculs déplorables. Heureusement pour l’Eglise évangélique du Cameroun, son destin jusqu’ici a montré qu’elle regorge d’hommes et de femmes valables, des chrétiens et

des chrétiennes humbles, convaincus et exemplaires qui lui ont permis de prospérer, de grandir, de s’imposer et d’amplifier son message de fraternité et de prière.

Parvenue à ce stade, cette grande Eglise doit infiniment à l’intelligence et à la sagesse de son grand président, le Révérend Pasteur Isaac Batomen dont le bilan est élogieux et les œuvres impressionnantes. Qui donc pour lui succéder ? Qui donc pour assurer l’expansion tranquille, intégrée, assumée, studieuse et enviée de cette chapelle du seigneur tout puissant ?

Pour succéder à un grand homme, il faut un autre grand homme, et pour amplifier un message, il faut un autre porteur de message encore plus déterminé et plus élaboré et toujours plus rassembleur.

Dans tout ce qui se présente, dans tout ce qui nous revient, dans tout ce que nous analysons à notre commission dont la dimension arc-en-ciel reste le principal trait en ceci qu’il lutte contre les discriminations et combat toutes les corruptions. Dans tout cela et comme résultat de tout cela, un homme, un seul, un chrétien de la première heure et un messager des profondeurs, retient notre attention.

LE REVEREND PASTEUR PRISO MONGOLE RICHARD

Premier Vice-président national chargé des mouvements

Président de la région synodale Centre-Sud-Est

Voici un berger humble, charismatique, éloquent, cultivé, profond et pétri d’une culture de la foi chrétienne inébranlable et véridique. Il a les meilleurs atouts pour porter loin la voix et les ambitions humaines et spirituelles de l'Eglise évangélique du Cameroun.

En tout état de cause, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination lance un appel du cœur, de la raison et d’une intensité en termes d’expression de la foi chrétienne, à tous ceux et à toutes celles qui, mandatés par des convictions sérieuses et guidés par la main invisible du seigneur tout puissant, interviendront pour s’exprimer. Il s’agit d’un appel que nous voulons, souhaitons populaire, un appel pour le vote de la vérité et du développement, un appel pour l’expansion de l’Eglise, un Appel pour la continuité et l’approfondissement de l’œuvre élogieuse du président sortant.

Il faut choisir pour la vérité

Il faut choisir sans avoir peur

Il faut choisir sans regarder ni la tribu, ni la famille ni les amis

Il faut voter pour la compétence, le mérite, le respect et l’avenir

Il faut voter l’amour, la solidarité et la compassion

Il faut faire le choix d’un futur qui engage et épanoui.

Yaoundé, le 04 Avril 2017

Le Président de la Commission

SHANDA TONME,

Médiateur universel