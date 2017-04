CAMEROUN :: Centre des urgences de Yaoundé : La reconnaissance de Song Bahanag :: CAMEROON CAMEROUN :: Centre des urgences de Yaoundé : La reconnaissance de Song Bahanag :: CAMEROON L’ancien capitaine des Lions indomptables est allé dire merci hier au personnel soignant du Centre des urgences de Yaoundé. #Dégage Un Cha «Seigneur merci ! » « Le lion est debout ! » « Le lion est en santé ! » C’est une foule en liesse massée à l’entrée du Centre des urgences de Yaoundé (CURY) qui exulte à la vue de son « héros national » ce lundi 3 avril 2017. Il est un peu plus de 15h, lorsque l’ancien capitaine des Lions indomptables, accompagné du ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, fait son entrée dans cette formation hospitalière. Suivre @camerbe



Tiré à quatre épingles, Rigobert Song Bahanag dégage un cha- risme qui lui est propre. Rien à voir avec ce grand malade qui avait été accueilli ici-même, il y a six mois. C'est un homme alerte, plein d'énergie et pétillant de santé qui marque un temps d'arrêt pour un bain de foule avec cette population de tout bord qui l'a « soutenu dans ces moments difficiles, notamment à travers les prières ». Puis, arrive le tour du staff médical : à chaque poignée de main du personnel, c'est un « merci beaucoup » que lance l'ancien footballeur très ému. Quoi de normal que de venir exprimer sa gratitude en personne à cette formation hospitalière qui l'a reçu dans un état critique le 1er octobre dernier, lui a prodigué les premiers soins et fait le nécessaire avant son évacuation médicale à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris en France. « Je me suis permis de venir vous dire merci tout simplement, parce que si je suis en parfaite santé, c'est parce que vous avez tout mis en œuvre pour que je puisse retrouver la forme et la santé », confie Rigobert Song Bahanag. « Je me suis permis de venir vous dire merci tout simplement, parce que si je suis en parfaite santé, c'est parce que vous avez tout mis en œuvre pour que je puisse retrouver la forme et la santé », confie Rigobert Song Bahanag. Sa reconnaissance va aussi à l'endroit du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya qui l'ont sou- tenu dans cette dure épreuve et ont concouru à son rétablissement. Le peuple camerounais n'étant pas en reste. Pour le Dr Louis Joss Bitang, directeur du CURY, c'est tout le personnel médical qui est fier d'accueillir et de voir son ancien patient en forme. Dans cette ambiance conviviale, l'hôpital a sabré le champagne en l'honneur de l'hôte du jour. L'ancien Lion indomptable a auparavant été reçu en audience par le ministre André Mama Fouda.

France France excamerounais In a country that is subject to medical catastrophes and theft of babies in hospitals, I think that an initiative such as this could be welcomed. Because it could highlight the medical staff who may also need recognition (because not everyone is rotten, but it is the system that is). Except in my opinion, this ceremony is organized just to try to extinguish the fire of many critics who undermine the health care centers where there is no care when you arrive, unless you call it Song (I'm also glad that he got away)



Now, one wonders why Song arrives at the hospital almost dead and is cared for in the best conditions, followed by a medical evacuation. And why do others come from their own strength for benign infections or illnesses and return home with their feet in front ???

France France excamerounais Dans un pays sujet à des catastrophes médicales et vol de bébés dans les hôpitaux, à n'en plus finir, je pense qu'une initiative comme celle-là pourrait être saluée. Car, elle pourrait mettre en valeur le personnel médical qui peut aussi avoir besoin de reconnaissance (car tous ne sont pas pourris, mais c'est le système qui l'est). Sauf qu'à mon avis, cette cérémonie est organisée juste pour essayer d'éteindre l'incendie de nombreuses critiques qui minent les centres de soins où il n'y a aucune prise en charge quand on arrive, à moins de s 'appeler Song (je suis par ailleurs content qu'il s'en soit sorti)



Maintenant, on peut se demander pourquoi Song arrive à l'hôpital presque mort et est pris en charge dans les meilleurs conditions, suivies d'une évacuation sanitaire. Et pourquoi les autres y viennent de leur propres forces pour des infections ou maladies bénignes et retournent chez eux les pieds devant???



France France excamerounais Le cas de Song veut dire deux choses : soit on est soigné parce qu'on a un patronyme très connu et qu'en plus on a l'argent. Et qu'en plus encore, paul Biya intervient. Soit alors, on meurt comme la pauvre Monique et ses cinq nouveaux-nés, comme les camerounais d'Eséka, parce qu'on est un camerounais Lambda

ceci dit, à défaut des cérémonies de réjouissance. le ministre de tutelle qui a assisté à cette cérémonie doit aussi accepter que les personnes victimes de négligence médicale ou leur famille puissent aussi se réunir en toute tranquillité pour exprimer leur désarroi, leur colère et que l'Etat reconnaisse aussi ses fautes, au lieu de leur envoyer l'armée et la police à chaque fois.



France France excamerounais The case of Song means two things: either one is cared for because one has a well known surname and in addition one has the money. And that in addition, paul Biya intervenes. So, one dies like the poor Monique and her five newborns, like the Cameroonians of Eséka, because we are a Cameroonian Lambda

In the absence of ceremonies of rejoicing. The Minister responsible for this ceremony must also accept that persons who are victims of medical negligence or their families can also meet in peace to express their dismay and anger and that the State also recognizes its faults instead of Send them the army and the police every time.

Belgium (Hoboken) Belgium (Hoboken) jeanne un lion reste un lion et ne meurt pas bienvenu mayang

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Excamerounais, aux derniéres nouvelles, le Centre des Urgences de Yaoundé a recu et secouru en 2016, plus de 15850 patients! Soit plus de 15850 vies sauvées!



Et si ce Centre n'était pas lá et équipé, Manyang serait au passé! Un anévrisme, cela ne tolére pas longtemps! on trépasse vite!

France France excamerounais At the expense of which, did Song get healing at the Pitie-Salpetriere? Did he have a French health insurance?

How much does one day of hospitalization cost in this hospital?

How many health centers could we have built in Cameroon with this money spent there? Knowing that a simple sanitary evacuation, excluding care costs 150.000 €



To ask all these questions can be equated with a political opposition or someone who does not like Song and still less Cameroon

What should Song do today? In my opinion, advocate that there should be such effective treatment for all Cameroonians, as it is not certain that one of his friends or family members will benefit from the same diligence as he does.

Gabson,

You who shout here day and night that the French have taken everything and have left Cameroonians only crumbs, so you see that even these crumbs there, Cameroonians are ready to go give them back to them at the slightest opportunity

France France excamerounais Au frais de qui, Song s'est-il fait soigner à la Pitié-Salpêtrière ? avait-il une assurance maladie française?

Combien coûte une journée d'hospitalisation dans cette structure hospitalière?

Combien de centres de soins aurait-on pu construire au Cameroun avec cet argent dépensé là-bas ? sachant qu'une évacuation sanitaire simple, hors soins coûte 150.000 €



Poser toutes ces questions peut être assimilé à une opposition politique ou quelqu'un qui n'aime pas Song et encore moins le Cameroun

Que devrait faire Song aujourd'hui? A mon avis, militer pour qu'il y ait des prises en charges aussi efficaces pour tous les camerounais, car il n'est pas certain qu'un de ses amis ou membres de sa famille bénéficie aussi de la même diligence que lui.

Gabson,

toi qui crie ici jour et nuit que les français ont tout pris et n'ont laissé aux camerounais que des miettes, tu vois donc que même ces miettes là, les camerounais sont prêts à aller les leur rendre à la moindre occasion





United States (Takoma Park) United States (Takoma Park) WiseMan En Cote d'ivoire ADO a resolu le pb par l'Assurance Mutuelle Universelle!!!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @excamerounais, au frais de qui marafa se fait-il soigner á Yaoundé? au frais de qui le Centre des Urgences a-t-il été construit, tout comme l'Höpital central, gyneco1&2, Höpitaux de référence1&2, Höpitaux Régionaux... au frais de qui?



Et les 25 000 000 de CAMEROUNAIS, d'oú sortent-ils et comment se soignent-ils pour etre si nombreux autour de pays de Dimension territoriale plus grandes mais Sous-peuplés: RCA, TCHAD, Congo...?



Savez-vous qu'il y a un lien entre le systéme de santé et la démographie?



C'est curieux que Song soit combattu par ce qu'il dit "merci"!!!



Si ce sont les centres de santé qui vous préoccupent tant, avez-vous essayé de construire un seul?, meme en tant qu'ancien camerounais???



NON! Les CAMEROUNAIS ne vous intéressent pas! Vous cherchez comment dénigrer le CAMEROUN et cela ne marche pas!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @wiseman, et on voit comment les ivoiriens son soignés gratuitement dans vos höpitaux gräce á votre assurance mutuelle universelle!



J'apprends dans ce site qu'il existe des individus á qui le mot HONTE ne fait plus peur, mais la HONTE de faire la publicité au MENSONGE!!!

France France excamerounais @Gabson,

(1) A sick German who is a political prisoner and who receives treatment in Germany is in no way a performance. Hospitals built in Germany are not a gift to the German people either.



2 ° If, for you, Cameroon's 25000000 people who take care of themselves in Cameroon are performance-related, we can also say the same for 80.000000 Germans, 67.000000 French, 1.300.000000 Chinese, 200.000000 Brazilians who Also take care of them.



3) Does Ghana, which is smaller in size than Cameroon and which is more populous, would mean that it is better to treat oneself in Cameroon ???

Benin, which is four times smaller than Cameroon but with more than 10 million inhabitants, can also qualify Cameroon as an underpopulated country



The real question is whether these countries that you are quoting are losing population. In my opinion: no!

France France excamerounais @Gabson,

1° Un allemand malade qui est prisonnier politique et qui se fait soigner en Allemagne n'est en rien une performance. des hôpitaux construits en Allemagne ne sont pas non plus un cadeau fait au peuple allemand.



2° Si pour toi les 25000000 de camerounais qui se soignent au Cameroun cela relève de la performance, on peut aussi dire pareil pour les 80.000000 d'allemands, les 67.000000 de français, les 1.300.000000 de chinois, les 200.000000 de brésiliens qui se soignent aussi chez eux.



3° Est-ce que le Ghana qui est plus petit en superficie que le Cameroun et qui est plus peuplé, cela voudrait dire que qu'on s'y soigne mieux qu'au Cameroun ???

Le Bénin qui est 4 fois plus petit que la Cameroun mais avec plus de 10 millions d'habitants peut aussi qualifier le Cameroun de pays sous-peuplé



La vrai question est de savoir si ces pays que tu cites, perdent de la population. A mon avis : non!



France France excamerounais On the other hand, whether the highest political or sports authorities in Germany go to seek treatment abroad, it is quite normal to question

The management of Song would mean that there are possibly or certainly means to take charge also every sick Cameroonian who arrives at the hospital.







In France and Germany too, I am sure that hospitals have rescued many people and saved many lives. But that does not prevent us from talking about unfortunate cases in those countries. It is not insulting the medical staff to talk about what has not worked.

Here in France it happened that the authorities had closed services that have been working well for decades because there was only one death. It is not to question the professionalism of the doctors but to know where the fault has been committed and thus to improve

France France excamerounais En revanche, que les plus hautes autorités politiques ou sportives allemandes aillent se faire soigner à l'étranger, il est tout à fait normal de s'interroger

la prise en charge de Song voudrait dire qu'il y a peut-être ou certainement des moyens de prendre en charge aussi chaque camerounais malade qui arrive à l'hôpital.







En France et en Allemagne aussi, je suis sûr que les hôpitaux ont secouru de nombreuses personnes et sauver de nombreuses vies. mais cela n'empêche pas qu'on parle dans ces pays des cas malheureux. ce n'est pas faire insulte au personnel médical que de parler de ce qui n'a pas marché.

Ici en France il est arrivé que les autorités faire fermer des services qui fonctionnent bien depuis des décennies parce qu'il y a eu un seul décès. ce n'est pas pour remettre en cause le professionnalisme des médecins mais pour savoir où la faute a été commisse et ainsi s'améliorer



Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @excamerounais,

1. qui a parlé de cadeau? C'est dans votre échelle de valeur que vous résumez tout á BIYA et donc aux cadeau! Je vous réplique souvent simplement que si vous attribuez les échecs á BIYA, la logique élémentaire voudrait que vous lui attribuiez aussi les réussites! Et c'est lá oú vous tirez le diable par la Queue!

2. Oui il y a une corrélation entre Démographie et systéme de santé! Si vous ne le saviez pas, renseignez-vous! Vous ne perdez rien!

3- Qui décerne les bullettins de prisonnier politique? Est-ce @l'excamerounais? Et que serait mendoze, olanguena, mebara, inoni, abah abah... tous des Innocents prisonniers politiques? Dans ce cas donc, pourquoi vous plaignez-vous? Ils ont tous trés bien travaillé et le méchant les a mis en prison, alors que tout ce qu'ils ont fait servait le PEUPLE!

4- vous ne voyez meme pas votre contradiction!