CAMEROUN :: 02 morts dans un attentat-suicide dans l’extrême-nord :: CAMEROON Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce mercredi 22 février à Wouro Dole, près de Amchide, région de Kolofata, dans l’extrême-Nord du Cameroun, selon des sources sécuritaires.

#BokoHaram Ce bilan encore provisoire, fait suite à une attaque-suicide intervenue ce mercredi 22 février dans la localité de Wouro Dolé (Kolofata), située dans l’extrême-nord du Cameroun près de la frontalière avec le Nigeria.

En faisant exploser sa charge, le kamikaze, visiblement un garçon d'environ 12 ans, a tué sur le coup deux individus et blessé plusieurs.

Les victimes ont été transportées d’urgence dans un hôpital de la région pour les premiers soins. D'après une source militaire, un deuxième Kamikaze repéré par les comités de vigilance, serait activement recherché par les forces de sécurité camerounaises en faction dans la zone. Certes, l’attaque n’a pas été revendiquée jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, mais le modus operandi est le même que celui des combattants de Boko Haram.

Le groupe islamiste Boko haram a lancé en 2009 une insurrection contre le gouvernement nigérian, avant d’étendre sa zone d’influence aux abords du Lac Tchad ( Cameroun, Tchad, nord-est du Nigeria et sud-est du Niger. Le conflit a fait 20.000 morts depuis 2009, et 2,6 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Les combattants islamistes de Boko Haram ont multiplié embuscades et attentats depuis le mois dernier dans l'extrême-nord du Cameroun, défiant du coup, la force multinationale faite de soldats nigérians, camerounais, tchadiens, nigériens et béninois.