CAMEROUN :: Infanticide : le corps d'une fillette retrouvé dans un puits à Nku'ua :: CAMEROON

Le village de Nku’ua, dans le département du Moungo, est sous le choc. La petite Gaby, âgée de seulement trois ans, portée disparue depuis le jeudi 6 novembre 2025, a été retrouvée morte deux jours plus tard dans un puits du village, dans des conditions qui laissent penser à un acte criminel d’une rare cruauté.

Jeudi soir, à l’annonce de sa disparition, les habitants s’étaient mobilisés en masse pour fouiller puits et fosses à proximité. Malgré une première journée de recherches infructueuses, l’espoir persistait encore. Mais le samedi, la découverte macabre mettra fin aux dernières illusions : le corps sans vie de l’enfant a été extrait d’un puits. Ses mains étaient ligotées et des traces de violences ont été constatées, notamment une blessure au front qui laisse supposer qu’elle aurait reçu un coup de pierre.

Dans une vidéo relayée par le journaliste Alain Bertrand, la mère de la victime raconte, en sanglots, son calvaire et son incompréhension. « Qu’a bien pu faire un enfant de 3 ans pour mériter un tel sort ? », se désole-t-elle, la voix tremblante.

L’annonce du décès a plongé la communauté locale dans l’indignation et l’effroi. Les habitants, encore sous le choc, réclament justice et un éclaircissement rapide sur les circonstances exactes du drame.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de cet infanticide et de comprendre les motivations d’un acte qui suscite horreur et incompréhension dans l’opinion publique.

