Une opération d'envergure contre le trafic de stupéfiants a culminé ce 12 novembre 2025 à Buea, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, avec l'incinération spectaculaire de quelque 22 tonnes de drogues illicites. L'événement, symbolique de la lutte menée par les autorités, s'est déroulé sur le site de décharge de Missaka, en bordure de la route nationale numéro 8 qui relie Buea à Kumba. Ce volume colossal représente l'accumulation des saisies effectuées par les services douaniers et les forces de sécurité dans les localités d'Edénau et de Bota depuis l'année 2020.

Les autorités douanières ont précisé que ce stock massif comprenait des substances dont la qualité était douteuse ou dont la date de péremption était dépassée, justifiant ainsi leur destruction par le feu. Ce geste fort de lutte antidrogue vise à envoyer un signal clair quant à la détermination de l'État à enrayer ce fléau. Le Cameroun, souvent désigné comme une zone de transit pour le trafic de stupéfiants en Afrique de l'Ouest et Centrale, voit cette saisie record souligner l'ampleur du problème. L'opération d'incinération publique est une étape cruciale dans le processus de gestion des preuves et des produits confisqués, garantissant qu'ils ne soient pas réintroduits sur le marché.

Au-delà du succès ponctuel de cette saisie de stupéfiants, l'événement remet en lumière les défis permanents liés à l'insécurité au Sud-Ouest, une région déjà fragilisée par la crise anglophone. Le trafic de drogues, qu'il s'agisse de transit ou de consommation locale, alimente souvent l'économie illicite et la criminalité, compliquant les efforts de pacification et de développement local. L'incinération des 22 tonnes représente ainsi un coup dur porté aux réseaux de trafiquants qui utilisent le littoral et les routes de cette région. La destruction de ces substances toxiques et périmées constitue également une mesure de santé publique essentielle. Les autorités appellent la population à collaborer activement pour dénoncer ces réseaux et consolider les efforts nationaux pour un environnement plus sûr.

