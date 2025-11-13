Camer.be
Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out
FRANCE :: SOCIETE

FRANCE :: Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out

Au lendemain de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, le Cameroun a traversé une crise postélectorale marquée par des villes mortes et une paralysie quasi totale des activités, tant dans le secteur formel que dans l’informel. Le psychologue des organisations et maître de conférences à l’Université de Dschang, le Pr. Gustave Georges MBOE, analyse les conséquences de cette situation sur la santé mentale des travailleurs, en mettant en lumière un phénomène rarement évoqué : le Bore-out, ou syndrome d’épuisement par l’ennui.

Quand l’ennui devient pathologique

Contrairement au burn-out (lié à la surcharge) ou au brown-out (perte de sens), le bore-out résulte d’un manque d’activité ou de défis. Durant la crise, de nombreux travailleurs, habitués à vivre au jour le jour, ont subi une inactivité forcée. Interdit d’ouvrir boutiques, ateliers, bureaux ou AGR, un grand nombre de Camerounais se sont retrouvés déstabilisés psychologiquement.

Selon le Pr. MBOE, l’ennui extrême, la perte de repères professionnels et l’incertitude ont déclenché fatigue, troubles du sommeil, douleurs physiques, ruminations, anxiété et même symptômes dépressifs chez plusieurs travailleurs interrogés.

Des impacts lourds pour les individus et les organisations

Au niveau individuel, la crise a généré :

  • stress et anxiété généralisée ;

  • troubles dépressifs ;

  • tensions familiales ;

  • sentiment d’impuissance décou­lant du manque de travail et d’argent.

Les entreprises, elles aussi, ont été frappées : baisse de productivité, absentéisme, tensions internes, démotivation et multiplication des projets d’émigration chez des employés déjà fragilisés.

Le rôle des psychologues en première ligne

Malgré la fermeture de nombreux bureaux, les psychologues camerounais se sont mobilisés via les plateformes numériques, les médias et les services d’aide psychologique pour soutenir les citoyens. Le Pr. MBOE rappelle leur rôle : évaluer la détresse psychologique, former les managers, promouvoir la résilience et instaurer un climat organisationnel sécurisant.

Comprendre pour mieux agir

Pour le professeur MBOE, la crise postélectorale est un phénomène profond qui nécessite une lecture scientifique rigoureuse, notamment en psychologie. Il appelle à des recherches supplémentaires pour mieux comprendre les effets de telles crises sur les travailleurs camerounais et renforcer les stratégies d’accompagnement.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out
Crise postélectorale et santé mentale des travailleurs : Le cas du Bore-out
Douala : Un violent incendie ravage les commerces du quartier PK8, des dégâts considérables
22 tonnes de drogues saisies incinérées à Buea : un coup de filet historique au Cameroun
Maintien des Troupes : Meka prolonge la mission anti-émeute après la crise post-électorale
Horreur à Yaoundé : l’ombre des crimes rituels sur la capitale camerounaise
Sylvia et Noureddin Bongo condamnés à 20 ans de prison
Fichier Solde et Personnel de l’État : le Cameroun passe à la vitesse supérieure avec AIGLES
Histoire rocambolesque: Faut-il désespérer de ce pays?
Infanticide : le corps d’une fillette retrouvé dans un puits à Nku’ua
Conflit dans le NOSO : 4 soldats camerounais tués dans une attaque séparatiste à Wum
Accusé de menace de mort: Basile Talla Demgeu, absent du tribunal de Bafoussam
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:12
250 Milliards de FCFA d’Ali Bongo : Le Trésor Caché qui Redéfinit la Fortune du Gabon

250 Milliards de FCFA d’Ali Bongo : Le Trésor Caché qui Redéfinit la Fortune du Gabon
00:47
Présidentielle 2025 : Fraude électorale avérée dans 5 départements clés contre Issa Tchiroma

Présidentielle 2025 : Fraude électorale avérée dans 5 départements clés contre Issa Tchiroma
00:22
Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out

Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out
00:12
Crise postélectorale et santé mentale des travailleurs : Le cas du Bore-out

Crise postélectorale et santé mentale des travailleurs : Le cas du Bore-out
22:48
Douala : Un violent incendie ravage les commerces du quartier PK8, des dégâts considérables

Douala : Un violent incendie ravage les commerces du quartier PK8, des dégâts considérables

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo