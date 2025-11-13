FRANCE :: Crise postélectorale au Cameroun : quand l’arrêt du travail plonge les citoyens dans le Bore-out

Au lendemain de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, le Cameroun a traversé une crise postélectorale marquée par des villes mortes et une paralysie quasi totale des activités, tant dans le secteur formel que dans l’informel. Le psychologue des organisations et maître de conférences à l’Université de Dschang, le Pr. Gustave Georges MBOE, analyse les conséquences de cette situation sur la santé mentale des travailleurs, en mettant en lumière un phénomène rarement évoqué : le Bore-out, ou syndrome d’épuisement par l’ennui.

Quand l’ennui devient pathologique

Contrairement au burn-out (lié à la surcharge) ou au brown-out (perte de sens), le bore-out résulte d’un manque d’activité ou de défis. Durant la crise, de nombreux travailleurs, habitués à vivre au jour le jour, ont subi une inactivité forcée. Interdit d’ouvrir boutiques, ateliers, bureaux ou AGR, un grand nombre de Camerounais se sont retrouvés déstabilisés psychologiquement.

Selon le Pr. MBOE, l’ennui extrême, la perte de repères professionnels et l’incertitude ont déclenché fatigue, troubles du sommeil, douleurs physiques, ruminations, anxiété et même symptômes dépressifs chez plusieurs travailleurs interrogés.

Des impacts lourds pour les individus et les organisations

Au niveau individuel, la crise a généré :

stress et anxiété généralisée ;

troubles dépressifs ;

tensions familiales ;

sentiment d’impuissance décou­lant du manque de travail et d’argent.

Les entreprises, elles aussi, ont été frappées : baisse de productivité, absentéisme, tensions internes, démotivation et multiplication des projets d’émigration chez des employés déjà fragilisés.

Le rôle des psychologues en première ligne

Malgré la fermeture de nombreux bureaux, les psychologues camerounais se sont mobilisés via les plateformes numériques, les médias et les services d’aide psychologique pour soutenir les citoyens. Le Pr. MBOE rappelle leur rôle : évaluer la détresse psychologique, former les managers, promouvoir la résilience et instaurer un climat organisationnel sécurisant.

Comprendre pour mieux agir

Pour le professeur MBOE, la crise postélectorale est un phénomène profond qui nécessite une lecture scientifique rigoureuse, notamment en psychologie. Il appelle à des recherches supplémentaires pour mieux comprendre les effets de telles crises sur les travailleurs camerounais et renforcer les stratégies d’accompagnement.

