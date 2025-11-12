-
© Camer.be : Toto Jacques
- 12 Nov 2025 22:48:52
- |
- 318
- |
-
CAMEROUN :: Douala : Un violent incendie ravage les commerces du quartier PK8, des dégâts considérables :: CAMEROON
Un violent incendie d'une ampleur dramatique s'est déclaré ce soir dans le quartier de PK8 à Douala, la métropole économique du Cameroun, provoquant des destructions matérielles considérables. Les flammes, d'une intensité rare, se sont propagées à une vitesse fulgurante, englobant plusieurs boutiques, échoppes et espaces commerciaux, semant la panique parmi les habitants et les commerçants de la zone. Ces derniers, impuissants et désemparés, ont assisté à la destruction de leurs outils de travail et de leurs biens, malgré des tentatives désespérées de sauvetage.
Selon les témoignages recueillis sur place, la rapidité de la propagation du feu a été la principale cause des dégâts importants, transformant en quelques minutes une partie du secteur commercial du quartier en un amas de décombres calcinés. Bien que l'origine de l'incendie reste, pour l'heure, inconnue, les hypothèses habituelles d'un court-circuit électrique ou d'une négligence sont souvent évoquées dans ce type de sinistre. Cet événement tragique met en lumière la vulnérabilité des structures commerciales et résidentielles dans les quartiers populaires et pose la question des mesures de sécurité incendie dans l'espace urbain de Douala.
Cet incendie au PK8 est un coup dur pour l'activité économique du quartier, frappant de plein fouet les petits entrepreneurs et commerçants qui constituent le cœur du tissu économique local. La mobilisation des secours, notamment des sapeurs-pompiers, a été cruciale pour circonscrire le foyer principal et éviter une extension aux habitations voisines, bien que leur intervention ait été ralentie par la densité du trafic et des structures. Les autorités locales devront rapidement mener une enquête pour déterminer la cause exacte du sinistre et évaluer l'étendue précise des dommages. Au-delà des pertes matérielles, l'impact social de ce désastre sur les familles touchées par la perte de leurs revenus est considérable, nécessitant une aide urgente aux sinistrés.
