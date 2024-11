CAMEROUN :: Ministère de l'Environnement : Thérèse Babette Eloundou Essomba nommée inspecteur général :: CAMEROON

Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a un nouvel inspecteur général. Il s'agit de BEYALA Joséphine Thérèse Babette epse ELOUNDOU ESSOMBA.

Elle a été nommée ce lundi, 11 novembre 2024, par un décret du président de la République, Paul BIYA. Mais avant sa nomination, Thérèse ELOUNDOU ESSOMBA était conseiller technique N°1 au même ministère, et ce, depuis le 24 septembre 2018. Au poste d'inspecteur général, elle remplace Barthélémy NDONGO.

Thésée ELOUNDOU ESSOMBA est professeure des lycées d'enseignement secondaire général en Sciences de la vie et de la terre. Toujours soucieuse d'apprendre, elle a obtenu plusieurs Masters et autres qualifications en environnement et développement durable. Toute chose qui la classe parmi les meilleurs experts en environnement et développement durable au Cameroun.

Son jour d'installation dans ses nouvelles fonctions est vivement attendu.