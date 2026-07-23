Disparition d'Alemao Anong : la presse camerounaise en deuil :: CAMEROON

Titulaire d'une licence en philosophie politique morale et formé à l'ESSTIC, Alemao Anong Anong a marqué plusieurs générations de journalistes par son professionnalisme, son éthique et son engagement pour une presse libre et responsable. Le Journal Humanité, par la plume de son Directeur de publication Sylvestre Enyegue, lui rend un hommage émouvant.

C'est une triste nouvelle qui a secoué la rédaction du Journal Humanité et, au-delà, toute la famille de la presse camerounaise. Alemao Anong Anong, journaliste de talent, est décédé ce mercredi 22 juillet 2026 des suites de maladie.

Sa disparition plonge dans le deuil une profession déjà éprouvée par les défis quotidiens d'une presse en quête de liberté et de crédibilité. Mais au-delà de la tristesse, c'est un homme, un parcours, une éthique que l'on pleure. Car Alemao Anong n'était pas seulement un journaliste. Il était un passeur de savoir, un formateur, un défenseur infatigable de la vérité.

« Par son professionnalisme, son engagement et son attachement aux valeurs du journalisme, Alemao Anong a marqué plusieurs générations de professionnels des médias », écrit Sylvestre Enyegue, Directeur de publication du Journal Humanité. Une phrase qui résume l'empreinte laissée par cet homme dont la plume, désormais silencieuse, continuera d'inspirer.

LE PARCOURS D'UN PASSIONNÉ

Alemao Anong Anong était un homme de lettres et de principes. Titulaire d'une licence en philosophie politique morale à l'Université de Yaoundé I, avec une option en littérature arabo-antillaise, il avait forgé sa pensée dans les arcanes de la philosophie et de la littérature.

Mais sa véritable vocation était ailleurs. Passionné par le métier de journaliste, il a rejoint l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESSTIC) pour se former aux exigences de la profession. Un choix qui allait sceller son destin.

Comme journaliste, Alemao Anong Anong a collaboré avec plusieurs organes de la presse privée camerounaise, notamment les journaux Le Zenith et l'Avocat. Des titres qui, à l'époque, incarnaient une certaine vision du journalisme : celle d'une presse indépendante, critique, au service des citoyens.

LE FORMATEUR : TRANSMETTRE POUR DURER

Au-delà de son travail de reporter et de rédacteur, Alemao Anong était un passionné de transmission. Il a dispensé des cours, contribuant ainsi à la formation de nombreux apprenants.

Dans un pays où la formation des journalistes est un enjeu crucial pour la qualité de l'information, son apport a été considérable. Il ne se contentait pas d'enseigner les techniques du métier. Il inculquait des valeurs : l'éthique, la rigueur, le sens de la responsabilité.

« Il avait également dispensé des cours, contribuant ainsi à la transmission du savoir et à la formation de nombreux apprenants », témoigne sa consœur Cathy Yogo. Un héritage qui perdurera bien au-delà de sa disparition.

UN HOMME DE DIALOGUE ET DE CONVICTION

Le Journal Humanité, dans l'hommage qu'il lui rend, souligne une autre facette de sa personnalité : sa capacité à dialoguer.

« Au-delà de ses qualités professionnelles, il était un homme de dialogue, toujours prêt à soutenir ses confrères et à promouvoir une presse libre, responsable et crédible. »

Dans un contexte où la profession journalistique est souvent mise à l'épreuve pressions politiques, menaces, difficultés économiques , des hommes comme Alemao Anong sont des phares. Ils rappellent que le métier de journaliste n'est pas seulement un métier. C'est une mission.

LA PRESSE CAMEROUNAISE EN DEUIL

La disparition d'Alemao Anong survient dans un contexte où la presse camerounaise traverse une période troublée. Entre les difficultés économiques, les pressions politiques et les défis sécuritaires, les journalistes camerounais font face à des obstacles de plus en plus nombreux.

Des affaires récentes, comme la mort tragique du journaliste Martinez Zogo en janvier 2023, ont rappelé les dangers auxquels la profession est exposée. Dans ce climat, la perte d'un homme comme Alemao Anong un homme de conviction, un formateur, un modèle est d'autant plus douloureuse.

« Son départ constitue une immense perte pour la famille de la presse camerounaise et pour tous ceux qui œuvrent en faveur de la liberté d'informer », écrit Sylvestre Enyegue.

L'HÉRITAGE D'UNE VIE

Alemao Anong laisse derrière lui un héritage immatériel mais puissant : celui d'une éthique professionnelle, d'un engagement sans faille et d'une passion pour la vérité.

Sa plume, son sens de l'éthique et son dévouement à la recherche de la vérité resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu et apprécié.

Pour les jeunes journalistes qu'il a formés, pour ses confrères qui ont partagé sa route, pour tous ceux qui croient en une presse libre et responsable, Alemao Anong restera un exemple. Un rappel que, même dans l'adversité, le métier de journaliste est un combat noble.

LES CONDOLÉANCES DU JOURNAL HUMANITÉ

En cette douloureuse circonstance, le Journal Humanité, par la plume de son Directeur de publication Sylvestre Enyegue, présente ses sincères condoléances à la famille d'Alemao Anong, à ses proches, à ses collègues ainsi qu'à l'ensemble de la corporation des journalistes.

« C'est avec une profonde tristesse que la rédaction du Journal Humanité a appris la disparition d'Alemao Anong, journaliste de talent et fervent défenseur de la presse écrite au Cameroun. »

Un hommage sobre, digne, qui reflète l'estime et le respect que la profession portait à cet homme.

UNE PLUME QUI NE S'ÉTEINT PAS

Alemao Anong n'est plus. Mais sa voix, sa plume, son engagement continuent de résonner. Dans les articles qu'il a écrits, dans les étudiants qu'il a formés, dans les confrères qu'il a inspirés.

La presse camerounaise perd l'un de ses fils les plus fidèles. Mais elle gagne, en héritage, un exemple à suivre.

Comme l'écrit si bien Sylvestre Enyegue : « Sa plume, son sens de l'éthique et son dévouement à la recherche de la vérité resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu et apprécié. »

Repose en paix, Alemao Anong. La vérité que tu as servie te survivra.

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