CAMEROUN :: RDPC : Jean Nkuete fixe le cap pour 2027 :: CAMEROON

Le 22 juillet 2026, au Palais des Congrès de Yaoundé, le secrétaire général du Comité central du RDPC a réuni les cadres du parti pour définir les grandes lignes de la campagne électorale à venir. Objectif : une « large victoire » aux législatives et municipales.

Le RDPC en ordre de marche

Jean Nkuete a donné le tempo. Ce mercredi 22 juillet 2026, le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) a présidé un séminaire stratégique au Palais des Congrès de Yaoundé. Placé sous le thème « L'impérative large victoire du RDPC aux élections législatives et municipales : raisons, conditions préalables, actions », cette rencontre de haut niveau a réuni les responsables des Délégations permanentes régionales et départementales, les membres du Bureau politique et du Comité central.

À quelques mois des prochaines échéances électorales reportées à début 2027 après un « léger réajustement » du calendrier annoncé par Paul Biya en février 2026 le parti au pouvoir veut montrer qu'il ne laisse rien au hasard. Avec 152 députés sur 180 à l'Assemblée nationale et 316 communes sur 360, le RDPC ambitionne de renforcer ses majorités.

Un parti qui a vu son score chuter

Le RDPC aborde ces élections dans un contexte particulier. Lors de la présidentielle d'octobre 2025, le score de Paul Biya est passé de 71,28 % en 2018 à 53,66 % en 2025, soit une régression de 17,62 %, avec un échec remarquable dans la diaspora.

Un constat qui n'a pas échappé à Jean Nkuete. Le secrétaire général du Comité central, également vice-Premier ministre, a appelé les responsables du parti à privilégier le réalisme, la lucidité, la vigilance et le pragmatisme. Un message qui résonne comme un avertissement : l'électorat est « de plus en plus difficile à comprendre et à conquérir ».

Les priorités stratégiques définies par Jean Nkuete

Dans son discours d'ouverture, Jean Nkuete a salué le travail accompli depuis dix ans par les Délégations permanentes du Comité central, dont l'action a contribué à consolider l'organisation du Parti, renforcer la discipline interne et la proximité avec les militants.

Il a ensuite décliné six priorités pour la préparation des élections :

1. Améliorer la communication locale et lutter contre la désinformation.

2. Renforcer la mobilisation des militants sur le terrain.

3. Maîtriser le fichier électoral un enjeu crucial dans un contexte de prorogation successive des mandats des députés et conseillers municipaux.

4. Mieux préparer les stratégies locales de campagne.

5. Mobiliser les ressources nécessaires.

6. Associer davantage les jeunes et les femmes aux responsabilités.

Le secrétaire général a également insisté sur le raffermissement de l'unité du parti, le respect des prescriptions de prudence, d'humilité, de discipline et de discernement. Le but : que le discours des militants ne nuise pas à l'image du parti et n'ait pas l'impression d'une cacophonie.

La mobilisation sur le terrain : Le nerf de la guerre

Au-delà des orientations stratégiques, Jean Nkuete a fixé des objectifs concrets pour les mois à venir. La priorité est à « l'intensification de la mobilisation des effectifs sur le terrain ». Cette opération concerne :

« Le suivi rigoureux et systématique des inscriptions sur les listes électorales, le contrôle politique des circonscriptions électorales, l'encadrement des électeurs et électrices ».

Un travail de fourmi qui vise à préparer le terrain dans chaque circonscription, en s'assurant que les militants du RDPC sont présents partout où le vote se joue.

Les défis à venir : Une opposition en ordre dispersé ?

Le RDPC aborde ces élections avec une position de force, mais aussi avec des fragilités. La chute du score de Paul Biya à la présidentielle a montré que l'électorat du parti n'est plus aussi acquis qu'avant.

L'opposition, historiquement divisée, tente de se rassembler. L'Alliance pour le changement (APC) et l'Alliance pour une transition pacifique (ATP) peinent à s'unir, mais elles représentent une menace potentielle pour le RDPC.

Jean Nkuete en est conscient. D'où son appel à la vigilance et à la discipline. Le parti au pouvoir ne peut pas se permettre de perdre des plumes dans un contexte où l'électorat est « de plus en plus difficile à conquérir ».

Une machine électorale qui se met en marche

À l'issue de ce séminaire, les enseignements reçus seront relayés dans les Régions, les Départements et les Sections afin d'assurer une appropriation harmonisée des orientations du Parti sur l'ensemble du territoire national.

Le message est clair : le RDPC ne laisse rien au hasard. La machine électorale se met en marche, et elle compte bien emporter tout sur son passage. Reste à savoir si l'opposition, de son côté, parviendra à présenter un front uni pour faire face au parti au pouvoir.

Qu'en pensez-vous ? Le RDPC parviendra-t-il à remporter une large victoire aux élections sans frauder ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp