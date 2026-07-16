FRANCE :: Dugarry détruit Deschamps : « T'as le niveau pour une demi-finale ? »

Champion du monde 98 comme Didier Deschamps, Christophe Dugarry a sorti la sulfateuse sur RMC, remettant en cause le bilan, le jeu et la légitimité du sélectionneur des Bleus après la défaite humiliante face à l'Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Christophe Dugarry, champion du monde 1998 et consultant RMC. Il a violemment critiqué Didier Deschamps, son ancien coéquipier, après l'élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Le mercredi 15 juillet 2026, au lendemain de la défaite 2-0 contre l'Espagne. Sur le plateau de l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC. Parce qu'il estime que le jeu des Bleus est "catastrophique", que le bilan de Deschamps est "surcoté" et que celui-ci n'a "pas le niveau pour entraîner une demi-finale".

Mais ce n'est pas qu'une simple critique d'après-match. C'est l'explosion d'un ressentiment qui couve depuis 14 ans. C'est le divorce définitif entre deux hommes qui ont soulevé la Coupe du monde ensemble en 1998. C'est un ancien coéquipier qui regarde son frère d'armes et lui dit, en face : "Le sujet, c'est plutôt toi."

"Ce n'est pas une défaite, c'est une humiliation"

Le 14 juillet 2026 restera une date noire dans l'histoire du football français. Ce soir-là, au NRG Stadium de Houston, l'équipe de France s'inclinait 2-0 face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Une défaite logique, mais une prestation catastrophique : pas une seule occasion créée, deux tirs cadrés en 90 minutes .

Au lendemain de ce "naufrage", Christophe Dugarry est monté au créneau. Et il n'a pas mâché ses mots.

"Ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une élimination, c'est une humiliation. On savait qu'on pouvait perdre contre l'Espagne, il n'y a pas de souci avec ça, mais pas de cette façon. Je me sens floué, arnaqué, embobiné, cocu..."

L'ancien attaquant des Bleus a tenu à rappeler le contraste saisissant entre les déclarations d'avant-match et la réalité du terrain:

"Je me souviens de certaines déclarations : 'on n'y va pas pour gagner', 'on y va pour les massacrer', 'on est prêt pour aller au bout', 'on est en mission'... Bah oui, la mission était magnifique... À la fin, ça accouche d'un match catastrophique. Ça m'a fait penser aux 80 minutes qu'on a jouées contre l'Argentine en 2022."

"Un match catastrophique à tous les niveaux"

Les statistiques donnent raison à Dugarry. La France n'a pas créé une seule grosse occasion de tout le match, tandis que l'Espagne en a généré trois. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été totalement isolés. L'équipe a couru après le ballon, sans jamais trouver de solution.

"Au final, on livre un match catastrophique à tous les niveaux, pas une seule occasion créée. On est soi-disant les meilleurs et les plus forts et tu as une nouvelle fois ce genre de match. Et là, tu n'as aucune réaction."

"Le sujet, c'est plutôt toi : t'as le niveau pour une demi-finale ?"

Mais Dugarry ne s'est pas arrêté à la critique du match. Il a visé l'homme : Didier Deschamps.

Après la rencontre, le sélectionneur des Bleus avait critiqué l'arbitrage. Une attitude qui a fait bondir Dugarry :

"Le sujet, c'est plutôt toi : te demander si t'as le niveau pour entraîner une demi-finale ? Heureusement qu'il a le record de victoires, il est resté 72 ans."

Une pique cinglante qui résume à elle seule le fossé qui s'est creusé entre les deux champions du monde 98.

Un palmarès "surcoté" ?

Dugarry a également remis en cause le bilan de Deschamps à la tête des Bleus:

"On m'a dit que Deschamps est le plus grand sélectionneur des Bleus de l'histoire. Il a toujours négligé le jeu collectif au profit des individualités. Sur six compétitions, il en a gagné une. Au final, il a le même palmarès qu'Aimé Jacquet et Roger Lemerre."

Un constat implacable : la Coupe du monde 2018 est le seul titre majeur de l'ère Deschamps, malgré des générations de joueurs exceptionnels.

"Ça fait 14 ans qu'on se fait chier"

Le plus dur dans cette charge, c'est peut-être la lassitude qui affleure dans la voix de Dugarry. Une lassitude accumulée depuis 14 ans :

"Ça fait 14 ans qu'on sait que cette équipe brille par ses individualités et que son jeu collectif est limité, ça fait 14 ans qu'on est plusieurs à se plaindre du jeu. On se fait chier, on s'emmerde et on nous dit : 'oui mais tais-toi, avec Deschamps, on sait qu'on ne joue pas bien, mais au moins, on gagne'. Mais on gagne que dalle, tu as gagné une compétition sur six, tout ça, ça a été du bluff."

Ces mots résonnent comme un constat d'échec. Non pas un échec sportif — un titre mondial et une finale restent des performances remarquables — mais un échec esthétique et collectif. Pour Dugarry, l'équipe de France n'a jamais eu d'identité de jeu sous Deschamps. Elle a survécu grâce à ses individualités, sans jamais construire un véritable collectif.

Un divorce consommé depuis longtemps

Ce clash n'est pas une surprise. Dugarry et Deschamps, coéquipiers en 1998, sont en froid depuis des années. En avril 2025, Dugarry déclarait au quotidien italien La Gazzetta dello Sport : "Faire la paix avec Deschamps ? Ça n'arrivera jamais." En mars 2024, il confiait déjà au Parisien : "Avec Didier Deschamps, il n'y a plus de lien."

Leur relation s'est détériorée progressivement, à mesure que Dugarry critiquait le jeu des Bleus et que Deschamps, lui, accumulait les résultats sans convaincre sur le fond.

La fin de l'ère Deschamps

Cette polémique intervient alors que l'ère Deschamps touche à sa fin. Nommé en juillet 2012, le sélectionneur a guidé la France vers le titre mondial en 2018 et la Ligue des Nations en 2021. Mais son contrat expire ce mois-ci, et l'arrivée de Zinedine Zidane est désormais attendue.

Dugarry, lui, n'attend que cela. Ses critiques répétées contre Deschamps sont aussi un plaidoyer pour un autre football, un autre style, une autre philosophie.

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