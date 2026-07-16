Paul Biya : 39 jours d'absence, le Cameroun s'interroge :: CAMEROON

Le président camerounais Paul Biya a quitté Yaoundé le 7 juin 2026 pour un « court séjour privé en Europe ». 39 jours plus tard, aucune image, aucune déclaration. L'analyste Aristide Mono s'interroge publiquement : « Où est même Paul Biya ? »

Qui ? Paul Biya, président de la République du Cameroun, 93 ans, au pouvoir depuis 1982. Quoi ? Il a quitté le pays le 7 juin 2026 pour un « court séjour privé en Europe » et n'est pas rentré depuis 39 jours. Où ? Selon plusieurs sources, il se trouverait à Genève, en Suisse. Pourquoi ? Officiellement pour un séjour privé, mais des rumeurs persistantes évoquent des raisons de santé.

Qui s'interroge ? Aristide Mono, analyste politique et activiste camerounais. Dans un statut devenu viral, il lance : « Où est même Paul Biya ? 39 jours déjà hors du pays. Aucune image de lui. Il fait seulement quoi comme ça à l'étranger ? »

Une question simple. Une réponse qui se fait attendre. Et un silence qui, jour après jour, devient assourdissant.

Un départ annoncé, un retour qui n'arrive pas

Le 7 juin 2026, la présidence camerounaise publie un communiqué lapidaire signé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du Cabinet civil :

« Le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 07 juin 2026 en milieu de journée, en compagnie de Son Épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. »

Le chef de l'État est accompagné d'une suite restreinte : Samuel Mvondo Ayolo, le vice-amiral Joseph Fouda (conseiller spécial) et Simon Pierre Bikele (chef du protocole d'État).

« Court séjour ». L'expression est devenue, au fil des ans, un code. Les séjours de Paul Biya en Europe, officiellement privés, durent souvent plus de 30 jours. Mais celui-ci, avec 39 jours et toujours aucun signe de retour, commence à inquiéter.

« Où est même Paul Biya ? » la question d'Aristide Mono

C'est l'analyste politique et activiste Aristide Mono qui a ouvert le bal. Dans un statut publié sur les réseaux sociaux, il interpelle directement le chef de l'État :

« Où est même Paul Biya ? 39 jours déjà hors du pays. Aucune image de lui. Il fait seulement quoi comme ça à l'étranger ? »

Une question qui, en apparence simple, touche à des enjeux profonds. Aristide Mono est un analyste connu pour ses positions critiques et son refus des clivages au sein de l'opposition. Il est également consultant et politologue, suivi par une large audience au Cameroun et dans la diaspora.

Son statut a été massivement partagé, amplifiant le débat sur l'absence présidentielle. Et pour cause : 39 jours sans la moindre image officielle du président, sans allocution, sans apparition publique. Rien.

Une santé qui interroge

Si l'absence prolongée n'est pas en soi illégale aucune loi camerounaise ne fixe une durée limite pour un séjour à l'étranger du chef de l'État elle alimente les interrogations sur l'état de santé du président âgé de 93 ans.

Le 17 juin 2026, le média panafricain Jeune Afrique révèle que Paul Biya a été admis dans une clinique privée à Genève, en Suisse, après un malaise survenu lors des célébrations de la Fête nationale du 20 mai.

Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dément formellement toute hospitalisation. Il reconnaît toutefois que le chef de l'État se trouve à Genève et « pourrait légitimement profiter de son séjour pour des examens médicaux de routine ».

La formule est habile. Mais elle n'apaise pas les inquiétudes. Paul Biya, réélu en octobre 2025 pour un huitième mandat, avait promis en décembre 2025 un remaniement gouvernemental. Six mois plus tard, le gouvernement est toujours inchangé.

Une vacance du pouvoir ?

Le poste de vice-président, créé par la réforme constitutionnelle d'avril 2025, n'a toujours pas été pourvu. Cette fonction est pourtant centrale, notamment en cas d'empêchement du président.

L'absence prolongée de Paul Biya, couplée à la vacance de la vice-présidence, alimente les spéculations sur une éventuelle vacance du pouvoir. En juillet 2026, un individu s'est introduit à la CRTV, la télévision d'État, avec un faux décret nommant un vice-président. Un incident qui, s'il est grotesque, révèle la tension qui monte.

À Yaoundé, l'absence présidentielle est suivie de près. Le gouvernement assure que Paul Biya « continue, comme à son habitude, de suivre les affaires de la République avec toute la diligence requise ». Mais sur le terrain, les Camerounais attendent des signes.

Un silence qui pèse

Ce qui frappe dans cette absence, c'est le silence. Pas d'images. Pas d'allocution. Pas de communiqué autre que celui du 7 juin. Le président, qui a l'habitude de s'exprimer rarement, s'est cette fois enfoncé dans un mutisme total.

Pour Aristide Mono, ce silence est symptomatique d'un régime qui fonctionne par procuration :

« Quand Paul Biya partira, les gens auront l'impression d'être sortis d'un rêve de 42 ans, parce que les gens refusent de voir la réalité en face dans ce pays. »

Une réalité que l'absence prolongée du chef de l'État ne fait que renforcer. Les Camerounais, eux, attendent. Ils attendent des nouvelles. Ils attendent un retour. Ils attendent que le « court séjour privé » prenne fin.

Que dit la loi ?

Aucune disposition constitutionnelle ou légale au Cameroun ne fixe une durée maximale pour un séjour à l'étranger du président de la République. Le chef de l'État est libre de ses déplacements. En cas d'empêchement, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Mais encore faut-il que l'empêchement soit officiellement constaté.

Or, le gouvernement camerounais maintient que Paul Biya « continue d'exercer ses fonctions » depuis l'étranger. Juridiquement, le pouvoir n'est donc pas vacant. Politiquement, l'absence prolongée interroge.

Une affaire qui dépasse le Cameroun

L'absence de Paul Biya est observée bien au-delà des frontières camerounaises. La France, l'Union européenne, les organisations internationales suivent de près l'évolution de la situation. Le Cameroun, pays clé d'Afrique centrale, est un allié stratégique dans la lutte contre Boko Haram et les groupes armés. Une vacance du pouvoir serait catastrophique pour la région.

Pour l'instant, le régime tient. Mais l'absence de son chef, couplée aux rumeurs sur sa santé, fragilise un système déjà contesté.

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