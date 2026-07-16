CAMEROUN :: Qui est Claude Owona Ekoto, la nouvelle Directrice régionale de la SFI ? :: CAMEROON

La Camerounaise Claude Owona Ekoto prend la tête du Groupe des institutions financières de la SFI pour l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale anglophone une consécration pour le leadership féminin camerounais.

Qui ? Claude Owona Ekoto, une experte camerounaise en finance et management. Quoi ? Elle a été nommée Directrice régionale de l'industrie pour le Groupe des institutions financières (FIG) de la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale. Quand ? La nomination a été officialisée le mardi 14 juillet 2026. Où ? Elle sera basée à Lagos, au Nigeria, et couvrira l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale anglophone. Pourquoi ? Pour élargir l'accès au financement des entreprises, agriculteurs et entrepreneurs qui stimulent la croissance et créent des emplois sur le continent.

Mais au-delà des faits bruts, cette nomination raconte une histoire bien plus grande. Celle d'une femme camerounaise qui, après vingt ans de carrière dans les couloirs de la finance internationale de HSBC à la Société Générale, de l'Afrique de l'Ouest aux États-Unis s'impose aujourd'hui comme l'une des voix les plus influentes du développement économique en Afrique. C'est aussi l'histoire d'un continent qui, face à un déficit chronique de financement, mise sur ses propres talents pour transformer ses économies.

Une nomination qui fait date

Le 14 juillet 2026 restera gravé dans l'histoire des institutions financières internationales. Ce jour-là, la Société financière internationale (IFC International Finance Corporation), filiale du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a officialisé la nomination de Claude Owona Ekoto au poste de Directrice régionale de l'industrie pour le Groupe des institutions financières (FIG), en charge de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale anglophone.

Un poste stratégique s'il en est. Basée à Lagos, au Nigeria, elle supervisera les activités de la SFI auprès des institutions financières de toute la région. Son objectif ? Travailler aux côtés des banques, des fintechs et des partenaires financiers pour élargir l'accès au financement des entreprises, des agriculteurs et des entrepreneurs qui font tourner les économies locales.

"Dans ses nouvelles fonctions, elle travaillera aux côtés d'institutions financières et des partenaires à travers la région pour élargir l'accès au financement pour les entreprises, agriculteurs et entrepreneurs qui stimulent la croissance et créent des emplois."

Un parcours d'exception

Claude Owona Ekoto n'arrive pas à ce poste par hasard. Cette professionnelle chevronnée de la finance cumule plus de vingt ans d'expérience dans la gestion de trésorerie, la banque commerciale et de détail.

Diplômée de l'École supérieure de commerce Audencia à Nantes, en France, elle est également titulaire d'un MBA de la Fisher College of Business de l'Ohio State University, aux États-Unis.

Son parcours l'a conduite dans les plus grandes institutions bancaires internationales. Elle a notamment travaillé pour HSBC et Société Générale, où elle a occupé le poste de Directrice générale adjointe au Burkina Faso. Une expérience terrain qui lui a permis de comprendre les réalités des systèmes financiers africains, loin des tours de verre des sièges occidentaux.

Depuis 2023, elle officiait comme responsable régionale des Institutions financières pour l'Afrique de l'Ouest au sein de la SFI. Dans ce rôle, elle s'est concentrée sur les facteurs clés de la création d'emplois en Afrique, notamment en améliorant l'accès au financement pour les MPME, les femmes entrepreneurs, les chaînes de valeur agricoles et les logements abordables.

Une vision pour l'inclusion financière en Afrique

Ce que les chiffres ne disent pas, c'est l'ampleur du défi qui attend Claude Owona Ekoto. En Afrique, le déficit de financement ne tient pas seulement au manque de capitaux. Il résulte aussi de la difficulté à acheminer les ressources vers les petites entreprises, les agriculteurs, les femmes entrepreneures et les ménages encore éloignés des circuits financiers classiques.

C'est sur cette ligne de fracture que la nouvelle Directrice régionale devra désormais agir.

L'IFC a salué ses réalisations, soulignant qu'elle a construit un solide historique en dirigeant le travail d'investissement de l'institution auprès des institutions financières, approfondissant les relations clients et développant la finance PME, l'agrofinance et la finance de genre, tout en pionnière des transactions sur les marchés de capitaux locaux.

"Claude a construit un solide historique en dirigeant le travail d'investissement de l'IFC auprès des institutions financières, approfondissant les relations clients et développant la finance PME, l'agrofinance et la finance de genre, tout en pionnier des transactions sur les marchés de capitaux locaux."

Une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique

Cette nomination intervient dans un contexte de fortes contraintes de financement pour les entreprises locales. Elle illustre également une nouvelle fois la présence de compétences camerounaises au sein des grandes institutions financières internationales.

Le Cameroun n'est pas étranger aux hautes sphères de la Banque mondiale. On pense notamment à Mercy Tembon, vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale, ou à Vera Songwe, économiste camerounaise de renom. Claude Owona Ekoto rejoint désormais ce cercle très fermé des Camerounaises qui façonnent l'architecture financière mondiale.

Mais au-delà de la fierté nationale, cette nomination envoie un signal fort : les compétences africaines sont désormais incontournables dans la gouvernance économique mondiale. Et plus encore, les femmes africaines longtemps cantonnées aux marges des institutions internationales occupent aujourd'hui des postes où elles peuvent véritablement influencer les politiques de développement.

"Cette nomination témoigne une nouvelle fois de la place grandissante des femmes africaines dans les plus hautes responsabilités des institutions financières internationales. À travers son parcours, elle démontre que compétence, vision stratégique et engagement peuvent ouvrir la voie à un leadership féminin capable d'influencer durablement le développement économique de l'Afrique."

Les défis qui l'attendent

Le chemin ne sera pas sans embûches. La région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest anglophone qu'elle couvrira présente des défis économiques majeurs : une faible bancarisation, des infrastructures financières limitées, une instabilité politique dans certains pays, et un accès au crédit encore trop restreint pour les PME.

Son principal défi sera de faire des banques, des fintechs et des institutions financières de véritables relais de croissance. Cela passe par :

- Le renforcement des systèmes financiers locaux pour qu'ils puissent absorber des flux de capitaux plus importants.

- Le développement de la finance inclusive, en particulier pour les femmes et les jeunes entrepreneurs.

- La structuration d'opérations innovantes sur les marchés de capitaux locaux, pour mobiliser l'épargne régionale au service du développement.

- L'accompagnement des PME dans leur accès au crédit, véritable moteur de création d'emplois sur le continent.

Une perspective d'avenir

À 20 ans d'expérience, Claude Owona Ekoto incarne une nouvelle génération de dirigeants africains formés aux meilleures écoles, rompus aux exigences de la finance internationale, mais profondément ancrés dans les réalités de leur continent.

Sa nomination à ce poste stratégique n'est pas un aboutissement c'est un nouveau départ. Un départ qui pourrait bien redéfinir les contours du financement du développement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour les années à venir.

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