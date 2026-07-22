CAMEROUN :: 11 Lions Indomptables sans club en 2026 :: CAMEROON

En pleine période de mercato estival 2026, onze Lions Indomptables de Vincent Aboubakar à Ben Elliot Djongoue se retrouvent sans contrat. Une situation qui interroge sur l'avenir de la sélection camerounaise.

Une génération sur le carreau

Ils ont porté haut les couleurs du Cameroun sur les plus grandes scènes du football mondial. Mais aujourd'hui, ils sont sans club. Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Clinton Njie, Frank Magri, Fabrice Ondoa… Onze Lions Indomptables, pour la plupart des cadres de la sélection nationale, se retrouvent libres de tout contrat en cette période de mercato estival 2026.

Certains sont sans club depuis des mois, d'autres viennent tout juste de quitter leur formation. Tous partagent la même urgence : retrouver un point de chute pour préserver leur niveau et leurs chances en sélection. Plongée dans la liste des Lions sans club.

La liste complète 11 Lions Indomptables sans contrat

Joueur Âge Dernier club Situation Vincent Aboubakar 34 ans Neftchi Bakou Libre depuis mai 2026, en discussions avancées avec Zakho SC (Irak) Karl Toko Ekambi 33 ans Al-Arabi (Qatar) Quitte le club qatari, libre depuis juillet 2026 Clinton Njie 32 ans FC Rapid Bucarest Sans club depuis juillet 2025, 10 mois d'inactivité Nicolas Moumi Ngamaleu 32 ans Dynamo Moscou Libre, préparation individuelle en attendant un nouveau projet Fabrice Ondoa 30 ans FK Rabotnicki Sans club, pistes en Asie (Hai Phong FC, Vietnam) Olivier Ntcham 30 ans Samsunspor Libre depuis le 1er juillet 2026, pistes en Angleterre (Hull City) Leon Bell Bell 29 ans ? Situation incertaine Olivier Mbaizo 28 ans Philadelphia Union Situation incertaine Frank Magri 26 ans Toulouse FC Libre depuis le 1er juillet 2026, courtisé en MLS, Allemagne et Angleterre Darlin Yongwa 25 ans FC Lorient Libre depuis le 1er juillet 2026, estimé à 5 M€, pistes en Ligue 1 Ben Elliot Djongoue 23 ans ? Situation incertaine

Vincent Aboubakar : Le capitaine sans navire

À 34 ans, Vincent Aboubakar, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, vit une situation inédite. Libre depuis la fin de son aventure avec Neftchi Bakou en Azerbaïdjan où il a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive l'attaquant a été proposé à plusieurs clubs, dont l'Atlético Madrid. Mais aucune offre concrète n'a abouti.

Selon les dernières informations, Aboubakar serait en négociations avancées avec Zakho SC, un club de Premier League irakienne. Un destin surprenant pour celui qui a marqué les supporters en inscrivant le but de la victoire contre le Brésil en 2022. À l'approche des échéances internationales, chaque jour sans club est une opportunité manquée.

Karl Toko Ekambi Le divorce qatari

L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais et de Villarreal a quitté Al-Arabi SC au Qatar après seulement six mois. Le club qatari a officialisé la séparation, mettant un terme à une aventure marquée par des attentes élevées.

À 33 ans, Toko Ekambi, réputé pour sa vitesse et sa polyvalence, se retrouve sur le marché des transferts. Son expérience en Europe et au Moyen-Orient pourrait attirer plusieurs formations, mais aucune piste concrète n'a encore été officialisée.

Clinton Njie Dix mois de galère

La situation de Clinton Njie est sans doute la plus préoccupante. Sans club depuis juillet 2025, l'attaquant de 32 ans traverse une traversée du désert de près de dix mois. Passé par l'Olympique Lyonnais, Tottenham, Marseille et Dynamo Moscou, il peine à convaincre les recruteurs.

« Pour un footballeur professionnel, rester éloigné de la compétition pendant près d'une année représente un véritable défi, tant sur le plan physique que mental. »

L'âge (32 ans) et une série de blessures expliquent en partie cette situation.

Les jeunes talents également touchés

Frank Magri : Le plus courtisé

À 26 ans, Frank Magri est l'un des joueurs les plus convoités de cette liste. Libre depuis le 1er juillet 2026 après son départ de Toulouse, l'attaquant attire plusieurs clubs étrangers. Des formations européennes et nord-américaines se sont positionnées.

Selon les informations, la piste la plus chaude mène actuellement aux États-Unis, où le New York City FC serait le club le plus déterminé à recruter le Camerounais. En Europe, Schalke 04 (promu en Bundesliga) et Burnley (Championship) suivent également la situation.

Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros, et il gagnait 500 000 euros (325 millions FCFA) par an à Toulouse.

Darlin Yongwa : Le latéral en attente

À 25 ans, Darlin Yongwa, qui évoluait au FC Lorient, est libre depuis le 1er juillet 2026. Sa valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros. Le latéral gauche camerounais, qui a disputé 97 matchs avec le FCL, est désormais libre de s'engager où il veut.

Il est notamment suivi par l'OGC Nice en Ligue 1, ainsi que par Trabzonspor.

Fabrice Ondoa : Une piste inattendue

Le gardien champion d'Afrique 2017, Fabrice Ondoa (30 ans), est sans club depuis son départ du FK Rabotnicki en Macédoine du Nord. Formé à la Masia du FC Barcelone, il pourrait rebondir dans un championnat surprenant : le Hai Phong FC au Vietnam serait intéressé par son profil.

Olivier Ntcham : Une option pour Hull City

Le milieu de terrain de 30 ans, libre depuis le 1er juillet 2026 après son départ de Samsunspor, est pisté par Hull City en Premier League anglaise. Sa valeur marchande est estimée à environ 2 millions d'euros.

Nicolas Moumi Ngamaleu : La préparation individuelle

Sans club depuis la fin de son aventure avec le Dynamo Moscou, Nicolas Moumi Ngamaleu (32 ans) refuse de céder à l'incertitude. L'ancien joueur des Young Boys de Berne poursuit une préparation rigoureuse afin de rester compétitif, dans l'attente d'une nouvelle opportunité.

Pourquoi autant de Lions sans club ?

Plusieurs facteurs expliquent cette situation alarmante.

1. L'âge avancé des cadres. Aboubakar (34 ans), Toko Ekambi (33 ans), Njie (32 ans) et Ngamaleu (32 ans) entrent dans une phase de carrière où les recruteurs sont plus exigeants.

2. Des salaires élevés. Les joueurs camerounais, habitués aux grands championnats, ont des prétentions salariales que peu de clubs peuvent satisfaire.

3. Une concurrence accrue. Le marché des transferts est saturé de joueurs libres, et les clubs privilégient souvent des profils plus jeunes.

4. Des choix de carrière discutables. Certains joueurs ont fait des choix de clubs qui ne leur ont pas réussi (Aboubakar en Azerbaïdjan, Toko Ekambi au Qatar).

Conséquences pour les Lions Indomptables

La situation est particulièrement préoccupante pour la sélection nationale. Des joueurs sans club, sans rythme de compétition, risquent d'arriver émoussés physiquement et mentalement.

Le sélectionneur des Lions Indomptables devra composer avec des joueurs qui n'auront pas joué depuis plusieurs mois. La préparation pour les prochaines échéances internationales s'annonce délicate.

La Confédération africaine de football (CAF) observe elle aussi la situation. Les Lions Indomptables, habitués à briller sur la scène continentale, pourraient voir leurs performances affectées.

Un dénouement avant la rentrée ?

Le mercato estival bat son plein et les joueurs camerounais sans club ont encore quelques semaines pour trouver un point de chute. Aboubakar semble proche de Zakho SC. Frank Magri est courtisé par la MLS et l'Europe. Darlin Yongwa devrait rebondir rapidement, peut-être à Nice.

Mais pour Clinton Njie, l'incertitude demeure. Dix mois sans club, c'est un poids lourd à porter pour un joueur de 32 ans.

Les supporters camerounais espèrent que leurs Lions retrouveront rapidement un club pour arriver en forme. Car une génération dorée ne mérite pas de finir ainsi, sur le carreau, à quelques mois des prochaines échéances.

Qu'en pensez-vous ? Comment ces Lions Indomptables vont-ils retrouver un club avant la nouvelle saison ?

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