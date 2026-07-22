CAMEROUN :: FCC : Nintcheu lance l'offensive pour les législatives :: CAMEROON

Le Front pour le changement du Cameroun, réuni en Comité directeur national à Douala pour la première fois depuis la présidentielle de 2025, a fixé le cap : conquérir les sièges de députés et de maires, et porter un appel historique à l'unité de toutes les forces de l'opposition.

La question qui agite la scène politique camerounaise

Le 18 juillet 2026, Douala a vibré au rythme d'une ambition politique. Pour la première fois depuis l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Front pour le changement du Cameroun (FCC) de Jean-Michel Nintcheu a réuni son Comité directeur national dans la capitale économique du pays. L'enjeu ? Préparer les prochaines échéances électorales législatives et municipales et poser les bases d'une opposition enfin unie face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir depuis plus de quatre décennies.

L'heure n'est plus aux regrets de la présidentielle perdue. Le FCC, qui avait porté la candidature de Maurice Kamto sous la bannière de l'Alliance pour le changement (APC), a désormais un nouveau combat : les élections de proximité. Et pour les remporter, Jean-Michel Nintcheu le sait, une condition est indispensable : l'union.

Une opposition historiquement divisée

L'opposition camerounaise a toujours peiné à s'unir. À l'approche de la présidentielle de 2025, deux coalitions majeures s'étaient formées : l'Alliance pour le changement (APC), portée par Jean-Michel Nintcheu du FCC et Maurice Kamto du MRC, et l'Alliance pour une transition pacifique (ATP), emmenée par Olivier Bile des Libérateurs et Célestin Djamen d'APAR. Entre ces deux blocs, une multitude de micro-regroupements et de candidatures individuelles, comme celles de Joshua Osih du SDF ou Cabral Libii du PCRN.

Une division qui a fait le jeu du pouvoir en place. Le RDPC, lui, est resté soudé derrière Paul Biya, 93 ans, candidat à un huitième mandat. Les observateurs s'accordent à dire que l'incapacité de l'opposition à présenter un front uni a été l'une des clés de la victoire du régime ainsi que la fraude.

Jean-Michel Nintcheu, ancien cadre du Social Democratic Front (SDF) dont il a été exclu en 2023 pour ses critiques du rapprochement de Joshua Osih avec le pouvoir a tiré les leçons de cette défaite. Le FCC qu'il a fondé est désormais un parti de combat, résolu à ne pas répéter les erreurs du passé.

Le Comité directeur national de Douala Les résolutions stratégiques

Réuni à Bonabéri, dans le quatrième arrondissement de Douala, le Comité directeur national du FCC a arrêté plusieurs résolutions majeures.

1. La participation à toutes les élections de proximité

Le FCC sera présent sur le terrain pour les élections législatives et municipales. Jean-Michel Nintcheu a annoncé que son parti allait « concourir aux législatives et municipales 2027 ». Cette participation se fera « de concert avec les autres partis membres de la coalition de l'Alliance pour le changement (APC) ».

L'objectif est clair : conquérir des postes de députés et de maires à travers tout le territoire camerounais. Une manière pour le FCC de s'ancrer durablement dans le paysage politique local, là où le RDPC est historiquement le plus fort.

2. Une tournée nationale pour remobiliser la base

Nintcheu a annoncé qu'il entamerait « une tournée à travers le pays afin de redynamiser les structures du parti, faire leur état de lieu et remobiliser la base électorale ». Une stratégie de terrain qui vise à préparer les échéances électorales en renforçant l'implantation locale du FCC.

3. L'appel à l'unité de toute l'opposition

La résolution la plus politique, et sans doute la plus importante, est l'appel lancé par Jean-Michel Nintcheu à une plus grande unité de toutes les forces de l'opposition. Dans le cadre de l'APC, il a exhorté les partis membres à dépasser leurs divisions pour faire front commun face au RDPC.

Un appel qui résonne comme un écho aux analyses de nombreux observateurs. La DW, en avril 2025, notait déjà que « l'incapacité de l'opposition camerounaise à s'unir pourrait faire le jeu du [Paul Biya] ». Joseph Claude Billigha du RDPC lui-même regrettait cette tendance divisionniste, estimant que l'opposition « devait pouvoir s'unir pour que la bataille qu'on va mener soit une belle bataille ».

Les défis de l'union

L'appel de Nintcheu à l'unité est louable, mais les obstacles sont nombreux.

Premier défi : les egos. L'opposition camerounaise est marquée par des rivalités personnelles et des querelles de leadership. Maurice Kamto, qui a été le candidat de l'APC à la présidentielle, reste une figure centrale. Mais d'autres leaders, comme Olivier Bile ou Célestin Djamen, revendiquent aussi leur place.

Deuxième défi : les divergences programmatiques. Les partis d'opposition n'ont pas toujours les mêmes priorités. Certains mettent l'accent sur la réforme du code électoral, d'autres sur la libération des détenus politiques, d'autres encore sur des questions économiques et sociales. Le FCC, par exemple, a vivement condamné les « graves violations des droits humains » post-électorales et exigé la libération des détenus.

Troisième défi : la défiance. Après la présidentielle de 2025, marquée par des accusations de fraude et de répression, la confiance entre les partis d'opposition est fragile. L'APC avait dû démentir, en septembre 2025, avoir mandaté qui que ce soit pour négocier avec Maurice Kamto. Un signe que les tensions internes sont réelles.

Une opposition en mouvement, un régime sous pression

La réunion de Douala et l'appel à l'unité de Jean-Michel Nintcheu sont un signal fort. Ils montrent que l'opposition camerounaise, malgré ses divisions, n'a pas renoncé à l'alternance.

Pour le RDPC, cette dynamique est une source de préoccupation. Le parti au pouvoir, qui prépare déjà les échéances électorales à venir, voit d'un mauvais œil les tentatives de rapprochement de l'opposition. Mais il peut aussi compter sur les divisions historiques de ses adversaires pour maintenir sa domination.

La communauté internationale observe. Les élections législatives et municipales seront un test crucial pour la démocratie camerounaise. Si l'opposition parvient à s'unir et à présenter des candidats crédibles, elle pourrait créer la surprise. Si elle reste divisée, le RDPC pourrait, une fois de plus, remporter une victoire sans véritable opposition.

Et demain ?

Deux scénarios se dessinent pour les prochains mois.

Le premier : l'opposition parvient à surmonter ses divisions. L'APC s'élargit, des accords de coalition sont signés, et des listes communes sont présentées aux élections législatives et municipales. Le FCC, fort de sa base à Douala et dans le Littoral, joue un rôle moteur dans cette dynamique.

Le second : les rivalités reprennent le dessus. Chaque parti présente ses propres candidats. Les voix de l'opposition se dispersent. Le RDPC, bien organisé et bénéficiant des ressources de l'État, remporte la majorité des sièges et des mairies.

Jean-Michel Nintcheu semble déterminé à faire pencher la balance vers le premier scénario. Sa tournée nationale, sa stratégie de coalition et son appel à l'unité sont autant de signes d'une volonté de rassemblement. Reste à savoir si ses pairs de l'opposition répondront présents.

Qu'en pensez-vous ? L'opposition camerounaise parviendra-t-elle à s'unir pour les élections ? La stratégie de Nintcheu est-elle la bonne ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp