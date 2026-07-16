Pourquoi Kemi Seba reste en prison en Afrique du Sud :: SOUTH AFRICA

Arrêté en avril 2026 en Afrique du Sud pour séjour illégal, le militant panafricaniste Kemi Seba est réclamé par le Bénin pour incitation à la violence et blanchiment d'argent. Mais la procédure d'extradition patine. Explications.

Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, militant panafricaniste franco-béninois de 45 ans. Il est détenu en Afrique du Sud depuis le 13 avril 2026 et fait l'objet d'une demande d'extradition du Bénin. L'audience prévue le 14 juillet a été reportée au 11 août 2026. Il est incarcéré à Pretoria, en Afrique du Sud. Le Bénin l'accuse d'incitation à la violence, de blanchiment de capitaux et de soutien au coup d'État manqué du 7 décembre 2025.

Près de trois mois après son arrestation, Kemi Seba croupit toujours dans une cellule sud-africaine. La justice de Pretoria a une nouvelle fois repoussé l'examen de son extradition, prolongeant l'incertitude sur son sort. Ce nouveau report relance les interrogations : pourquoi le dossier tarde-t-il autant à aboutir ? Le Bénin croit-il toujours à une extradition malgré le changement de président ? Et quels sont les véritables obstacles qui bloquent la procédure ?

Un report de plus, une attente qui s'allonge

Le 14 juillet 2026 devait marquer un tournant dans l'affaire Kemi Seba. Ce mardi, la justice sud-africaine était censée examiner la demande d'extradition du militant panafricaniste vers le Bénin. Mais l'audience n'a duré que quelques minutes. Motif : la demande d'extradition officielle du Bénin vient seulement d'être formellement déposée à l'ambassade d'Afrique du Sud à Cotonou. Les juges ont donc décidé de reporter l'examen au 11 août 2026.

"C'est après une très courte audience que la justice sud-africaine a décidé de reporter l'examen du dossier, dans l'attente des éléments de la demande d'extradition officielle déposée par le Bénin."

Un délai supplémentaire que les magistrats vont mettre à profit pour poursuivre l'étude d'un dossier particulièrement volumineux. Certaines sources rapportent en effet que la demande d'extradition est un document de plusieurs centaines de pages, dans lequel sont exposés les faits précis reprochés à l'intéressé, avec les dates, les lieux et les circonstances.

Deux mandats d'arrêt et un coup d'État manqué

Les poursuites engagées contre Kemi Seba ne datent pas d'hier. Le militant est visé par deux mandats d'arrêt émis par la justice béninoise.

Le premier, en date du 13 juin 2025, porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, émis le 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence.

Mais l'élément déclencheur est ailleurs. Le 7 décembre 2025, une tentative de coup d'État a lieu au Bénin. Ce jour-là, plusieurs vidéos de Kemi Seba circulent sur les réseaux sociaux. Selon les autorités béninoises, elles ne sont rien d'autre qu'une approbation et un soutien aux putschistes et au coup manqué. Des faits d'incitation à la rébellion lui sont également reprochés.

Une arrestation qui soulève des questions

Kemi Seba n'a pas été arrêté pour ces accusations. C'est pour des motifs migratoires qu'il a été interpellé le 13 avril 2026 à Pretoria. Il tentait de quitter l'Afrique du Sud en direction du Zimbabwe avec son fils de 18 ans, Khonsou Seba Capo Chichi, alors que leurs visas étaient expirés. Ils étaient accompagnés d'un troisième homme, François van der Merwe, un suprémaciste blanc sud-africain.

Depuis, les trois hommes sont incarcérés. Leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées, la justice sud-africaine estimant qu'il existait un risque de fuite. Le juge a notamment souligné que "trop de questions restent encore sans réponse" : pourquoi voulaient-ils rejoindre le Zimbabwe ? Kemi Seba et Van der Merwe se connaissaient-ils via leurs relations communes en Russie ?

Un obstacle juridique de taille : la qualification politique

Contrairement à une idée largement répandue, une demande d'extradition ne dépend pas uniquement de la volonté du pays requérant. En Afrique du Sud, la justice doit examiner minutieusement plusieurs éléments avant d'autoriser la remise d'une personne à un État étranger.

Les magistrats doivent notamment vérifier si les infractions reprochées sont également punissables en droit sud-africain, si les garanties d'un procès équitable sont réunies et si la demande ne revêt pas un caractère essentiellement politique.

Cette dernière question est particulièrement sensible dans le cas de Kemi Seba. Le militant est connu depuis plusieurs années pour ses prises de position radicales contre les autorités françaises et certains dirigeants africains. Ses défenseurs soutiennent que les poursuites engagées contre lui s'inscrivent davantage dans un contexte politique que pénal. Si la justice sud-africaine estime que les accusations sont motivées par des considérations politiques, elle pourrait légalement refuser l'extradition.

Le changement de président au Bénin change-t-il la donne ?

L'arrivée d'un nouveau chef de l'État béninois soulève naturellement la question d'un éventuel changement de stratégie. Pourtant, sur le plan juridique, la demande d'extradition reste portée par l'État béninois et non par une personnalité politique. Sauf retrait officiel de la procédure par les nouvelles autorités, le dossier suit son cours normal.

À ce stade, aucun élément public ne permet de conclure à un tel changement. Les autorités béninoises continuent de considérer les faits reprochés à Kemi Seba comme suffisamment graves pour justifier son retour devant la justice nationale.

Les arguments de la défense : "Il risque sa vie"

Le principal obstacle à l'extradition réside aujourd'hui dans la stratégie développée par les avocats de Kemi Seba. Outre les questions migratoires, la défense concentre ses efforts sur les risques qu'encourrait leur client en cas de retour au Bénin.

Kemi Seba a déclaré devant la justice sud-africaine qu'il craignait pour sa vie s'il était renvoyé au Bénin. Ses avocats cherchent à convaincre les juges que l'affaire dépasse le simple cadre pénal et qu'elle touche aux libertés politiques ainsi qu'aux droits fondamentaux.

Ces arguments sont généralement examinés avec une grande attention par les juridictions appelées à statuer sur des extraditions internationales. Les juges doivent trouver un équilibre entre la coopération judiciaire avec un État étranger et la protection des droits de la personne concernée.

Une affaire qui dépasse le cas Kemi Seba

Quelle que soit l'issue, cette affaire dépasse désormais le seul cas de Kemi Seba. Elle met en lumière les limites de la coopération judiciaire internationale lorsqu'elle se heurte à des enjeux politiques, diplomatiques et liés aux droits humains.

La décision attendue en août sera donc observée bien au-delà du Bénin et de l'Afrique du Sud. Elle pourrait créer un précédent sur la manière dont les juridictions africaines apprécient les demandes d'extradition impliquant des personnalités politiques ou des militants très médiatisés.

En attendant, Kemi Seba, son fils et leur complice présumé restent en prison, près de trois mois après leur arrestation. La défense de l'activiste se prépare désormais à s'opposer à l'extradition, qu'elle estime politiquement motivée, et tente parallèlement de débloquer la situation pour le fils de Kemi Seba, Khonsou, 18 ans, afin de lui permettre de rentrer en France.

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