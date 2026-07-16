FRANCE :: Dr. Roger Noutcha : « Le NGÔ NDE en Alsace est né de notre volonté de rester unis »

Strasbourg. Derrière le succès du grand barbecue géant qui a rassemblé la communauté Ndé au stade des Hautepierres se cache une histoire de passion, d'engagement et de transmission. Parmi les figures qui ont contribué à faire émerger cette dynamique en Alsace, le Dr Roger Noutcha, enseignant en anthropologie dans les universités alsaciennes, occupe une place de choix.

Considéré comme l'un des principaux artisans de la structuration du NGÔ NDE en Alsace et dans ses environs, il fait partie de cette génération de bâtisseurs qui a œuvré pour rapprocher les fils et filles du Ndé vivant dans la région. Leur ambition : fédérer une communauté autour de son identité, de ses valeurs et de son héritage culturel.

Au micro de notre rédaction, le Dr Roger Noutcha est revenu, avec précision et émotion, sur la genèse de ce mouvement devenu aujourd'hui une véritable référence au sein de la diaspora Ndé. Il raconte comment, au fil des années, des femmes et des hommes ont su dépasser les différences pour bâtir une synergie forte, capable de promouvoir la culture Ndé loin de ses terres d'origine.

Pour lui, le grand barbecue organisé à Strasbourg n'est pas qu'un simple moment de convivialité. Il symbolise l'aboutissement d'un long travail de rassemblement, de dialogue et de mobilisation communautaire. Une démonstration que la culture demeure un puissant levier d'unité et de transmission entre les générations.

Entretien exclusif réalisé au stade des Hautepierres à Strasbourg, où le Dr Roger Noutcha retrace les grandes étapes de cette aventure humaine et culturelle qui continue d'écrire l'histoire du NGÔ NDE en Alsace.

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