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Championnat de Suède : IF Elfsborg affronte le leader IK Sirius
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Un beau duel entre deux clubs en quête de statut

Les terrains seront les centres de tous les regards pour le public suédois avec un match d’envergure. Le BORAS ARENA dans la ville de Boras constituera certainement le creuset pour les fans des clubs en opposition. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans ce championnat. Pour le compte de la 13ème journée en ALLSVENSKAN de Suède la bataille se fera entendre pour encore être le meilleur avec des résultats probants, ceci à travers Supergooal !

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Un match entre deux clubs qui ont des ambitions cette saison  

Dans ce match pas comme les autres opposant IF ELFSBORG – IK SIRIUS il sera question non seulement de chercher la victoire mais aussi de se faire une place en donnant le ton au classement. Une affiche qui met aux prises deux formations qui comptent donner tout leur possible pour réaliser une bonne performance pour avoir des points.

Avec sa cote de 2.02, IF SIRIUS premier au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour aller disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur le terrain qui lui fera un grand bien pour maintenir son rang. Une belle opportunité pour les coéquipiers de ROBBIE URE de mettre ses concurrents à distance avec de bons résultats et engranger de la confiance pour la suite. Les joueurs de SIRIUS devront se montrer encore plus déterminés dans ce match comme tous les autres pour tenir à ses objectifs.

Pour IF ELFSBORG sixième au classement au classement avec sa cote de 2.89, il faudra réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis sur son terrain avec le soutien de son public et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra d’avoir les trois points de la journée. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de JULIUS BECK qui ne se laisseront pas faire aussi facilement dans ce match en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre le leader afin d’avoir un bon résultat qui lui sera très bénéfique au classement et leur mettra en confiance.

Ce sera le 23ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 10 victoires pour ELFSBORG contre 09 victoires pour IK SIRIUS et 03 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, IK SIRIUS

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