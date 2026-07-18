FRANCE :: Zidane succède à Deschamps aux Bleus

Après quatorze années de règne marquées par un titre mondial, Didier Deschamps passe le relais à Zinédine Zidane, qui s'apprête à réinventer l'encadrement de l'équipe de France.

C'est officiel. Zinédine Zidane va remplacer Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 un passage de témoin entre deux légendes du football tricolore qui marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle.

Samedi soir, à l'occasion de la petite finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre, Didier Deschamps dirigera son 27ᵉ et dernier match sur le banc des Bleus. Quatorze ans après avoir succédé à Laurent Blanc, celui qui a mené la France au sacre mondial de 2018 et en finale en 2022 tire sa révérence. Derrière lui, une silhouette familière se prépare à prendre les commandes : Zinédine Zidane, le génie du football français, celui qui a tout gagné comme joueur et comme entraîneur au Real Madrid.

Mais au-delà du symbole, c'est une véritable révolution qui s'annonce. Zidane ne compte pas se contenter de reprendre le flambeau : il veut le réinventer.

Didier Deschamps : quatorze ans de règne, un dernier match pour l'histoire

Didier Deschamps occupe le banc des Bleus depuis juillet 2012, un mandat de quatorze ans un record absolu pour un sélectionneur français. Sous sa direction, l'équipe de France a connu l'une des périodes les plus glorieuses de son histoire : un titre mondial en 2018, une finale perdue en 2022, et une troisième demi-finale consécutive en 2026, achevée par une défaite face à l'Espagne.

Le sélectionneur de 56 ans avait lui-même annoncé, début 2025, son intention de ne pas prolonger au-delà de cette Coupe du monde. "In 2026 it will be over. In my head it's very clear. I've done my time", avait-il confié, résumant sa décision sur TF1 par une phrase devenue célèbre : "Il y a une vie après ça".

Samedi soir, face à l'Angleterre dans le match pour la troisième place, Deschamps jouera donc son ultime rencontre. Ses joueurs, à commencer par Kylian Mbappé, ont à cœur de lui offrir un dernier succès. Mais déjà, tous les regards sont tournés vers l'après.

Zinédine Zidane : l'évidence devenue réalité

Pour remplacer Deschamps, il ne fait guère de doute que Zinédine Zidane accepte de sortir enfin de sa retraite dorée. L'ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000, a fait de ce poste sa priorité absolue.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, la FFF finaliserait les documents avec Zidane dès la fin du tournoi, précisant que l'ancien Ballon d'Or n'aurait envisagé aucune autre proposition depuis huit mois. Zidane avait pourtant refusé plusieurs offres prestigieuses, dont celle de Manchester United et un possible retour au Real Madrid, préférant se tenir prêt pour ce poste précis.

Interrogé à plusieurs reprises sur cette hypothèse ces dernières années, il avait toujours éludé la question, par égard pour le sélectionneur alors en poste. Didier Deschamps lui-même avait validé la piste : "Zizou est un très bon candidat", avait-il affirmé dans un entretien à L'Équipe.

Un contrat contraint par la loi : le salaire de Zidane révélé

Si l'accord est verbalement scellé depuis plusieurs mois, le contrat n'est pas encore signé. Et pour cause : la "loi sur la gouvernance du sport professionnel", qui doit être adoptée le 21 juillet, prévoit un plafond de 450 000 euros brut annuels pour les plus hauts salaires des fédérations.

La FFF souhaite boucler le dossier avant l'entrée en vigueur du texte pour éviter toute complication administrative. Mais la ministre des Sports, Marina Ferrari, a déjà donné son feu vert à une dérogation. Zidane devrait ainsi percevoir 300 000 euros par mois hors primes, une rémunération pouvant atteindre 450 000 euros mensuels avec les différents bonus prévus.

La révolution Zidane : un staff de 25 personnes et la féminisation

Mais au-delà des questions contractuelles, c'est sur le plan sportif que Zidane prépare une véritable rupture. Toujours selon RMC Sport, le futur sélectionneur entend casser les habitudes installées durant les quatorze dernières années en mettant en place un encadrement inédit.

Son idée : s'appuyer sur un staff particulièrement étoffé, qui pourrait compter plus de 25 personnes une première dans l'histoire de l'équipe de France. Un choix qui représenterait un investissement conséquent pour la Fédération mais qui montre la volonté de Zidane de ne rien laisser au hasard.

Autre décision forte : Zidane souhaite féminiser l'encadrement des Bleus et donner une place beaucoup plus importante à l'analyse de la performance et aux données statistiques, en renforçant le département "data" de la sélection.

Un calendrier déjà tracé : prise de fonction en septembre

La prise de fonction de Zidane serait programmée pour le 25 septembre 2026, avec un premier déplacement en Turquie dans le cadre de la Ligue des nations. L'Euro 2028, coorganisé par le Royaume-Uni et l'Irlande, constituerait sa première grande échéance à la tête de la sélection.

Mais la mission confiée à Zidane dépasse le seul Euro 2028 : son mandat viserait également la Coupe du monde 2030, organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Un rappel qu'aucun sélectionneur français n'a remporté deux grandes compétitions internationales consécutives depuis Aimé Jacquet et Roger Lemerre entre 1998 et 2000.

Un héritage lourd, une attente immense

Le futur sélectionneur hérite d'un groupe encore marqué par la présence de Kylian Mbappé, appelé à structurer la suite du cycle. Deschamps laisse une sélection habituée aux dernières lignes droites des grands tournois mais aussi une équipe qui vient de subir l'échec d'une demi-finale perdue.

La pression est immense. Zidane, comme joueur, a tout gagné. Comme entraîneur, il a conquis trois Ligue des champions consécutives avec le Real Madrid. Mais il n'a jamais entraîné d'équipe nationale. Le défi est inédit.

Pourtant, pour beaucoup, cette succession est une évidence. Deux hommes, deux légendes, un même maillot bleu. Didier Deschamps tourne la page. Zinédine Zidane ouvre un nouveau chapitre. Et tout un pays retient son souffle.

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