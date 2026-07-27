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Le pari de Yaya Ousman Batchamen sur le marché des ascenseurs au Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Le pari de Yaya Ousman Batchamen sur le marché des ascenseurs au Cameroun

Face à la pénurie criante de techniciens qualifiés dans la mobilité verticale, l’entrepreneur camerounais Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen mise sur la formation. Avec BTE Engineering Academy, projet estimé à 428 millions de FCFA, il ambitionne de former 150 techniciens et de faire du Cameroun un pôle de référence sous-régional pour les métiers de l’ascenseur et de l’ingénierie technique.

Le développement immobilier que connaît le Cameroun, marqué par la multiplication des immeubles de plusieurs niveaux, des hôtels, des centres commerciaux et des infrastructures publiques, a dopé la demande en équipements de mobilité verticale. Mais ce dynamisme se heurte à un obstacle de taille : l’absence de techniciens capables d’assurer l’installation, la maintenance et le dépannage de ces équipements. C’est ce vide que Yaya Ousman Batchamen entend combler à travers BTE Engineering Academy, un projet porté par BTE Engineering Group Cameroun.

L’investissement global du projet est chiffré à 428 millions de FCFA. Cette enveloppe couvre la construction des infrastructures, l’acquisition des équipements pédagogiques, la mise en place d’ateliers pratiques et l’élaboration des programmes de formation. Le modèle économique de l’académie s’appuie sur plusieurs piliers complémentaires : la formation professionnelle proprement dite, les partenariats avec les industriels du secteur, les prestations techniques associées et l’accompagnement des entreprises dans le renforcement de leurs compétences internes. L’ambition affichée dépasse la simple création d’un établissement scolaire : il s’agit de bâtir un centre d’excellence financièrement autonome et durable.

L’académie vise à former 150 techniciens au cours de ses premières années d’activité, à travers une pédagogie essentiellement pratique censée garantir une opérationnalité rapide des diplômés sur le terrain. Les profils formés devraient trouver des débouchés auprès des entreprises d’ascenseurs, des sociétés de maintenance industrielle, des acteurs du BTP, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des établissements publics. Des partenariats avec des acteurs techniques et industriels sont également en construction, dans l’optique de faciliter l’insertion professionnelle des futurs apprenants et de tisser, à terme, un véritable écosystème reliant formation, entreprise et emploi.

Porté pour l’heure par l’engagement entrepreneurial de BTE Engineering Group Cameroun, le projet reste ouvert à des partenariats stratégiques avec les institutions publiques, les organismes de formation, les bailleurs de fonds et les entreprises internationales partageant cette vision du développement des compétences techniques. 

« La réussite d’un tel projet nécessite une collaboration entre le secteur privé, les institutions et les acteurs industriels », insiste Yaya Ousman Batchamen. Si l’objectif immédiat est de faire de l’académie un centre de référence national, l’entrepreneur affiche déjà une vision sous-régionale, les besoins en compétences spécialisées se faisant sentir dans plusieurs pays d’Afrique centrale. 

« Notre vision est simple : former aujourd’hui les techniciens qui construiront et maintiendront les infrastructures de demain », résume-t-il.

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