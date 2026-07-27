Cameroun - Il meurt chez sa maîtresse : l'épouse découvre le corps

Un mari de 55 ans annonce un chantier à sa femme, mais meurt chez sa maîtresse à Soboum. L'épouse découvre le corps mardi. La maîtresse est en garde à vue. Récit.

Emile Donald T., technicien de génie civil de 55 ans, a quitté son domicile de Bilonguè en annonçant un chantier de dix jours. Il a été retrouvé mort mardi chez sa maîtresse présumée à Soboum, à quelques kilomètres de chez lui. Sa femme, Marinette, a découvert la vérité dans les pires circonstances.

Il est parti en promettant dix jours de travail à Bonepoupa. Il a laissé de l'argent pour la maison, des baisers aux enfants, un sourire à sa femme. Mais Emile Donald T., 55 ans, technicien de génie civil, n'a jamais rejoint son chantier. Il a passé ses derniers jours dans les bras d'une autre femme, à Soboum, dans l'arrondissement de Douala III. Et c'est sa femme, Marinette, qui a découvert son corps mardi après-midi. Le récit d'un drame où l'ironie le dispute à la tragédie.

Un départ en apparence banal

Vendredi dernier, Emile Donald T. annonce à son épouse Marinette qu'il part pour Bonepoupa, dans le département du Nkam. Un chantier de charpente et de pose de tôles, explique-t-il. Dix jours d'absence. Il laisse des sous pour la maisonnée de trois enfants, une belle-sœur en plus de l'épouse et prend la route.

Il n'a pas menti sur tout. Il est bien parti. Mais pas pour Bonepoupa.

Les premiers indices d'une trahison

Le lendemain soir, Gérard, le neveu de Marinette, rentre d'une fête. Il passe par le domicile familial de Bilonguè. Pendant une discussion, il lance, presque anodin : « J'ai vu tonton à Dakar (quartier de Douala), il a fait comme s'il ne m'a pas vu ».

Sa tante, catégorique, ne l'écoute pas : « Ferme ta bouche, menteur ! Il est à Bonepoupa ». Un échange sans conséquence. Du kongossa familial.

La conversation qui fait sourire, puis qui glace

Dimanche, Emile téléphone à son épouse. Il vient de lui faire un dépôt de 30.000 FCFA sur son compte. Ils parlent du neveu, de cette histoire de « double ». Ils rigolent ensemble, complices dans le commérage conjugal. Une scène d'intimité ordinaire, presque tendre.

Ils ne savent pas que l'heure des comptes approche.

Mardi 21 juillet : le coup de fil qui change tout

Il est 16 heures quand un moto-taximan, connu de la famille, se présente au domicile de Bilonguè. Son message est lourd de menaces : « Emile est en état critique du côté de Soboum ».

Marinette, d'abord incrédule, appelle Matthieu, un vieux collaborateur de son mari. Ce dernier, au courant des escapades de son boss, tente de la rassurer avec un bobard : « Il est allé chercher du matériel ».

Mais le doute s'installe. Marinette rappelle le moto-taximan, le gronde, tente d'en savoir plus. En vain.

La découverte au cœur de Soboum

Alors qu'elle est en train de coiffer sa fille, une autre moto arrive. Clément, son beau-frère, en descend. « Porte les chaussures, allons », lui ordonne-t-il. Elle lui demande où. « Ne pose pas de questions ».

Elle abandonne sa fille, la tête à moitié faite, et suit son beau-frère.

À Soboum, un attroupement. Des voisins, des badauds. Son neveu, policier, est là avec des collègues. Et là, sur un lit, le corps massif de son mari, la nudité à peine voilée par un bermuda.

Emile Donald T., 55 ans, est mort.

Un malaise fatal pendant l'acte

Selon les premiers éléments de l'enquête et le témoignage de Sabine, une habitante du quartier, l'homme a fait un malaise pendant un rapport sexuel. La maîtresse présumée, dont l'identité n'a pas été divulguée, est gardée à vue pour les besoins de l'enquête.

Le choc de Marinette, entre douleur et humiliation

La découverte est un séisme. Marinette, qui croyait son mari sur un chantier, qui avait ri de la rumeur quelques jours plus tôt, découvre non seulement sa mort, mais aussi sa trahison, exposée aux regards de tout le quartier.

Le voisinage en émoi

À Soboum, le drame fait jaser. Le voisinage commente. La maîtresse présumée est gardée à vue. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du décès et établir d'éventuelles responsabilités pénales.

Un fait divers, diront certains. Mais pour Marinette et ses trois enfants, c'est un deuil double : celui d'un mari, et celui d'une confiance brisée.

Les leçons d'un drame ordinaire

Au-delà du choc et de l'émotion, cette histoire soulève des questions universelles :

- Les apparences trompeuses : Un mari, une famille, un chantier annoncé. Derrière le quotidien le plus banal, des secrets destructeurs.

- La fragilité de la vie : Un malaise cardiaque, un instant, et tout bascule.

- L'humiliation comme peine accessoire : Pour l'épouse, le drame est aggravé par la découverte publique de l'infidélité.

- La loi face à l'adultère : Au Cameroun, l'adultère est encore un délit pénal (article 356 du Code pénal). La maîtresse présumée pourrait être poursuivie.

Le procès à venir

La garde à vue de la maîtresse présumée n'est que le début d'une procédure judiciaire. L'enquête devra déterminer si une négligence ou une faute peut être imputée.

L'autopsie, si elle est ordonnée, dira si le malaise est dû à une cause naturelle ou à un facteur extérieur.

Un drame qui dépasse le fait divers

L'histoire d'Emile Donald T. est celle de milliers d'hommes et de femmes pris dans les contradictions de la vie conjugale. Mais elle prend ici une tournure tragique, qui résonne comme un avertissement.

Car ce qui devait être une simple infidélité s'est transformé en drame. Et ce drame, c'est Marinette qui le porte, seule avec ses enfants, le regard braqué sur le corps de celui qu'elle aimait et qui l'a trahie jusqu'au bout.

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