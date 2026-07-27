Cameroun - Les églises réveillées en question: Les accusations de Shanda Tonme.

Il a Suffit du sort tragique d’un gamin, pour que des voix se fassent entendre, pour que des sanctions furtives loin de l’effectivité soient évoquées, bien plus pour une satisfaction de circonstance de l’opinion, que pour des corrections indispensables, une révision de la gouvernance sociétale ainsi qu’un réarmement moral indispensable.

Mais d’où viennent-elles et pourquoi sont-elles devenues une gangrène toxique, un cancer dans le cerveau de la nation, une drogue pour quelques égarés et un chemin de rédemption magique pour certains autres ? Non, ces avatars de la foi, ne sortent pas de nulle part, elles sont le produit d’une société déliquescente où tout a peu à peu foutu le camp, où toutes les valeurs sont dorénavant profanées, piétinées et avilies. Nous vivons un décor satanique planté dans la cité comme une malédiction venue du ciel pour punir, pour sanctionner, pour nous livrer à l’enfer construit par des années de brutale rétropédalage issus de nos péchés.

Hier, ce n’était pas encore tout à fait cela, et avant-hier on en parlait presque pas du tout, parce qu’un brin de morale existait encore, parce que le vol, le pillage, les dépravations de toute nature n’étaient pas visibles car loin de la morale collective. La société en mourant, n’a plus laissé le choix à ceux des citoyennes et des citoyens désemparés, perdus, jamais soutenus, étrangers dans leur propre pays. On entre dans les sectes comme on s’enfui pour le Canada, comme on falsifie des documents officiels pour des gains futiles de circonstance, comme on blanchi les capitaux, comme on trafique les examens et les concours. Le mal est profond et les remèdes se situent dorénavant au-delà des simples décrets et arrêtés de suspension ou de dissolution. Tout est devenu sectes, trafics, déformations et tricheries, et voilà comment des salauds, des ratés, des imbéciles et des mécréants doués de psychologie se sont improvisés gourous, magiciens, marabouts, sorciers et sauveurs.

Même la laïcité de l’Etat à disparu, et l’âme de la république a été remplacé par les idéologies et les doctrines de destructions explicites et implicites. C’était un des toutes dernières préoccupations de Monseigneur Jean Zoa, et le vénérable prélat de l’église catholique romaine, dans un élan de sagesse, de vision et de prémonition, avait lors de nombreuses homélies, prévenu : « toutes ces sectes vont finir par détruire notre société si le gouvernement ne fait rien ».

J’accuse tous ceux qui nous ont conduit à ce stade

J’accuse ceux qui s’amusent avec les valeurs et détruisent les familles

J’accuse ceux qui favorisent, tolèrent, protègent et encouragent les truands

J’accuse ceux qui, magistrats, policiers, gendarmes, hauts fonctionnaires et autres, violent les lois

J’accuse ceux qui restent silencieux face à la pandémie des féminicides

J’accuse ceux qui inventent des nouvelles et trafiquent la vérité

J’accuse ceux qui dansent et souhaitent la mort des patriarches

J’accuse ceux qui entretiennent malicieusement la confusion entre ces sectes et les institutions religieuses consacrées

J’accuse ceux qui confisquent l’Etat et la République réelle et sèment la désolation

J’accuse ceux qui ont tué l’espoir, avili les lois et ouvert la porte aux charlatans

J’accuse ceux qui construisent le désespoir et multiplient les morgues

J’accuse ceux qui ont changé notre destin et poussé la morale dans les poubelles.

J’accuse ceux qui chantent les louanges de la division, des fractures et des sectarismes.

J’accuse, j’accuse, j’accuse et j’accuse./.

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