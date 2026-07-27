Cameroun - Cagnotte Bidon : La femme de Bibou Nissack brise le silence

Mme Bibou Nissack dénonce publiquement l'existence d'une cagnotte frauduleuse créée à son insu et à celui de son époux, réaffirmant que le mouvement "Free Bibou Nissack" est exclusivement dédié au plaidoyer et non à la collecte de fonds.

« Ni moi, ni mon époux n’avons jamais entendu parler de cette cagnotte. » Cette déclaration choc de Mme Bibou Nissack, l’épouse de l’opposant emprisonné, est un couperet. Alors que des collectes de fonds sauvages fleurissent sur les réseaux sociaux à son nom, elle prend la parole pour dénoncer une manipulation en règle. Mais alors, qui est derrière cette cagnotte et quel est le véritable objectif de cette campagne numérique ?

L’incarcération d’un opposant et le vide médiatique

L’opposant politique Bibou Nissack est incarcéré depuis plusieurs mois dans des conditions que ses proches qualifient d’« arbitraires ». Son épouse, Mme Bibou Nissack, est depuis devenue le visage du combat pour sa libération et la figure de proue du mouvement citoyen « Free BIBOU NISSACK ». Un mouvement né sur les réseaux sociaux, qui a vite pris de l’ampleur.

L’affaire : Une cagnotte fantôme attribuée à la famille de l’opposant

Ces dernières semaines, un vent de panique a soufflé sur la communauté de soutien. Des voix, principalement sur TikTok, ont annoncé l’existence d’une cagnotte dédiée à la famille de Bibou Nissack. Des discussions en panel sur TikTok, mettant en scène de prétendus organisateurs, ont contribué à asseoir la crédibilité de cette initiative.

Le démenti cinglant de Mme Bibou Nissack

Dans un communiqué daté du 26 juillet 2026 et envoyé depuis Yaoundé, Mme Bibou Nissack coupe court à toute spéculation. Elle y affirme, de manière claire et nette, que ni elle ni son époux n’ont été consultés ou informés de la mise en place d’une quelconque cagnotte.

« Par conséquent, Mme BIBOU NISSACK se désengage des affirmations de ceux derrière cette cagnotte. »

Cette phrase résonne comme un désaveu total, voire une accusation à l'encontre de ces « bienfaiteurs » inconnus.

Pourquoi ce communiqué est un séisme numérique

La portée de ce démenti est triple :

1. La fin d'une illusion : Pour les nombreux donateurs potentiels, c’est la douche froide. L’argent qu’ils pensaient destiner à la famille de l’opposant est, en réalité, capté par des inconnus.

2. Un coup porté à la crédibilité du mouvement : En se distançant si fermement de cette initiative, Mme Bibou Nissack protège son mouvement de toute accusation d’enrichissement personnel.

3. La révélation d’une manipulation : Qui a initié cette cagnotte ? Est-ce une tentative de nuire à l’image de l’opposant ? Une simple arnaque ? Ou une tentative de diviser sa base de soutien ?

Le mouvement "Free BIBOU NISSACK" : Un plaidoyer, pas une caisse noire

Mme Bibou Nissack tient à rappeler une chose fondamentale : le mouvement qu'elle porte n'a jamais eu pour vocation la levée de fonds. « Le lobbying et le plaidoyer ont toujours été les seuls leviers d’action ayant jamais été mis en exergue par cette initiative citoyenne. »

Cette précision est cruciale. Elle redéfinit les contours du combat : il est politique, juridique et médiatique, mais certainement pas financier.

Le casse-tête juridique de cette "cagnotte"

Statut des fonds : Que deviennent les sommes déjà collectées ? Si les organisateurs ne peuvent justifier de l'usage de l'argent au bénéfice de la famille, ils s'exposent à des poursuites pour escroquerie.

L'usurpation d'identité : L’utilisation du nom de Bibou Nissack sans son consentement constitue un trouble grave, susceptible de donner lieu à des poursuites pour diffamation ou usurpation.

Le devoir de vérification des plateformes : Cette affaire met en lumière l’absence totale de contrôle des plateformes (TikTok, YouTube) sur les campagnes de dons.

Qui est derrière la manipulation ?

L’hypothèse la plus probable est celle d’une escroquerie à grande échelle. Mais l’angle politique ne doit pas être exclu. Cette cagnotte pourrait être une opération de déstabilisation, visant à :

- Discréditer le mouvement en l'associant à une affaire d'argent.

- Semer la zizanie entre les militants.

- Tester la capacité de riposte de l’équipe de communication de Bibou Nissack.

La réaction des internautes : Entre colère et soutien

Depuis la publication du communiqué, les réactions fusent. Sur X (Twitter), le mot-dièse `CagnotteBidon` est en train de prendre de l'ampleur. Les commentaires sont partagés entre l’indignation des internautes qui se sentent trompés et le soutien massif à Mme Bibou Nissack pour sa réactivité et sa transparence.

Une nouvelle ère pour la défense des droits

Cette affaire marque un tournant dans la communication des mouvements citoyens. Elle démontre avec force la nécessité pour les figures publiques de contrôler leur image et d’encadrer les initiatives prétendument en leur faveur. La communication de Mme Bibou Nissack, à la fois ferme et mesurée, prouve une maîtrise parfaite des enjeux numériques.

Une mise en garde pour tous

Le message de Mme Bibou Nissack est aussi une mise en garde pour le grand public. « Soyez vigilants, ne donnez pas sur des cagnottes non-officielles, et vérifiez toujours les sources avant de vous engager. » Une leçon de transparence dans un océan de désinformation numérique.

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