Cameroun - Briser les alliances sataniques le dragon la bête et le faux prophète : le Rev. Paul ZANG édifie

Églises de Jésus, ami et fidèle en Christ, à nos millions d'internautes à travers le monde, que le seigneur vous bénisse abondamment.

Au sein des Églises Chapelle de la Grâce donc je suis le surintendant, nous avons placé cette année 2026 année des étoiles, pour que les étoiles brillent et puisent entrer dans leurs destinés, nous avons commis deux ouvrages hautement spirituel, révélateur intitulé "les sept batailles autour d'une étoile" (Tome 1 et 2).

À travers les révélations issues dans cet ouvrage nous conduisons le peuple de Dieu à recevoir des enseignements, des révélations, des délivrances pendant nos cultes en semaine et le dimanche.

Il faudrait le rappeler, le thème qui fait l'objet de cet échange ce jour "le pouvoir et la puissance des alliances sataniques" : le dragon, la bête et le faux prophète. C'est au cours d'un vol que j'ai eu cette révélation, il faudrait rappeler d'entrer de jeux, je sors fraîchement du côté de l'Europe où j'ai passé un mois ; la puissance et l'onction de Dieu s'est manifestée, la diaspora a été béni par le Dieu que je sers.

Nous parlerons au cours de cette semaine du sous- thème le dragon, la bête et le faux prophète. Le texte d'appui qui nous mènera a édifié outillé le peuple de Dieu est tiré d'apocalypse 16: 13-16. Il faut le savoir, le monde physique comme spirituel est régit par les alliances. Dieu évolue en fonction des alliances, et n’utilise que ceux avec qui Il a tissé des alliances. Il en est de même pour le diable.

La Bible mentionne le dragon, la bête « et » le faux prophète, la présence de la conjonction de coordination signifie qu’il existe un lien de complémentarité, d’alliance entre ces trois entités, qui sont en réalité l’alliance de satan.

Le rassemblement ultime dont parle la Bible, est pour la bataille de l’Harmaguédon, qui ne sera possible pour le malin que s’il a une alliance qui le rendra plus solide, afin de détruire le corps de Christ, après l’avoir fragilisé.

Personne ne peut aller loin si il est seul (ECCLÉSIASTE 4:12).

Il y a des gens que Dieu met dans nos vies pas pour nous aimer, mais pour nous aider, donner élever.

Dieu peut vous appeler à briller, mais il vous faut des alliances.

L’alliance coûte cher mais elle vous couvre, protège, vous fait avancer et vous accompagne dans vos projets et vos batailles.

Tout pouvoir a été donné à Jésus Christ, mais Il nous a demandé d’aller dans le monde prêcher l’évangile par l’alliance qui nous connecte à Son pouvoir. Beaucoup connaissent le monde religieux sans connaître le pouvoir spirituel.

Fréquenter une église, vous connecte au pouvoir religieux, mais obéir aux instructions des Hommes de Dieu, vous connecte au pouvoir spirituel.

Tout ce qu’on reçoit, tout ce qu’on transfère dépend de l’alliance.

La chose sur laquelle vous vous appuyez (matériel, relation, grade ou fonction.) peut vous faire perdre les avantages d’une Alliance, car le monde de spirituel vous confère une élévation en fonction de ce que vous êtes capables de perdre.

Quand le dragon veut détruire une personne, il lui envoie des grenouilles qui ont la capacité d’adaptation, de multiplication et arrivent où on ne les attend pas.

Le dragon représente ici le spirituel, la bête : tout ce qui est humain, sociétal et le faux prophète : la religion.

Voilà en quelques mots ce thème capital révélé par le Dieu que je sers au cours de mon récent voyage vers le Cameroun. Nous allons entrer plus en profondeur sur ce message cette semaine. Nous rappelons que nos cultes en semaine se tiennent de mercredi à vendredi de 15h à 20h.

15h : les Hommes de Dieu sont là pour le suivi spirituel vous avez des problèmes dans ce sens faites le déplacement pour la chapelle de la grâce Mimboman Maetur, lieu-dit mosquée.

Et à 17h : nous commençons avec les prières de modérations, louange, adoration, suivi des enseignements, prédications et délivrances

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