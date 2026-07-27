Camer.be
Briser les alliances sataniques le dragon la bête et le faux prophète : le Rev. Paul ZANG édifie
CAMEROUN :: RéLIGION

Cameroun - Briser les alliances sataniques le dragon la bête et le faux prophète : le Rev. Paul ZANG édifie

Églises de Jésus, ami et fidèle en Christ, à nos millions d'internautes à travers le monde, que le seigneur vous bénisse abondamment. 

Au sein des Églises Chapelle de la Grâce donc je suis le surintendant, nous avons placé cette année 2026 année des étoiles, pour que les étoiles brillent et puisent entrer dans leurs destinés, nous avons commis deux ouvrages hautement spirituel, révélateur intitulé "les sept batailles autour d'une étoile" (Tome 1 et 2). 
À travers les révélations issues dans cet ouvrage nous conduisons le peuple de Dieu à recevoir des enseignements, des révélations, des délivrances pendant nos cultes en semaine et le dimanche. 

Il faudrait le rappeler, le thème qui fait l'objet de cet échange ce jour "le pouvoir et la puissance des alliances sataniques" : le dragon, la bête et le faux prophète.  C'est au cours d'un vol que j'ai eu cette révélation, il faudrait rappeler d'entrer de jeux, je sors fraîchement du côté de l'Europe où j'ai passé un mois ; la puissance et l'onction de Dieu s'est manifestée, la diaspora a été béni par le Dieu que je sers. 

Nous parlerons au cours de cette semaine du sous- thème le dragon, la bête et le faux prophète. Le texte d'appui qui nous mènera a édifié outillé le peuple de Dieu est tiré d'apocalypse 16: 13-16. Il faut le savoir, le monde physique comme spirituel est régit par les alliances. Dieu évolue en fonction des alliances, et n’utilise que ceux avec qui Il a tissé des alliances. Il en est de même pour le diable. 

La Bible mentionne le dragon, la bête « et » le faux prophète, la présence de la conjonction de coordination signifie qu’il existe un lien de complémentarité, d’alliance entre ces trois entités, qui sont en réalité l’alliance de satan. 

Le rassemblement ultime dont parle la Bible, est pour la bataille de l’Harmaguédon, qui ne sera possible pour le malin que s’il a une alliance qui le rendra plus solide, afin de détruire le corps de Christ, après l’avoir fragilisé.
Personne ne peut aller loin si il est seul (ECCLÉSIASTE 4:12).

Il y a des gens que Dieu met dans nos vies pas pour nous aimer, mais pour nous aider, donner élever.
Dieu peut vous appeler à briller, mais il vous faut des alliances.
L’alliance coûte cher mais elle vous couvre, protège, vous fait avancer et vous accompagne dans vos projets et vos batailles.

Tout pouvoir a été donné à Jésus Christ, mais Il nous a demandé d’aller dans le monde prêcher l’évangile par l’alliance qui nous connecte à Son pouvoir. Beaucoup connaissent le monde religieux sans connaître le pouvoir spirituel.

Fréquenter une église, vous connecte au pouvoir religieux, mais obéir aux instructions des Hommes de Dieu, vous connecte au pouvoir spirituel.
Tout ce qu’on reçoit, tout ce qu’on transfère dépend de l’alliance.
La chose sur laquelle vous vous appuyez (matériel, relation, grade ou fonction.) peut vous faire perdre les avantages d’une Alliance, car le monde de spirituel vous confère une élévation en fonction de ce que vous êtes capables de perdre.

Quand le dragon veut détruire une personne, il lui envoie des grenouilles qui ont la capacité d’adaptation, de multiplication et arrivent où on ne les attend pas.
Le dragon représente ici le spirituel, la bête : tout ce qui est humain, sociétal et le faux prophète : la religion.

Voilà en quelques mots ce thème capital révélé par le Dieu que je sers au cours de mon récent voyage vers le Cameroun. Nous allons entrer plus en profondeur sur ce message cette semaine. Nous rappelons que nos cultes en semaine se tiennent de mercredi à vendredi de 15h à 20h.
15h : les Hommes de Dieu sont là pour le suivi spirituel vous avez des problèmes dans ce sens faites le déplacement pour la chapelle de la grâce Mimboman Maetur, lieu-dit mosquée. 

Et à 17h : nous commençons avec les prières de modérations, louange, adoration, suivi des enseignements, prédications et délivrances

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#ChapelledelagrâceMimbomanMaetur #Rev.PaulZANG #Ledragon #Labête #Fauxprophète #EglisedeJesus #FidèleenChrist

Lire aussi dans la rubrique RéLIGION

Briser les alliances sataniques le dragon la bête et le faux prophète : le Rev. Paul ZANG édifie
Un pasteur voit en Cabral Libii le successeur de Paul Biya
Église de réveil : fidèles retrouvés enchaînés
Dr Steevy william commet un ouvrage qui contribue à l'édification des serviteurs de Dieu
Yaoundé V : des fidèles dénoncent une « offense grave »
Le pasteur Dubois akono et la prophétesse Edith Hortense EBO'O pour un culte spécial ce soir
« La foi ne s'affranchit pas de la loi » : le grand ménage des églises
Arrestations arbitraires : l'archevêque dit stop
Le pape Léon XIV nomme Mgr Paul Nyaga à la tête du diocèse d'Édéa
La petite Nawal bénie par la haute hiérarchie catholique : une cérémonie rare et émouvante
L'Église, l'esclavage et l'intelligence artificielle : le choc de l'encyclique
Prière nationale du 20 Mai 2026 : quand la foi devient acte citoyen
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:34
PARIS CROISIÈRE – ACTE II : LA SEINE A VÉCU L'UNE DES PLUS BELLES NUITS DE LA CULTURE CAMEROUNAISE

PARIS CROISIÈRE – ACTE II : LA SEINE A VÉCU L'UNE DES PLUS BELLES NUITS DE LA CULTURE CAMEROUNAISE
21:29
Fer de Mbalam : la sentence qui coûte 355 milliards au Cameroun

Fer de Mbalam : la sentence qui coûte 355 milliards au Cameroun
20:30
Briser les alliances sataniques le dragon la bête et le faux prophète : le Rev. Paul ZANG édifie

Briser les alliances sataniques le dragon la bête et le faux prophète : le Rev. Paul ZANG édifie
18:35
Il meurt chez sa maîtresse : l'épouse découvre le corps

Il meurt chez sa maîtresse : l'épouse découvre le corps
17:18
Effoudou : « Ngoh Ngoh est l'auteur de l'assassinat »

Effoudou : « Ngoh Ngoh est l'auteur de l'assassinat »

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo