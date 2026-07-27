Cameroun - Le Dialogue social comme levier de développement chez AGL, SOCOPAO et PPK

La cérémonie de remise des Médailles du Travail à 300 collaborateurs d’Africa Global Logistics Cameroun, Socopao Cameroun et la Plateforme polyvalente de Kribi PPK a eu lieu à Douala.

Présidée par le ministre du Travail et la Sécurité Sociale, la principale recommandation était le renforcement du dialogue Social entre les employés et les dirigeants des trois entreprises. Avec une doléance centrale : la revalorisation des salaires.

Au total 207 hommes et femmes honorés par des médailles en or, argent et vermeil repartis entre AGL, SOCOPAO et PPK.

Il s’agit de récompenser le mérite, l’endurance et la persévérance. Ils ont traversé les mutations, les restructurations, les exigences de terrain, les défis opérationnels les changements d’identité et les nouvelles ambitions de nos entités sans jamais renoncer à ce qui fait la noblesse du travail, la constance, la dignité et l’engagement. Le, ministre l’avait précisé « Il s’agit d’une cérémonie Républicaine » autours de laquelle l’Etat du Cameroun reconnait et encourage le mérite. Dans un secteur constamment exposé à la concurrence et les mutations d’un monde en perpétuelle évolution.

Face à cette concurrence et les exigences internationales de ces dernières années, il fallait s’adapter ou disparaitre. Sous l’impulsion de leurs staffs dirigeants, AGL, Socopao et Ppk ont tenus le cap. Le Directeur General de AGL, Thibaut Lame l’a d’ailleurs « Le secteur de la logistique a traversé des périodes particulièrement exigeantes. Les crises sanitaires, économiques et logistiques ont bouleversé les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde. Nous avons dû nous adapter rapidement, faire preuve d'agilité et parfois repenser nos méthodes de travail » C’est dans cet environnement de défis que les 1 240 collaborateurs, permanents et intérimaires que comptent les 3 structures ont menés la tache au quotidien.

Le représentant des employés témoigne « A travers les époques et les transitions, nous sommes restés débuts, fidèles à nos valeurs ; l’humilité, la passion, l’agilité et la solidarité. Nous recevons ces médailles d’argent, de vermeil et d’or avec la fierté des bâtisseurs, la conscience des efforts accomplis et l’honneur d’appartenir à une grande entreprise ».

Au demeurant, ces distinctions des travailleurs traduisent une croissance retrouvée et un climat de confiance qui règne entre employeurs et dirigeants. Cela se traduit par la satisfaction affichée des travailleurs au cours de la ceremonie « Nous saluons avec sincérité la tenue régulière des réunions statutaires la qualité des échanges et la disponibilité constante de la Direction Générale pour maintenir un climat de confiance de cohésion et d’écoute. Cette dynamique sociale s’est traduite par des actes concrets, visibles et structurants et faveur du bien être des travailleurs » Avec, au-delà, une demande de valorisation des salaires.

Doléance qui a d’ailleurs été appuyée par le ministre «Le dialogue social fait son bout de chemin. Les choses vont bien et elles peuvent s’améliorer. LE REPRESENTANT DU PERSONNEL DOIT MAINTENIR LE CAP SUR LE DIALOGUE constructif parce que si le groupe se porte bien financièrement cela veut dire que la productivité est bonne. Les propriétaires de l’Entreprise gagnent de l’argent. Il faut aussi que les employés le ressentent dans leurs poches ». La réponse à cette préoccupation salariale se trouve d’ores et déjà dans l’allocution du Directeur General de AGL

« Les infrastructures se construisent, les équipements se remplacent, les technologies évoluent, mais la véritable valeur d’une entreprise repose toujours sur les femmes et les hommes qui la composent. C’est pourquoi nous continuerons à investir dans nos collaborateurs, à renforcer notre dialogue social, à développer les compétences de nos équipes et à faire en sorte qu’AGL Cameroun, Socopao et PPK demeurent des entreprises où chacun peut être fier de travailler ».

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