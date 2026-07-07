CAMEROUN :: L'église d'Otetek ovationne Aba'a Oyono, ignore le ministre :: CAMEROON

Dans le village natal du professeur Jean-Calvin Aba'a Oyono, une foule en deuil a réservé une standing ovation à l'universitaire critique du régime, tandis que le ministre Georges Elanga Obam n'a recueilli qu'un silence poli un signe qui en dit long sur les tensions persistantes, neuf mois après la réélection contestée de Paul Biya.

Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des mots. Et des ovations qui, neuf mois après un scrutin, continuent de raconter l'histoire d'un pays qui n'a pas digéré sa présidentielle.

Samedi 4 juillet 2026, dans le petit village d'Otetek, région du Sud Cameroun, une cérémonie d'obsèques s'est muée en thermomètre politique. Devant une assemblée de personnalités administratives et politiques, le pasteur Patrick Abessolo a présenté tour à tour les dignitaires présents. Quand le nom du ministre Georges Elanga Obam a été prononcé, l'assistance est restée polie, presque indifférente. Quelques instants plus tard, lorsque le nom du professeur Jean-Calvin Aba'a Oyono a retenti, la foule s'est levée comme un seul homme. Les applaudissements ont duré plus de deux minutes.

Un ministre du régime. Un universitaire critique. La même église. Deux accueils opposés.

Neuf mois après la présidentielle du 12 octobre 2025 qui a vu Paul Biya, 92 ans, remporter un huitième mandat avec 53,66 % des voix face à Issa Tchiroma Bakary, le Cameroun reste un pays de contrastes profonds. Et Otetek, ce 4 juillet 2026, en a offert l'illustration la plus saisissante.

Une cérémonie funéraire devenue meeting politique

Tout avait commencé comme une cérémonie ordinaire. Les obsèques de Jacqueline Oyono, ancienne haute responsable au ministère des Finances, réunissaient famille et personnalités dans le village natal du professeur Aba'a Oyono. Mais très vite, le protocole a cédé la place à l'inattendu.

Le pasteur Patrick Abessolo, connu pour ses habitudes protocolaires, a présenté les personnalités présentes dans l'assemblée. Premier nom : Georges Elanga Obam, ministre de la Décentralisation et du Développement local. L'assistance a accueilli cette annonce avec une réserve qui en disait long. Pas d'ovation, pas de cris, juste une courtoisie de circonstance.

Puis vint le tour du professeur Jean-Calvin Aba'a Oyono, présenté comme « son frère » par le pasteur. L'effet fut immédiat, presque électrique. La foule s'est levée, a applaudi, crié, ovationné. L'universitaire, visiblement ému, a dû se lever à plusieurs reprises pour saluer l'assistance. Les applaudissements n'ont pas faibli.

Deux minutes. Une éternité dans une cérémonie funéraire. Une déclaration politique en temps réel.

L'homme qui dérange

Pour comprendre la portée de cette ovation, il faut revenir sur le parcours de celui qui l'a provoquée.

Jean-Calvin Aba'a Oyono n'est pas un inconnu. Agrégé en droit public, enseignant à l'Université de Yaoundé II, il est l'un des esprits les plus brillants du paysage intellectuel camerounais. Mais c'est surtout l'une des voix critiques les plus influentes du régime de Paul Biya.

Ses prises de position sont connues, redoutées, respectées. Il dénonce la gouvernance, les blocages institutionnels, l'absence d'alternance. Il ne se revendique d'aucun parti, mais sa proximité avec Maurice Kamto puis avec Issa Tchiroma Bakary, candidat malheureux de la présidentielle d'octobre 2025, a fini par le placer au cœur de la contestation politique.

Cette liberté de ton lui a coûté cher. En octobre 2025, il a été interpellé à son domicile de Yaoundé par des gendarmes en civil, conduit vers une unité sécuritaire, puis inculpé pour « insurrection », « rébellion » et « hostilité contre la patrie ». Il a passé plusieurs semaines en détention avant d'être libéré par décision du juge d'instruction militaire.

Son arrestation, comme celle d'autres soutiens d'Issa Tchiroma Bakary, avait suscité une vague d'indignation. Sa libération, un soulagement.

Mais à Otetek, le 4 juillet 2026, le professeur n'était pas un accusé. Il était un héros.

Le ministre et le silence

Georges Elanga Obam, lui, a vécu un tout autre moment. Présent à la cérémonie en sa qualité de ministre, il a été présenté par le pasteur avec les égards dus à son rang. L'assistance est restée silencieuse. Polie. Distante.

Ce contraste n'a échappé à personne. Sur place, les observateurs ont noté que l'accueil réservé au ministre ne traduisait pas seulement une différence de popularité personnelle. Il reflétait un basculement plus profond, que neuf mois de post-élection n'ont fait qu'accentuer.

« Cette scène revêt une portée politique particulière », soulignent les observateurs présents.

Le ministre de la Décentralisation, pourtant figure du régime, a été relégué au second plan par l'ovation spontanée adressée à un universitaire poursuivi par la justice pour ses opinions. La symbolique est lourde.

Un capital politique qui se construit loin des partis, dans l'après-12 octobre

L'ovation d'Otetek n'est pas un accident. Elle est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, mais aussi la conséquence d'un contexte post-électoral toujours tendu.

La présidentielle du 12 octobre 2025 a vu Paul Biya l'emporter frauduleusement avec 53,66 % des suffrages, selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Issa Tchiroma Bakary, son principal adversaire et réel vainqueur, a recueilli 35,2 % des voix un score qu'il a contesté, revendiquant lui-même la victoire. Les violences post-électorales ont fait au moins 48 morts et des centaines d'arrestations.

Dans ce climat, Aba'a Oyono a construit une audience qui dépasse largement les cercles académiques. Ses analyses, diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, touchent une population lasse des discours convenus et qui, neuf mois après le scrutin, continue de douter de la sincérité du verdict électoral.

Son soutien à Issa Tchiroma Bakary, dont la candidature avait surpris par sa popularité, a renforcé cette notoriété. Il n'est pas un militant de base. Il est un intellectuel engagé, un stratège, un conseiller de l'ombre.

Cette position, à la fois proche et distante des appareils partisans, lui confère une liberté et une crédibilité que les politiciens professionnels peinent à égaler.

Les régions du Centre et du Sud, terrains de conquête et de résistance

L'enjeu est désormais clair pour l'opposition : élargir sa base électorale dans les régions du Centre et du Sud, fiefs historiques du régime.

L'accueil d'Otetek, dans la région du Sud, est un signal. Si un universitaire critique du pouvoir peut susciter une telle ovation dans son village natal, neuf mois après une élection que le pouvoir a officiellement remportée, c'est que le terreau reste fertile pour un discours d'alternance.

« Pour certains observateurs, l'accueil réservé au professeur lors de cette cérémonie traduit davantage qu'une simple marque de sympathie personnelle. Il pourrait être interprété comme l'expression d'un capital politique construit au fil des années », analyse le journaliste Boris Bertolt.

Ce capital, Aba'a Oyono le doit à son courage, à sa constance et à sa capacité à incarner, pour beaucoup, l'intellectuel qui refuse de se taire y compris après que les urnes ont parlé.

L'après-présidentielle de 2025 en toile de fond

Le 12 octobre 2025, les Camerounais ont voté. Le 27 octobre, le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya réélu pour un huitième mandat. Le 6 novembre, il a prêté serment.

Mais neuf mois plus tard, le pays reste divisé. Les manifestations ont été réprimées dans le sang. L'opposition conteste les résultats. Et dans les villages, dans les églises, les Camerounais continuent de manifester, par leurs ovations et leurs silences, ce que les urnes n'ont peut-être pas dit.

L'ovation d'Otetek n'est donc pas anecdotique. Elle est le symptôme d'un pays où la défiance envers le pouvoir en place n'a jamais été aussi forte, et où de nouvelles figures émergent pour incarner l'espoir d'un changement même après une défaite électorale.

Ce que disent les silences et les ovations, neuf mois après

Le ministre Georges Elanga Obam est reparti d'Otetek avec un silence. Le professeur Jean-Calvin Aba'a Oyono, avec une ovation.

L'un est le représentant d'un régime qui dure depuis quarante-trois ans. L'autre est l'incarnation d'une contestation qui, jusqu'ici, peinait à trouver un visage.

Ce 4 juillet 2026, à Otetek, un village de la région du Sud, ce visage s'est imposé dans une église, devant une foule en deuil, sous les applaudissements de plusieurs centaines de personnes.

Les funérailles de Jacqueline Oyono resteront dans les mémoires comme le jour où un professeur de droit public a reçu, dans son village natal, un mandat que les urnes du 12 octobre 2025 ne lui avaient pas délivré mais que la rue, peut-être, lui reconnaît.

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