CAMEROUN :: Le Maire de Douala accuse les peuples de la foret de voter l’opposition :: CAMEROON

La phrase « pas vu derrière Paul Biya » secoue Douala

La rencontre entre le Maire de Douala, Dr Roger Victor Mbassa Ndinè, et les communautés du Centre, du Sud et de l’Est a pris des allures de séisme politique. Intrônisé notable sous le titre de « Nyamoro », le Maire a lâché une phrase qui continue de faire trembler les cercles communautaires et politiques : il affirme n’avoir « pas vu cette grande communauté derrière le président Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle ».

Ce propos, loin d’être anodin, a introduit la politique dans un espace censé être consacré au dialogue et au développement local. Pour certains, il s’agit d’un appel clair à un engagement plus visible et plus affirmé. Pour d’autres, c’est une maladresse qui risque de fracturer la relation entre l’Hôtel de Ville et une composante sociologique majeure de la capitale économique.

Entre loyauté et incompréhension

Les leaders communautaires rappellent leur fidélité historique aux institutions de la République et au RDPC. Lors des tensions post-électorales de 2025, ces populations avaient été en première ligne pour défendre la stabilité et sécuriser les espaces publics. Aujourd’hui, elles estiment que leurs sacrifices sont ignorés, et que leur loyauté indéfectible n’a pas été reconnue.

Si les responsables communautaires n’ont pas encore réagi officiellement, dans les quartiers, les associations et sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. La question est désormais posée : s’agit-il d’un simple dérapage verbal ou d’un signe de rupture entre l’exécutif municipal et ces communautés ?

Douala face à son destin

Le titre honorifique conféré au Maire ajoute une dimension symbolique forte. Dans la tradition, un notable est censé rassembler et protéger. Plusieurs voix rappellent que la parole publique doit apaiser et édifier, non diviser.

Dans une ville cosmopolite où toutes les communautés doivent coexister, l’enjeu dépasse une simple polémique. Douala ne peut se construire contre une partie d’elle-même. Elle doit se bâtir avec toutes ses composantes, dans le respect des différences et la recherche du bien commun.

La balle est désormais dans le camp du dialogue. Les prochains jours diront si cette phrase restera comme une fracture durable ou comme le point de départ d’une concertation plus franche entre l’Hôtel de Ville et les peuples de la forêt.

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