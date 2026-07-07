CAMEROUN :: MRC : Willy Mengue et Laure Noutchang attaquent Kamto en justice :: CAMEROON

Deux militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Willy Mengue et Laure Noutchang, ont saisi le Tribunal de première instance d'Ekounou pour contester la légitimité de Maurice Kamto à la tête du parti, demandant l'interdiction de ses prises de parole et l'annulation des décisions prises durant son absence une procédure d'urgence qui pourrait plonger l'opposition camerounaise dans une crise de succession majeure.

Jeudi 9 juillet 2026, 7h30. Le Palais de justice d'Ekounou, à Yaoundé, s'apprête à vivre une audience hors du commun.

Devant le juge des référés, deux militants d'un même parti s'affrontent. Pas sur une question de fond politique. Pas sur une stratégie électorale. Mais sur la légitimité même de leur président national.

Willy Mengue et Laure Noutchang ont déposé deux requêtes en référé d'heure à heure une procédure d'exception réservée aux situations de péril imminent. Leur cible : Maurice Kamto, l'homme qui a incarné l'espoir de l'opposition camerounaise pendant des années.

La première requête demande au juge d'interdire à Kamto de s'exprimer publiquement au nom du parti. La seconde exige l'annulation de l'intégralité des décisions prises pendant son absence.

Si le tribunal accède à ces demandes, c'est l'ensemble de l'édifice du MRC qui pourrait s'effondrer. Une mise sous cloche judiciaire du leader de l'opposition. Un vide juridique au sein de la première force politique contestataire. Un cadeau empoisonné pour le régime en place.

Mais la question qui brûle est ailleurs : comment un parti d'opposition, qui combat l'autoritarisme du régime Biya, en arrive-t-il à régler ses comptes devant les tribunaux de la République ?

Une procédure d'exception pour une crise d'exception

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), principale force d'opposition au Cameroun, traverse une crise interne sans précédent. Deux figures du parti, Willy Mengue et Laure Noutchang, ont choisi de porter le différend qui les oppose à leur hiérarchie devant la justice, ciblant directement le président national, Maurice Kamto.

L'offensive s'est matérialisée par le dépôt de deux requêtes en référé d'heure à heure auprès du Tribunal de Première Instance d'Ekounou, à Yaoundé. Le recours à cette procédure civile d'exception démontre la volonté manifeste des plaignants de neutraliser urgemment la direction actuelle du parti. Le référé d'heure à heure est en effet une mesure réservée aux situations de crise absolue, permettant d'obtenir une décision de justice dans des délais extrêmement brefs lorsque le demandeur justifie d'un péril imminent.

La première requête : interdire Kamto de parler

La première procédure initiée par Willy Mengue et Laure Noutchang s'attaque frontalement au droit de parole et de représentation de l'ancien candidat à la présidentielle de 2025. Les requérants demandent formellement au juge des référés d'interdire à Maurice Kamto de s'exprimer publiquement, d'engager le parti ou de poser le moindre acte administratif au nom et pour le compte du MRC.

Cette démarche tend à contester la légitimité même de son statut actuel de président national, visant à le frapper d'une incapacité juridique de représentation. Les plaignants invitent le juge à se prononcer sur la régularité de sa situation au regard des règles internes de la formation politique.

La seconde requête : annuler deux ans de décisions

La seconde procédure s'avère encore plus lourde de conséquences pour l'appareil du parti. Elle sollicite l'annulation systématique de l'intégralité des décisions, nominations, exclusions et orientations politiques actées au sein du MRC sur une période précise : celle allant de la démission de l'ancien président jusqu'à son retour effectif à la tête de la formation politique.

Si le tribunal accède à cette demande, c'est l'ensemble de l'édifice managérial et structurel construit par le MRC ces dernières années qui pourrait s'effondrer, créant un vide juridique total au sein de l'organisation politique.

Les requérants estiment que la validité de ces actes doit être examinée à l'aune des statuts du parti, contestant ainsi la conformité des transitions et de la réintégration des dirigeants.

Le contexte d'une crise annoncée

Cette offensive judiciaire n'est pas sortie de nulle part. Depuis plusieurs mois, le MRC est secoué par des tensions internes qui menacent sa cohésion à l'approche des échéances électorales.

Le 1er janvier 2026, Willy Mengue avait déjà publié un message sur Facebook dans lequel il estimait que le pouvoir compterait sur les désaccords en cours au sein du parti, notamment dans le sillage de l'exclusion définitive de l'un des membres fondateurs, Thierry Okala Ebode. Selon lui, cette séquence pourrait être exploitée pour tenter d'invalider les investitures du MRC aux municipales et législatives de 2026.

« L'année 2026 est certes souhaitable bonne comme j'entends ici et là mais les nuages se sont-ils déjà dissipés pour nous au moment où on s'étripe de l'intérieur ? », s'interrogeait-il, avant de mettre en garde contre « le luxe des dissensions, des exclusions ou des batailles de positionnement internes ».

Maurice Kamto avait lui-même abordé l'atmosphère interne lors de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025, qui a abouti à sa réélection à la tête du MRC. Le président national avait dressé un constat sévère : « l'indiscipline, pour ne pas dire plus, a atteint dans nos rangs un niveau qui constitue une menace à l'unité et la cohésion du parti ».

Une stratégie qui divise les militants

La décision de Willy Mengue et Laure Noutchang de porter ce différend devant les tribunaux a suscité des réactions contrastées au sein du parti. En choisissant de court-circuiter les instances de médiation internes, ils exposent les fractures idéologiques et structurelles du MRC sur la place publique.

Pour certains observateurs, cette stratégie est perçue comme une tentative de déstabilisation du leader historique du MRC, tandis que d'autres y voient une démarche légitime visant à rétablir la conformité statutaire du parti.

Dans un pays où Maurice Kamto a été emprisonné pour ses convictions politiques et où le MRC a subi des décennies de répression, cette bataille judiciaire entre militants est perçue par certains comme une trahison des idéaux de lutte contre le régime.

Enjeux politiques majeurs

L'affaire intervient à un moment crucial pour l'opposition camerounaise. Après la présidentielle d'octobre 2025, dont la candidature de Maurice Kamto avait été invalidée, le MRC tente de se reconstruire en vue des élections législatives et municipales de 2026.

La double requête déposée par Willy Mengue et Laure Noutchang menace de fragiliser davantage un parti déjà affaibli par les divisions internes et les pressions du régime en place. Si le tribunal accède aux demandes des plaignants, le MRC pourrait se retrouver sans leadership clair à un moment où l'opposition a besoin d'être unie.

L'audience : un moment décisif

L'attention est désormais braquée sur le Palais de justice d'Ekounou. La première audience a été fixée à ce jeudi 9 juillet 2026, dès 7 heures 30 précises.

Compte tenu de la nature de la procédure, les débats s'annoncent denses et expéditifs. La décision du juge, attendue dans la foulée, aura un impact immédiat. Soit elle balaiera les requêtes pour défaut de fondement, permettant à Maurice Kamto de poursuivre ses activités à l'approche des échéances électorales importantes, soit elle actera une mise sous cloche juridique du leader du MRC, ouvrant la voie à une crise de succession majeure au sein de l'opposition camerounaise.

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