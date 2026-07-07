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Coup d'État déjoué ? La Lékié alerte sur des nominations illégales et des faux décrets
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CAMEROUN :: Coup d'État déjoué ? La Lékié alerte sur des nominations illégales et des faux décrets :: CAMEROON

Le ministre Henri Eyebe Ayissi a conduit dimanche 5 juillet 2026 à Monatélé une vaste campagne de mobilisation citoyenne où la Lékié a dénoncé des « tentatives de coup d'État à travers les faux décrets présidentiels » et des « nominations illégales », tout en réaffirmant son soutien indéfectible au président Paul Biya et aux institutions de la République.

La Maison du Parti RDPC de Monatélé n'a jamais connu une telle effervescence. Des milliers de militants, élus, chefs traditionnels, femmes et jeunes se sont pressés pour répondre à l'appel du ministre Henri Eyebe Ayissi. Un appel à la vigilance. Un appel à l'unité. Un appel à la défense des institutions.

Car un danger guette le Cameroun. Selon les autorités, des faux décrets présidentiels circulent. Des nominations illégales seraient en cours. Des tentatives de déstabilisation viseraient les institutions de la République.

Et la Lékié a décidé de dire non.

« Un seul nom, Paul Biya. Un seul mot, continuons », a martelé le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, chef de la Délégation permanente départementale du Comité central du RDPC pour la Lékié.

Un message fort, adressé à ceux qui voudraient fragiliser le Cameroun.

Une mobilisation d'envergure à Monatélé

La Maison du Parti RDPC de Monatélé a accueilli, le dimanche 5 juillet 2026, une importante campagne départementale de mobilisation citoyenne. Conduite par Henri Eyebe Ayissi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et chef de la Délégation permanente départementale du Comité central du RDPC pour la Lékié, la rencontre a rassemblé une foule impressionnante de militants, d'élus, de chefs traditionnels, de femmes, de jeunes et de responsables politiques.

Le ministre a été accueilli par le maire de Monatélé, Sa Majesté Prosper Parfait Mbassi Bessala, les chefs traditionnels de deuxième degré, les présidents des sections RDPC, ainsi qu'une forte mobilisation des forces vives du département.

La rencontre a également enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et Gabriel Mbairobe, ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

« Un seul nom, Paul Biya. Un seul mot, continuons »

Dans son allocution, Henri Eyebe Ayissi a rappelé que le RDPC demeure engagé dans sa mission statutaire d'accompagnement du Président de la République et des institutions.

Il a appelé les militants à maintenir le cap dans la mise en œuvre des politiques publiques, à intensifier les inscriptions sur les listes électorales, à soutenir les opérations du quatrième Recensement général de la population et de l'habitat couplé au Recensement général de l'agriculture et de l'élevage, ainsi qu'à préserver la paix sociale et l'unité nationale.

Mais au-delà de ces priorités gouvernementales, le ministre a insisté sur un point crucial : la vigilance.

> « Face à la désinformation et aux tentatives de déstabilisation, nous devons rester unis et faire confiance exclusivement aux communications officielles des institutions de la République. »

La dénonciation des « faux décrets présidentiels »

L'un des temps forts de la rencontre a porté sur la condamnation de toute initiative susceptible de fragiliser les institutions de la République.

À ce titre, la Lékié a exprimé son rejet :

- des tentatives de coup d'État ;
- des faux décrets présidentiels ;
- des nominations illégales ;
- de la vente illicite des terres nationales ;
- des discours de haine et de division ;
- de toutes les formes de violence portant atteinte à la cohésion sociale et à la stabilité du pays.

Cette déclaration, d'une rare fermeté, intervient dans un contexte où des rumeurs et des informations non officielles circulent sur les réseaux sociaux et dans certains cercles politiques.

Les « oui » de la Lékié

Au cours de cette campagne, plusieurs engagements ont été réaffirmés :

- Oui aux inscriptions sur les listes électorales ;
- Oui au quatrième Recensement général de la population et de l'habitat couplé au Recensement général de l'agriculture et de l'élevage ;
- Oui à l'éducation à la citoyenneté et à la parenté responsable ;
- Oui à la promotion des cultures, des traditions et des valeurs ancestrales ;
- Oui à la paix sociale ;
- Oui au soutien constant au Président Paul Biya et aux institutions de la République.

Les priorités gouvernementales au cœur des échanges

Les interventions des membres du gouvernement ont permis de mettre en lumière plusieurs priorités nationales.

Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a insisté sur l'éducation à la citoyenneté et la parenté responsable.

Gabriel Mbairobe, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a rappelé l'importance stratégique du recensement agricole pour une meilleure planification du développement du secteur et une implication accrue des jeunes et des femmes.

Un appel à la vigilance et à l'unité nationale

Les responsables politiques présents ont appelé les populations à demeurer vigilantes face à la désinformation et à faire confiance exclusivement aux communications officielles des institutions de la République.

À travers cette campagne départementale de mobilisation citoyenne, la Lékié a voulu afficher une position de soutien aux institutions de la République et aux principaux chantiers gouvernementaux.

Les organisateurs ont invité les populations à renforcer leur participation aux inscriptions sur les listes électorales, aux opérations de recensement et aux initiatives de promotion de la citoyenneté, tout en appelant à la vigilance face aux faux décrets présidentiels, à la désinformation et à toute action susceptible de porter atteinte à la stabilité du pays.

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