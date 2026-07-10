Le Cameroun dans l'impasse :: CAMEROON

En quelques années seulement, le Cameroun semble s'être enlisé dans une crise multidimensionnelle qui nourrit un profond sentiment d'incertitude. Pour de nombreux citoyens, le pays traverse une période de gouvernance dont l'ampleur paraît sans précédent depuis l'indépendance obtenue de haute lutte en 1960. Face à des institutions de plus en plus fragilisées de l’intérieur et contestées et avec des dirigeants qui peinent à proposer des réponses convaincantes, l’impasse fait son lit dans l’esprit des Camerounais et semble s'installer durablement.

L'État de droit donne le sentiment de s'effriter. Les lois sont régulièrement remises en cause, la corruption continue de gangrener les institutions, tandis que le pillage des ressources publiques demeure une préoccupation majeure. Dans ce contexte, l'avenir apparaît de plus en plus sombre aux yeux d'une partie de la population.

Depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre par le Conseil constitutionnel, scrutin vivement contesté en raison de nombreuses irrégularités alléguées et ayant consacré la réélection du président Paul Biya, les tensions politiques n'ont cessé de s'intensifier. Parmi les faits marquants figurent l'interpellation de plusieurs manifestants, dont certains demeurent détenus sans jugement, le départ en exil d'Issa Tchiroma Bakary, présenté comme arrivé en deuxième position au scrutin, la révision de la Constitution avec la création d'un poste de vice-président, ainsi que la prorogation du mandat des maires, des conseillers municipaux et des députés.

À cela s'ajoutent le décès en détention d'Anicet Ekane, président du MANIDEM, formation politique qui avait investi la candidature du professeur Maurice Kamto, ainsi que la montée des discours à caractère tribal relayés par certains responsables politiques, intellectuels, journalistes, lanceurs d'alerte et influenceurs. Ces évolutions alimentent un climat de polarisation qui fragilise davantage la cohésion nationale.

Sur le plan sécuritaire, la situation demeure tout aussi préoccupante. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les attaques attribuées aux groupes séparatistes se poursuivent, alourdissant continuellement le bilan humain, tant parmi les forces de défense que parmi les populations civiles. Dans le même temps, les autorités ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État, après la circulation de documents présentés comme signés par le président Paul Biya annonçant notamment la nomination d'un vice-président de la République et un remaniement gouvernemental. À l'étranger, l'agression de Chantal Biya et de sa fille Brenda Biya par des militants de la Brigade anti-sardinards (BAS), à l'hôtel Continental de Genève, a également illustré l'exportation des tensions politiques camerounaises hors des frontières nationales.

Le Cameroun est aujourd'hui confronté à une crise profonde de gouvernance. Les prévaricateurs de la fortune publique ont confisqué le pouvoir et ne manifester aucune volonté de favoriser une véritable alternance ou une sortie durable de la crise. Plus d'une décennie après le début du conflit dans les régions anglophones, une partie importante des territoires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest échappe toujours, selon cette analyse, au contrôle effectif de l'État. Incapable de restaurer durablement la paix dans ces régions, le pouvoir central est également accusé de laisser prospérer des discours identitaires et tribalistes qui, loin d'apaiser les tensions, contribuent à fragiliser davantage l'unité nationale.

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