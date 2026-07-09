CENTRAFRIQUE :: David LAM MINH, un nouvel engagement AGL pour développer la RCA :: CENTRAL AFRICAN

David LAM MINH a été nommé Directeur Général d'AGL Centrafrique. C’était à l’issue de la réunion du Conseil d'Administration du 22 juin 2026.

Son cahier de charge à cette haute fonction ne sera pas de tout repos. Il a été décliné par AGL dans un communiqué rendu public « Le nouveau DG d’AGL Centrafrique exercera cette fonction cumulativement à ses responsabilités de Directeur Administratif et Financier de la Région Golfe de Guinée. Basé à Douala, il continuera d'assurer le pilotage financier de la région tout en conduisant les activités et le développement d'AGL Centrafrique ».

Si cette nomination fait suite à la démission de Monsieur Serge AGNERO de ses fonctions de Directeur Général il faut noter de prime abord que le nouveau directeur est nommé « pour une durée illimitée »

Une confiance de la haute hiérarchie de AGL pour ce « Professionnel expérimenté » De fait, David LAM MINH totalise plus de 25 années d'expérience dans les domaines de l'audit, de la finance et du management. Après un début de carrière en qualité d'Auditeur et Commissaire aux comptes au sein de cabinets financiers à Paris et Libreville, il rejoint le Groupe en 2007 comme Directeur Contrôle de Gestion en Côte d'Ivoire.

En 2012, il est promu Directeur Administratif et Financier des terminaux au Togo, poste qu'il occupe pendant six années avant de rejoindre en 2018 Automatic Systems en Belgique en qualité de Directeur Administratif et Financier. À la faveur de son retour au sein du Groupe en 2023, il prend les fonctions de DAF d'AGL Togo, avant d'être nommé en janvier 2024 Directeur Administratif et Financier de la Région Golfe de Guinée.

Sa connaissance du Groupe, son expérience internationale et son leadership constituent des atouts majeurs pour accompagner le développement d'AGL Centrafrique et poursuivre notre ambition de croissance au service de nos clients et partenaires.

Fort de cette expérience glanée, c’est un homme engagé qui a rassuré « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins AGL Centrafrique en qualité de Directeur Général. Je suis convaincu que, grâce à l'engagement de chacun, nous poursuivrons ensemble le développement de notre entreprise, au service de nos clients et de nos partenaires. Je me réjouis de vous rencontrer prochainement et de construire avec vous nos futures réussites. »

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