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Trafic d’or vers Dubaï : L’étau se resserre autour de la famille Baboke
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Alors que le Tribunal Criminel Spécial lance une offensive inédite sur un présumé trafic d’or entre Yaoundé et Dubaï, l’entourage d’Oswald Baboke, jadis cœur du pouvoir, affronte une convergence de crises : judiciaire, politique et médiatique qui pourrait signer la fin d’une ère.

Le bruit des menottes ne claque pas encore dans les couloirs feutrés d’Etoudi, mais il se rapproche dangereusement. Pour la première fois, un nom qui incarnait l’intouchabilité du pouvoir tremble sous les coups de boutoir d’une enquête pour trafic d’or. Oswald Baboke, l’homme qui murmurait à l’oreille du président, voit son empire se fissurer de toutes parts. Des salles d’audience glaciales du Tribunal Criminel Spécial aux ors sulfureux de Dubaï, c’est un véritable thriller géopolitique qui se joue en coulisses, et ses protagonistes les plus haut placés retiennent leur souffle. La question n’est plus de savoir si la tempête va frapper, mais qui elle va emporter.

L’air est lourd au sommet de l’État. La machine judiciaire, souvent accusée de sommeiller face aux puissants, vient de se mettre en branle d’une manière spectaculaire. Au cœur de la cible : Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la Présidence de la République. Son tort présumé ? Être une pièce maîtresse, volontaire ou non, d’un trafic d’or camerounais à destination de Dubaï, faisant l’objet d’une enquête approfondie du Tribunal Criminel Spécial (TCS).

L’affaire a de quoi saisir. Ce n’est plus une simple rumeur de palais. Selon des sources concordantes, les auditions se multiplient au TCS, et des enquêteurs des renseignements s’apprêtent à s’envoler pour les Émirats arabes unis. Leur mission ? Remonter le filon d’un minerai précieux qui, une fois affiné en lingots dans la cité-État du Golfe, se perd dans les limbes de la finance mondiale. Une opération qui porte la signature d’une enquête internationale, bien loin des règlements de comptes politiques habituels.

Un iceberg de crises

Ce scandale n’est que la partie émergée d’un iceberg de crises qui percute de plein fouet la famille Baboke. Depuis plusieurs mois, les voyants sont passés au rouge vif, transformant un clan autrefois inébranlable en une citadelle assiégée.

Pression maximale au Palais d’Etoudi : Les couloirs feutrés du palais présidentiel, où Oswald Baboke évoluait avec l’aisance d’un dauphin en eaux troubles, ne semblent plus offrir la même protection. Des proches du dossier évoquent un « lâchage » calculé, un signal envoyé pour montrer que nul n’est au-dessus des lois, surtout dans une période de succession informelle où les rapports de force se recomposent chaque jour. La disgrâce, ce poison mortel dans les cours africaines, n’a jamais semblé aussi proche.

Le syndrome Indira Baboké : Pendant que l’étau judiciaire se resserre, un autre front, plus imprévisible et tout aussi dévastateur, s’est ouvert sur les réseaux sociaux. Les frasques et les polémiques à répétition d’Indira Baboké, membre éminent de la famille et fille de Baboké, y ont allumé un contre-feu ravageur. Chaque sortie sur TikTok ou Facebook est scrutée, moquée, amplifiée, transformant l’image publique du clan en un exutoire pour la vindicte populaire. Ce qui relevait de l’arrogance de caste est devenu un passif stratégique majeur, érodant le peu de capital sympathie qui restait à une famille perçue comme déconnectée des réalités camerounaises.

Isolement politique : La scène politique est une jungle. Et dans la jungle, un animal blessé devient une cible. Les alliés d’hier, sentant le vent tourner, se font soudainement discrets. Les chaises musicales et les guerres de succession qui font rage à Yaoundé ont créé un vide autour des Baboke. « Personne ne veut monter à bord d’un navire qui prend l’eau », confie un analyste politique sous couvert d’anonymat. Cet isolement est le signe le plus tangible que les protections au plus haut niveau s’amenuisent, laissant la famille affronter seule les foudres de l’appareil judiciaire et de l’opinion publique.

Sommes-nous à la fin d’un règne ?

Le vent tourne à Yaoundé. L’enquête sur « l’or de Dubaï » est plus qu’une simple affaire judiciaire ; c’est un test grandeur nature pour les institutions camerounaises et un révélateur des profondes mutations du pouvoir. S’agit-il d’un simple recadrage, d’un message sanglant envoyé à un clan trop gourmand ? Ou assistons-nous au crépuscule d’un règne, à la chute d’une dynastie qui se croyait intouchable ?

Une chose est sûre : les traces laissées par ce trafic d’or présumé pourraient bien être indélébiles. Elles ont le potentiel de redessiner la carte du pouvoir, d’enflammer un débat national sur la gouvernance, et de rappeler une vérité universelle : même les empires bâtis au plus près du soleil finissent par connaître l’ombre. Les prochaines semaines, avec le retour des enquêteurs de Dubaï, seront décisives.

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