L'or camerounais fuit par tonnes, l'État emprunte par milliards :: CAMEROON

Entre 2021 et 2025, 44 tonnes d'or camerounais ont été réceptionnées à Dubaï, tandis que les exportations officielles du Cameroun ne totalisaient que 148 kilogrammes un manque à gagner estimé à près de 2 000 milliards de FCFA, selon les propres chiffres de la Sonamines, qui avait alerté les autorités dès 2022.

Le 25 mai 2026, sur le plateau de la télévision nationale, directeur général de la Sonamines, prononce des chiffres qui figent le pays.

Entre 2021 et 2025, 44 tonnes d'or en provenance du Cameroun ont été enregistrées à Dubaï. Sur la même période, les exportations officiellement déclarées par le Cameroun ne totalisent que 148 kilogrammes.

Quarante-quatre tonnes d'un côté. Cent quarante-huit kilos de l'autre.

L'écart est tellement vertigineux qu'il en devient sidérant. Près de 2 000 milliards de FCFA l'équivalent du budget annuel de la Santé publique pendant cinq années consécutives ont quitté le pays sans laisser de trace dans les comptes de l'État.

Et ce n'est pas un accident. En 2025, le Cameroun déclare zéro gramme d'or exporté. Zéro. Pendant que Dubaï en réceptionne 8,4 tonnes.

« Un pays qui n'exporte rien, un émirat qui reçoit tout : voilà l'arithmétique de notre République », écrit Me Alice Nkom dans une tribune qui secoue le sérail.

Ce pillage a une histoire. Dès 2021, Interpol alertait : entre 2008 et 2018, 73 tonnes avaient déjà pris le même chemin, représentant plus de 3 300 milliards de FCFA aux cours actuels.

Et ce n'est que ce que l'on sait.

Les chiffres qui accusent

Les données sont publiques. Elles ont été prononcées à la télévision nationale par le directeur général de la Sonamines lui-même.

Période Exportations officielles du Cameroun Or réceptionné à Dubaï Écart 2021-2025 148 kg 44 tonnes × 297 2024 3,8 kg 12,2 tonnes × 3 210 2025 0 kg 8,4 tonnes Infini

Le constat est implacable : les flux d'or non déclarés restent massivement orientés vers les Émirats arabes unis.

Une alerte ignorée depuis 2022

La Sonamines avait pourtant alerté les autorités dès 2022, après l'exploitation des conclusions d'un rapport d'Interpol consacré à l'orpaillage illégal et aux réseaux de commercialisation clandestins en Afrique subsaharienne.

Interpol avait classé le Cameroun parmi les pays les plus affectés par les circuits illicites de commercialisation du métal précieux en Afrique subsaharienne.

Trois ans plus tard, le phénomène n'a fait que s'aggraver.

Les divergences entre les statistiques camerounaises et celles des Émirats arabes unis continuent de se creuser. En 2023, le Cameroun avait déclaré seulement 22,3 kilogrammes d'or exportés, tandis que les pays importateurs en déclaraient 15,2 tonnes.

III. Le scandale dans le scandale : emprunter d'une main, se faire voler de l'autre

En janvier 2026, un décret présidentiel a autorisé le ministre des Finances à mobiliser 1 650 milliards de FCFA sur les marchés financiers. Objectif : financer des projets de développement et régler la dette intérieure de l'État.

Lisez bien : le pays dont on vole l'or par tonnes va mendier auprès des banquiers de quoi payer ses arriérés.

On emprunte d'une main ce qu'on laisse voler de l'autre. Et c'est le peuple, ce sont les Camerounais, qui rembourseront avec intérêts l'argent qu'on leur a d'abord dérobé.

Les complicités au sommet

« Pas un gramme d'or ne peut légalement quitter le Cameroun sans l'aval de la Sonamines. Pas un gramme », souligne Me Alice Nkom.

Alors comment 117 tonnes 73 tonnes entre 2008 et 2018, 44 tonnes entre 2021 et 2025 franchissent-elles les douanes, les aéroports, les postes de sécurité ?

À l'Assemblée nationale, un député a osé nommer l'innommable : qui protège ces réseaux, sinon des personnalités tapies dans les hautes sphères de l'État ?

La presse décrit des zones aéroportuaires interdites aux douaniers eux-mêmes, des avions spéciaux, des complicités au sommet. L'enquête ordonnée par le président Paul Biya lui-même, après les révélations sur l'écart de 2023, avait conduit à la création d'une commission d'enquête. Mais les nouvelles données suggèrent que le problème est bien plus vaste que ce que l'on pensait.

Dubaï, une escale vers d'autres paradis

Et Dubaï n'est qu'une escale. Des enquêtes évoquent déjà des comptes en Suisse et dans d'autres paradis fiscaux où cet or se change en argent sans mémoire.

« La Suisse, justement. Royaume de la haute joaillerie, capitale mondiale du raffinage. Qui donc voyage si volontiers, si régulièrement, si nombreusement vers ce royaume-là ? » interroge Me Alice Nkom.

L'addition que personne ne fait

Faisons l'addition, puisque personne ne la fait pour nous :

- 73 tonnes entre 2008 et 2018

- 44 tonnes entre 2021 et 2025

117 tonnes identifiées vers une seule destination. Près de 5 300 milliards de FCFA aux cours actuels. Une seule destination, et déjà l'équivalent de plus de la moitié du budget de l'État.

« Et le tout, sans payer un franc d'impôt, pendant que le vendeur de beignets, lui, paie sa patente », écrit Me Alice Nkom.

Ce que le peuple camerounais doit comprendre

« Vous avez voté pour le changement. Et pendant que certains feignent de ne pas comprendre l'exil de notre président élu, qu'ils comprennent au moins ceci : ceux qui restent illégalement au pouvoir ne tiennent pas seulement tous les leviers la police, l'armée, les tribunaux. Ils tiennent surtout des milliards. Beaucoup de milliards. Nos milliards. »

« Voilà pourquoi ils ne lâcheront rien de leur plein gré. Il ne s'agit pas d'une poule aux œufs d'or : il s'agit de gisements colossaux or, diamant, pierres précieuses, bois dont une caste se partage la rente pendant que la nation fait la quête à Londres. »

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