Michel Ange Angouing : « Paul Biya a raison de faire attendre » pour purifier le Cameroun :: CAMEROON

Michel Ange Angouing, magistrat hors hiérarchie, conseiller technique au ministère de la Justice et ancien ministre de la Fonction publique, a publié une tribune le 6 juillet 2026 dans laquelle il affirme que « la purification du Cameroun a commencé », justifie l'attente d'un nouveau gouvernement comme une stratégie de discernement face aux « scandales qui agitent la classe politique » et appelle les auteurs présumés de spoliation à « réclamer la Justice » pour rétablir leur honneur.

Le Cameroun retient son souffle. Depuis la réélection de Paul Biya en octobre 2025, le pays attend toujours son nouveau gouvernement. L'absence d'équipe dirigeante, l'attente d'une éventuelle nomination d'un vice-président, les scandales qui éclaboussent la classe politique… Un climat d'incertitude et de suspicion.

Dans ce contexte, une voix s'élève. Celle d'un homme qui a côtoyé les plus hautes sphères de l'État : Michel Ange Angouing, magistrat hors hiérarchie, conseiller technique au ministère de la Justice, ancien ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (2011-2018).

Sa tribune, rendue publique le 6 juillet, porte un titre qui claque comme un coup de tonnerre :

« La purification du Cameroun a commencé ! »

Loin d'une critique acerbe, Angouing livre une analyse qui justifie le silence du Palais. Pour lui, l'attente n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Une stratégie de discernement. De tri. De purification.

« Le Président légalement élu a certainement raison de faire attendre. Cette attente a le mérite de lui permettre de discerner le bon grain de l'ivraie. »

Mais derrière cette justification, une question demeure : le Cameroun est-il vraiment en train de se purifier, ou assiste-t-on à une purge silencieuse ?

L'homme qui parle : Michel Ange Angouing

Pour comprendre le poids de cette tribune, il faut connaître son auteur. Michel Ange Angouing est un homme d'État. Magistrat hors hiérarchie, il a été ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pendant sept ans (2011-2018) dans les gouvernements Philémon Yang. Depuis le 10 août 2020, il est conseiller technique au ministère de la Justice.

Natif d'Abong-Mbang, dans la région de l'Est, Angouing est un proche du pouvoir. Il a servi sous Paul Biya et connaît les arcanes de l'État. Sa parole n'est pas celle d'un opposant. C'est celle d'un initié. D'un témoin privilégié.

Ces dernières années, il s'est illustré par des tribunes percutantes. En février 2026, il tirait la sonnette d'alarme sur les « guerres de clans » et appelait à la fin du régime. En juin 2026, il dénonçait l'illusion de l'État de droit.

Sa nouvelle tribune s'inscrit dans cette continuité : un regard lucide, parfois amer, sur l'état du Cameroun.

« La purification du Cameroun a commencé ! »

La tribune, rédigée à Nguelebok le 6 juillet 2026, s'ouvre sur une déclaration solennelle :

« À ceux qui l'ont certainement perdu de vue, nous souhaitons leur rappeler que notre pays le Cameroun est placé sous la protection de la sainte vierge Marie. »

Angouing convoque ensuite la foi, l'astrologie et l'espoir :

« Un adage bien connu dit que quel que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Ceux qui font dans l'astrologie nous disent qu'à l'ère du verseau (que nous vivons en ce moment), tout ce qui était caché apparaîtra au grand jour. »

Il reconnaît les difficultés :

« Par la grâce de Dieu et malgré les violentes tempêtes qui secouent notre pays, les populations gardent encore l'espoir d'un sursaut. »

Mais il pointe un phénomène préoccupant :

« L'attente d'un nouveau gouvernement, jugée longue par certains, et la nomination éventuelle d'un vice-président de la République ont fini par émousser l'attention et l'ardeur au travail des uns et des autres. »

Justifier l'attente : une stratégie de purification

C'est là que le discours bascule. Angouing ne critique pas l'attente. Il la justifie.

« Mais au regard des scandales qui agitent la classe politique, les accusations et autres dénonciations liées à la spoliation de la fortune publique, nous sommes tentés d'admettre que le Président légalement élu, a certainement raison de faire attendre. »

Pour lui, l'attente n'est pas une carence. C'est un outil :

« Cette attente a le mérite de lui permettre de discerner le bon grain de l'ivraie. De passer au peigne fin les renseignements et les informations qui lui parviennent de différentes sources. »

Cette expression, « discerner le bon grain de l'ivraie », est une référence biblique. Elle suggère un tri. Une séparation entre les justes et les corrompus. Entre ceux qui méritent de servir et ceux qui doivent être écartés.

Angouing va plus loin :

« La patience affichée par le Président de la République lui permet de choisir de manière utile et pertinente, dans l'intérêt supérieur de la nation, les ressources humaines en capacité de poursuivre l'œuvre de construction nationale qu'il a engagée. »

Les scandales et l'appel à la justice

Angouing ne ferme pas les yeux sur les réalités du pays :

« Les scandales dénoncés (vrais ou faux) révoltent les populations accablées par les difficultés de la vie courante. Ces populations réclament la Justice. »

Son message aux accusés est clair :

« Nous estimons pour notre part que les auteurs présumés, les co-auteurs et complices devraient être les premiers à réclamer la Justice qui, seule et bien conduite, rétablira leur honneur, leur dignité et leur fierté. »

Une position surprenante : plutôt que de dénoncer, il invite les suspects à réclamer eux-mêmes la justice. Une façon de les mettre au défi.

Il voit dans les révélations une main divine :

« La révélation des scandales d'hier et d'aujourd'hui relève de la volonté de Dieu et démontre à quel point il aime notre pays. »

Et il conclut par un appel :

« Puisse-t-il inspirer le Président de la République dans le choix des hommes et des femmes patriotes et capables de redonner espoir aux malheureuses populations tétanisées par l'ampleur du désastre. »

La mise en garde finale

La dernière phrase est un avertissement :

« Dieu aura été suffisamment patient avec nous, n'en abusons pas. »

Et Angouing termine par une « union de prières pour la santé et pour la paix ».

Le contexte : un Cameroun en attente

Cette tribune s'inscrit dans un contexte politique tendu. Depuis la réélection de Paul Biya en octobre 2025, le Cameroun n'a toujours pas de nouveau gouvernement. L'absence d'équipe dirigeante est une situation inédite depuis 1992.

L'opposition, menée par Maurice Kamto, tente de se faire entendre. Mais le pouvoir semble concentré sur une réorganisation institutionnelle silencieuse.

Angouing, en justifiant l'attente, prend position dans ce débat. Il ne critique pas ouvertement le régime. Il l'appelle à la purification.

"LA PURIFICATION DU CAMEROUN A COMMENCÉ !

À ceux qui l'ont certainement perdu de vue, nous souhaitons leur rappeler que notre pays le Cameroun est placé sous la protection de la sainte vierge Marie. Un adage bien connu dit que quel que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Ceux qui font dans l'astrologie nous disent qu'à l'ere du verseau (que nous vivons en ce moment), tout ce qui était caché apparaîtra au grand jour. Par la grâce de Dieu et malgré les violentes tempêtes qui secouent notre pays, les populations gardent encore l'espoir d'un sursaut. Il faut reconnaître cependant que l'attente d'un nouveau gouvernement, jugée longue par certains, et la nomination éventuelle d'un vice-président de la République ont fini par émousser l'attention et l'ardeur au travail des uns et des autres. Mais au regard des scandales qui agitent la classe politique, les accusations et autres dénonciations liées à la spoliation de la fortune publique, nous sommes tentés d'admettre que le Président légalement élu, a certainement raison de faire attendre. Cette attente a le mérite de lui permettre de discerner le bon grain de l'ivraie . De passer au peigne fin les renseignements et les informations qui lui parviennent de différentes sources. La patience affichée par le Président de la République lui permet de choisir de manière utile et pertinente, dans l'intérêt supérieur de la nation, les ressources humaines en capacité de poursuivre l'œuvre de construction nationale qu'il a engagée. Les scandales dénoncés (vrais ou faux) révoltent les populations accablées par les difficultés de la vie courante. Ces populations réclament la Justice. Nous estimons pour notre part que les auteurs présumés, les co-auteurs et complices devraient être les premiers à réclamer la Justice qui, seule et bien conduite, rétablira leur honneur leur dignité et leur fierté. La révélation des scandales d'hier et d'aujourd'hui relève de la volonté de Dieu et démontre à quel point il aime notre pays.

Puisse t'il inspirer le Président de la République dans le choix des hommes et des femmes patriotes et capables de redonner espoir aux malheureuses populations tétanisées par l'ampleur du désastre. Dieu aura été suffisamment patient avec nous, n'en abusons pas.

Union de prières pour la santé et pour la paix.

Michel Ange Angouing

Magistrat hors hiérarchie

Conseiller technique MINJUSTICE

Ancien ministre.

NGUELEBOK le o6 Juillet 2026

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