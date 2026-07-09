CAMEROUN :: 2027 : affaiblir le MRC pour verrouiller la transition :: CAMEROON

Trois militants dissidents du MRC ont saisi la justice pour demander la mise sous tutelle du parti mais derrière cette plainte juridiquement fragile se cache une opération politique clairement identifiée : neutraliser la principale force d'opposition structurée avant les élections locales de 2027, et préparer le terrain à une succession confisquée au profit de Franck Biya.

Le 7 juillet 2026, une assignation en référé d'heure à heure est déposée devant le tribunal de première instance de Yaoundé. Les requérants : trois militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun Willy Mengue, Mbala Wouria II Sébastien et Laure Noutchang.

Leur demande ? Placer le MRC sous tutelle judiciaire. Motif invoqué : une crise de direction, un vide statutaire, un parti paralysé.

Mais dans les coulisses, la réalité est tout autre.

La plainte est juridiquement fragile. Les requérants ont contourné toutes les procédures internes comités de médiation, Directoire, Conseil National. Aucune urgence réelle n'est démontrée. Le MRC fonctionne. Ses organes sont en place. Ses procès-verbaux sont déposés au MINAT.

Alors pourquoi cette assignation ?

Pour comprendre, il faut regarder au-delà des arguments juridiques. Regarder le calendrier. Regarder les alliances. Regarder ce qui se prépare pour 2027.

Derrière ces trois noms, il y a une stratégie. Et derrière cette stratégie, il y a un objectif que personne ne dit publiquement mais que les actes dessinent avec une clarté croissante : imposer Franck Biya comme successeur, sans élection véritable, sans débat national, sans alternative crédible et surtout, sans résistance organisée.

Le MRC est aujourd'hui le principal parti d'opposition structuré. Avec 230 nouvelles unités créées depuis janvier et 2 300 nouveaux militants recrutés en six mois, il entre dans la séquence électorale de 2027 en position de force.

C'est précisément cela qui dérange.

Cette plainte n'est pas un acte de militants frustrés. C'est un acte de déblayage politique au service d'une transition confisquée.

Une plainte juridiquement fragile

Me Roland Dieuwou, Secrétaire national chargé des affaires juridiques du MRC, a répondu aux requérants avec une précision qui mérite d'être lue attentivement.

Son argument central repose sur la hiérarchie des normes internes. L'article 2 du Règlement intérieur dispose que ce dernier est subordonné aux statuts. Or l'article 19 alinéa (a) des statuts norme supérieure autorise le Conseil National à prendre, entre deux Conventions, certaines décisions relevant de la compétence de la Convention lorsque l'urgence l'exige.

C'est précisément ce qui s'est passé.

Le Directoire, lors de sa session ordinaire du 21 juillet 2025, a constaté que la démission de Kamto n'entrait pas dans les prévisions de l'article 68(2) du Règlement intérieur faute de vacance constatée à la majorité des 4/5 de ses membres. Il a désigné Mamadou Yakouba comme Président par intérim et déposé le procès-verbal au MINAT le 22 juillet 2025.

Le Conseil National du 6 septembre 2025 a ratifié cette position et confirmé le retour de Kamto dans sa troisième résolution. À partir de ce moment, Kamto pouvait simplement reprendre son mandat obtenu pour cinq ans en décembre 2023 et attendre la prochaine Convention en 2028 sans aucun vide juridique, sans caducité, sans vacuum legem.

La Convention extraordinaire du 21 décembre 2025 n'était donc pas une nécessité juridique. C'était un choix de renforcement institutionnel, adopté souverainement par les délégués à 95,44 %.

Contester cette Convention ne change rien à la légitimité de Kamto. Elle existait avant. Elle existait sans elle.

La plainte repose sur une lecture erronée de la hiérarchie des normes internes.

Une procédure d'urgence pour créer artificiellement une crise

Les requérants ont choisi le référé d'heure à heure procédure exceptionnelle réservée aux situations d'urgence absolue, de préjudice imminent, sans contestation sérieuse possible.

Or le MRC fonctionne.

Ses organes sont en place. Ses procès-verbaux sont déposés. Aucune paralysie institutionnelle n'est démontrée.

Il y a plus. Les requérants n'ont saisi ni les comités de médiation communaux, départementaux ou régionaux, ni le Comité National de Médiation et d'Arbitrage, ni le Directoire, ni le Conseil National.

La loi n°90/056 et les statuts du MRC imposent pourtant que les litiges internes soient d'abord traités par les organes du parti.

Ne pas utiliser ces recours internes signifie une chose simple : il n'y a pas de trouble grave, il n'y a pas d'urgence réelle.

« La démarche est politique, pas statutaire. C'est un contournement volontaire des procédures internes pour créer un choc externe produire un effet médiatique, installer l'idée d'un parti en crise, et détourner l'attention du public de l'enjeu réel. »

La finalité réelle : affaiblir le MRC, imposer Franck Biya

C'est le point que le public doit comprendre.

Les élections locales prévues en 2027 municipales et législatives sont des scrutins où la mobilisation populaire est massive, où les réseaux locaux jouent un rôle central, et où les partis structurés peuvent transformer des dynamiques territoriales en équilibres politiques durables.

Le MRC est aujourd'hui le principal parti d'opposition structuré, le seul doté d'une base militante nationale, le seul capable d'organiser des campagnes locales cohérentes sur l'ensemble du territoire.

Avec 230 nouvelles unités créées depuis janvier et 2 300 nouveaux militants recrutés en six mois, il entre dans cette séquence électorale en position de force.

C'est précisément cela qui dérange.

Affaiblir le MRC avant 2027 sert plusieurs objectifs simultanés :

- Une bataille judiciaire interne détourne les cadres de la mobilisation territoriale.

- Un parti présenté comme illégal ou en crise mobilise moins de militants et d'électeurs.

- Des listes déposées dans l'incertitude d'un contentieux administratif peuvent être fragilisées dans les délais électoraux sans qu'il soit nécessaire de gagner le procès. Il suffit de retarder.

L'horizon plus large : la succession ouverte

Mais il y a un horizon plus large et plus lourd.

Le Cameroun traverse une période de succession ouverte. Paul Biya est absent.

Et derrière les manœuvres judiciaires, derrière les dissidences orchestrées, derrière la guerre de perception documentée depuis des mois, il y a un objectif que personne ne dit publiquement mais que les actes dessinent avec une clarté croissante : imposer Franck Biya comme successeur, sans élection véritable, sans débat national, sans alternative crédible et surtout, sans résistance organisée.

Cette imposition suppose une condition préalable que les manœuvres actuelles cherchent précisément à créer : que le peuple camerounais n'ait pas, au moment décisif, de force politique capable de résister, de mobiliser et de proposer une autre voie.

Le MRC est cette force. C'est le seul parti qui dispose à la fois :

- d'une doctrine constitutionnelle solide,

- d'une base militante nationale,

- d'un leader de stature internationale,

- et d'une légitimité électorale documentée depuis 2018.

Le neutraliser avant les élections locales de 2027, c'est s'assurer que lorsque la question successorale deviendra inévitable et elle le deviendra le peuple camerounais se retrouvera sans défense organisée face à une décision déjà prise en haut lieu.

Une manœuvre coordonnée

Cette plainte n'est pas un acte de militants frustrés. C'est un acte de déblayage politique au service d'une transition confisquée.

Willy Mengue, rappelons-le, a été aperçu en contact avec des cadres du RDPC. Laure Noutchang a refusé toute procédure interne tout en multipliant les déclarations alignées sur les éléments de langage du camp adverse. Le troisième requérant est domicilié à Bruxelles.

Ce n'est pas une coïncidence de militants déçus. C'est une manœuvre coordonnée.

Ce que cette plainte ne peut pas produire

Même si le juge examinait sérieusement la demande, la plainte ne peut pas :

- suspendre le Directoire,

- annuler la Convention,

- invalider les dépôts administratifs,

- effacer les décisions du Conseil National,

- créer une vacance qui n'a jamais été constatée,

- ni imposer un mandataire ad hoc sans démonstration d'un trouble grave.

Le MRC conserve ses organes, ses textes, ses procès-verbaux, sa légitimité statutaire et sa capacité à participer aux élections.

La plainte peut faire du bruit. Elle ne peut pas produire l'effet juridique recherché.

Et Me Dieuwou a résumé la situation avec la concision qui convient : « Allez chercher autre chose. »

Ce que le peuple camerounais doit comprendre

Derrière ce dossier judiciaire, il y a une question qui concerne chaque Camerounais :

A-t-il le droit de choisir librement son prochain dirigeant, ou cette décision sera-t-elle prise à sa place, par un clan, avant même que la question ne soit posée ?

Le MRC n'est pas seulement un parti politique. Dans ce contexte précis, il est le dernier verrou organisé entre une transition démocratique et une succession imposée.

C'est pourquoi on cherche à le neutraliser. C'est pourquoi il doit résister. Et c'est pourquoi le peuple camerounais doit comprendre ce qui se joue réellement derrière cette assignation du 7 juillet 2026.

Ce dossier n'est pas une crise juridique. C'est une manœuvre de pré-transition.

Les requérants ont une assignation et une stratégie. Mais pas un dossier.

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