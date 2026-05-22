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© Avec Sopieprod : Hilaire SOPIE
- 22 May 2026 14:34:25
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FRANCE :: PSG en quête d’histoire, l’Afrique en pleine ascension : analyse d’Hervé Mathoux
Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec une deuxième Ligue des champions consécutive en ligne de mire, l’actualité du football mondial s’annonce particulièrement dense.
Entre la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et le football africain qui promet un niveau relevé, les regards se tournent vers les grandes nations du ballon rond, notamment africaines, de plus en plus présentes sur la scène internationale.
Dans ce contexte bouillonnant, marqué par une montée en puissance des sélections africaines et une redistribution des cartes au plus haut niveau, nous sommes allés à la rencontre d’un observateur averti du football mondial : Hervé Mathoux. Journaliste emblématique et fin analyste, il décrypte pour nous les dynamiques actuelles, les enjeux à venir et les équipes à suivre de près.
Entre ambitions européennes du PSG, espoirs africains et défis mondiaux, son regard apporte un éclairage précieux sur une saison qui s’annonce déjà historique.
Écoutez plutôt.
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