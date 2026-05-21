CAMEROUN :: Melong : une femme brûlée à l’essence, deux versions s’affrontent :: CAMEROON

Une femme est hospitalisée dans un état critique après un incendie domestique à Melong. La cause reste incertaine : son mari l’aurait aspergée d’essence, ou elle se serait auto-inflammée. Une seule certitude, le drame conjugal a eu lieu dans la nuit du 1er mai.

Dispute conjugale, essence et vêtements d’une maîtresse

Les faits se déroulent à Melong, dans l’ouest du Cameroun. Selon une version rapportée par des sources locales, Etongue Thomas est revenu au domicile conjugal dans la nuit du 1er mai. Il portait une tenue cousue par sa maîtresse.

Son épouse Komba Ella aurait alors manifesté sa colère face à cet acte d’infidélité. La dispute a dégénéré. Thomas aurait aspergé sa femme de liquide inflammable avant de l’enflammer.

Une seconde version contredit totalement ce récit. Elle affirme que Komba Ella a tenté de brûler les vêtements de son mari. Au cours de cette action, elle se serait elle-même embrasée.

Quelle que soit la thèse retenue, la victime est dans un état grave à l’hôpital. Aucun pronostic officiel n’a été publié.

Pourquoi les violences conjugales au Cameroun restent sous-estimées

Le drame conjugal de Melong illustre un mécanisme courant : la dispute pour infidélité comme déclencheur d’une violence extrême. Dans les régions rurales, l’essence est un accélérateur de feu facilement accessible.

Les causes sont multiples. D’abord, l’absence de protection légale effective pour les femmes victimes. Ensuite, la pression sociale qui pousse les couples à régler leurs conflits sans témoins extérieurs.

Enfin, la banalisation de l’utilisation d’un liquide inflammable comme arme domestique. Au Cameroun, les brûlures par essence représentent une part significative des admissions dans les centres de traitement des grands brûlés, selon des données hospitalières non consolidées.

Le flou des versions témoigne aussi d’une carence d’enquête préliminaire. La gendarmerie de Melong n’a pas encore communiqué de rapport officiel.

Comment un passage à l’acte à l’essence se produit

L’asperge d’essence se définit comme l’action de projeter un hydrocarbure volatil sur une personne dans l’intention de l’enflammer. Ce mode opératoire est rapide et nécessite peu de force physique.

Le mécanisme sous-jacent repose sur trois étapes. L’agresseur saisit un récipient contenant de l’essence (bidon, bouteille). Il le projette sur le visage ou le torse de la victime. Il actionne ensuite une source d’inflammation (briquet, allumette).

Dans le cas de Melong, si la première version est exacte, le mari a agi après une humiliation liée à sa tenue confectionnée par sa maîtresse. Si la seconde version prévaut, la tentative de brûler des vêtements a provoqué un reflux de flammes sur la femme.

Les témoignages divergent car aucun voisin n’a assisté directement au déclenchement du feu. Les secours sont arrivés après que les flammes aient été éteintes.

L’état de santé de Komba Ella dicte le rythme de l’enquête. Si elle décède, les charges passeront à “homicide volontaire”. Si elle survit, son témoignage deviendra la pièce maîtresse du dossier.

La justice camerounaise devra trancher entre les deux versions. En l’absence de preuve matérielle (traces d’essence sur les vêtements d’Etongue Thomas, localisation des brûlures), le suspect pourrait bénéficier du doute raisonnable.

Ce type d’affaire alimente le plaidoyer pour des lois plus strictes sur les violences conjugales. Le Cameroun a ratifié la Convention de Maputo, mais son application reste lacunaire. Des formations des forces de l’ordre à la collecte de preuves des brûlures sont nécessaires.

L’accès à l’essence comme arme pose aussi une question de régulation. Les bidons vendus sans contrôle dans les marchés permettent ces passages à l’acte. Une piste serait d’exiger un enregistrement des achats d’hydrocarbures en zone rurale.

Une question ouverte sur la charge de la preuve

Qui a vraiment allumé le feu à Melong ? Sans enquête forensique indépendante, la parole de l’homme survivant pèsera lourd face au silence d’une femme brûlée. Le système judiciaire camerounais parviendra-t-il à dépasser les versions contradictoires pour établir une vérité technique ? La réponse conditionne la survie de Komba Ella et la crédibilité de la protection des femmes au Cameroun.

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