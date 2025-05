CAMEROUN :: Benjamin Zebaze : « l’Onu ne sait pas qu’Elecam n’est qu’une « filiale » du Rdpc ? » :: CAMEROON

Plus loin, il affirme qu'"Il y a des conflits partout dans le monde (Ukraine, Congo, Soudan…) ; des désastres humanitaires (Gaza…) et tout ce qui intéresse l’Onu c’est de venir apporter sa caution morale et financière à un processus électoral biaisé et faussé dans ses fondements"

"PAUL BIYA, PHILEMON YANG ET L’ONU : UN TRIO…

Elecam a signé une convention avec les nations-Unis au sujet de la prochaine présidentielle. Vu comme ça, cela n’a rien d’alarmant puisqu’on prend le soin de préciser qu’il s’agit « d’optimiser les élections au Cameroun, dans une démarche visant à renforcer la transparence et l’inclusivité du processus électoral ».

COMME AVEC OUATTARA EN 2010

Quand on regarde tout cela de plus près, on est obligé de constater qu’il s’agit là d’une des plus grosses escroqueries mise en place par le régime du Renouveau.

Il y a des conflits partout dans le monde (Ukraine, Congo, Soudan…) ; des désastres humanitaires (Gaza…) et tout ce qui intéresse l’Onu c’est de venir apporter sa caution morale et financière à un processus électoral biaisé et faussé dans ses fondements : c’est très curieux; d’autant plus qu’Elecam précise que le processus électoral est entièrement financé par le budget de l’Etat.

Qui va-nous faire croire que l’Onu ne sait pas qu’Elecam n’est qu’une « filiale » du Rdpc ? Que le processus électoral, tel qu’il est entamé, ne peut être « inclusif » comme veut le faire croire l’Onu, alors que 2 des principaux candidats (Kamto et Libii) sont menacés d’exclusion ?

En réalité, le Rdpc est très fort lorsqu’il s’agit de se comporter en « diable » car, ce que nous voyons là, est le fruit d’une longue machination.

Avant le 06 mars 2024, Paul Biya, qui d’habitude ne défend pas ses compatriotes lorsque ces derniers sollicitent un poste à l’international, a tout fait pour que son ancien Premier ministre, Philémon Yang, soit choisi comme candidat de l’Afrique pour le poste de président de la 79ieme session de l’Assemblée générale de l’ONU.

En plaçant à un tel poste un rdépéciste particulièrement zelé,qui peut s’étonner que l’ONU s’intéresse tant à la future présidentielle,malgré l’iniquité du processus ?

Si l’Onu avait déployé de tels efforts afin de ramener la paix dans les zones anglophones dont est originaire Philémon Yang, il y aurait peu à dire : or là, on exclut les opposants pour conclure un accord des plus opaques avec une « filiale » du Rdpc : c’est indécent.

C’est exactement de cette manière que l’Onu avait procédé pour donner son aval à la main mise du clan Ouattara sur la Côte d’Ivoire en 2010 (si mes souvenirs sont exacts). Alors que les résultats étaient contestés et contestables, elle avait très vite validé l’ensemble du processus électoral ivoirien.

Voici leur plan : le soir de l’élection, l’Onu va parler d’un processus équitable ; sans fraude : le tour sera joué.

NE RESTONS PAS LES BRAS CROISES

Mais nous n’allons pas nous laisser faire et baisser les bras. Il est du devoir de tous les camerounais de se préparer à défendre leurs votes lors de la prochaine présidentielle : de plus, il ne faut pas se laisser distraire et dès maintenant, se préparer pour les prochaines législatives et municipales.

On ne va pas laisser mourir notre pays entre des mains malhabiles.

Benjamin Zebaze"