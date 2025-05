CAMEROUN :: ARRESTATION DE FLORE DE LILLE A DOUALA : LES FAITS, LES REACTIONS ET LES ZONES D’OMBRE :: CAMEROON

Douala, Cameroun, Flore de Lille, blogueuse camerounaise bien connue sur les réseaux sociaux et résidant en France, a été interpellée à Douala par la Gendarmerie nationale alors qu’elle venait passer un court séjour sur le continent.

L’arrestation a eu lieu à un carrefour de la ville. Il faut noter que nous sommes dans un contexte marqué par une année pré-électorale tendue au Cameroun tout est possible désormais au Cameroun. Selon les premiers éléments recueillis, l’interpellation de Flore de Lille – également surnommée « La PDG » par ses abonnés – fait suite à un mandat d’incarcération émis par le procureur du tribunal de première instance de Yaoundé (Centre administratif). La plaignant dans cette affaire, un certain Raymond Tchenga, accuse l’influenceuse de diffamation et d’injures publiques via ses publications sur la toile. Les faits remonteraient à l’année 2021. Malgré le temps écoulé, les autorités judiciaires ont maintenu l’affaire active. La Gendarmerie de Bépanda, où Flore de Lille a été conduite, n’a fait qu’exécuter une procédure judiciaire légale, selon ses responsabilités d’officier de police judiciaire.

Une influenceuse sereine, mais critique

Dans une vidéo en direct diffusée peu après son arrestation, Flore de Lille s’exprime d’une voix calme, demandant que le Quai d’Orsay (ministère français des Affaires étrangères) soit informé de sa situation. Ce qui est une grosse erreur de communication de sa part. Elle affirme ignorer les raisons précises de son interpellation et décrit sobrement son transfert de son domicile vers les locaux de la gendarmerie. Connue pour son ton acide et son usage régulier des réseaux sociaux comme tribune personnelle, l’influenceuse semblait cette fois-ci confrontée à un contre-pouvoir plus fort. Elle a toutefois affirmé être sereine et confiante, indiquant qu’elle ne redoute pas les suites judiciaires. L’interpellation de Flore de Lille survient dans un climat politique particulièrement sensible, à l’approche des élections de 2025. Certains observateurs y voient une manœuvre plus large visant à envoyer un message aux voix critiques ou aux figures influentes de la société civile numérique. Flore pourrait-elle être la première d’une série de « sacrifices médiatiques » dans un pays où la liberté d’expression sur internet est de plus en plus surveillée ? La blogosphère camerounaise, souvent vibrante, n’a pas encore totalement réagi à cette arrestation. Mais il est probable que cette affaire devienne virale dans les jours à venir, enflammant les débats sur la liberté d’expression, la justice sélective et le rôle des influenceurs dans l’espace public.

Entre justice, réseaux sociaux et politique

Enfin, l’affaire soulève aussi des questions plus larges : les réseaux sociaux sont-ils devenus un tribunal parallèle ? Peut-on tout dire en ligne sans en subir les conséquences ? Et jusqu’où les autorités sont-elles prêtes à aller pour réguler les discours numériques dans une société où la parole publique est de plus en plus digitalisée ? Pour l’instant, Flore de Lille reste en sécurité à la Gendarmerie de Bépanda, en attente de son transfert vers Yaoundé où elle devra comparaître devant le procureur ayant émis le mandat. Affaire à suivre…