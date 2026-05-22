CAMEROUN :: Des millions de téléphones bloqués dès le 25 mai 2026 par les Douanes :: CAMEROON

À partir du lundi 25 mai 2026, tout terminal mobile non enregistré sur la plateforme officielle d'identification sera coupé du réseau. La mesure est signée par le Directeur Général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, et adressée directement aux trois opérateurs télécoms du pays : Camtel, MTN Cameroun et Orange Cameroun.

La décision : qui, quoi, quand ?

La lettre référencée N°…/MINFI/DGD3/CDL, datée du 19 mai 2026, ordonne le blocage effectif des terminaux importés non répertoriés par la plateforme d'identification matérielle. Elle s'appuie sur l'article 6 de la loi de finances 2023 et sur la décision conjointe N° 0000145/MINFI/MINPOSTEL du 25 mars 2026.

Sont concernés : téléphones portables, tablettes et terminaux numériques importés au Cameroun sans avoir acquitté les droits et taxes de douane correspondants.

Pourquoi maintenant ? Le cadre légal en jeu

L'article 6 de la loi de finances 2023 impose la collecte des droits de douane sur les terminaux importés via une plateforme centralisée d'identification. Le mécanisme avait été communiqué au public dès mars 2026. Le blocage du 25 mai constitue la phase d'exécution forcée, après une période de mise en conformité.

La décision conjointe du 25 mars 2026, signée par le MINFI et le MINPOSTEL, fixait les modalités précises de collecte. Les opérateurs étaient prévenus. Le délai est désormais épuisé.

Comment le blocage fonctionne-t-il concrètement ?

Tout terminal non dédouané qui tente de se connecter à un réseau local camerounais Camtel, MTN ou Orange sera techniquement bloqué. L'opérateur qui autoriserait cette connexion engage sa propre responsabilité, aux termes de l'article 7 de la décision conjointe précitée.

Le mécanisme repose sur l'identification par IMEI le numéro unique de chaque appareil croisée avec la plateforme d'identification matérielle des douanes. Si l'appareil n'y est pas enregistré, il ne passe pas.

Fiscalité numérique, marché gris et souveraineté des données

La mesure cible directement le marché gris des téléphones importés sans taxation. Des centaines de milliers d'appareils pourraient être concernés, notamment dans les marchés informels de Yaoundé, Douala et des grandes villes de province.

À long terme, c'est un signal fort sur la fiscalité numérique au Cameroun. L'État affirme sa capacité à contrôler l'accès au réseau comme levier de recouvrement fiscal. Pour les opérateurs, la responsabilité est désormais explicitement engagée en cas de permissivité.

Question ouverte

Dans un pays où l'accès au mobile est le premier vecteur de communication, d'information et de transaction financière, le blocage des terminaux non dédouanés est-il un outil de justice fiscale ou un risque d'exclusion numérique pour les populations les plus vulnérables ?

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