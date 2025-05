Comment l’Armée et la Nation se sont Unies pour un Cameroun tourné vers son avenir :: CAMEROON

La 53e fête de l’unité du Cameroun s’est déroulée avec faste sur toute l’étendue du territoire Camerounais. Agrémentée par un défilé civil et militaire sur toutes les unités administratives.

A l’occasion, les forces armées et la Nation toute entière se sont mises à l’unisson pour consolider une paix mise à rudes épreuves par les velléités séparatistes et le tribalisme ambiants. Le quotidien InfoMatin paraissant à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions parle de « Lien Armée-Nation, consolidé ». Sous la présidence du chef de l’Etat, chef des Armées, Paul Biya, la 53ème Fête nationale de l’Unité s’est célébrée, le 20 mai dernier, sur l’ensemble du pays, avec faste et solennité, à travers un impressionnant défilé militaire et civil.

Il y a donc eu, à Yaoundé la capitale politique, sur la place du 20 Mai 1972, le président de la République Paul Biya et deux commandants des troupes pour la parade militaire. Le Général de Brigade Aérienne Bède Benoît EBA EBA, Commandant la 2ème Région militaire interarmées, commandant des troupes, un homme rompu à la tâche et au parcours professionnel qui se passe de tout commentaire.

A partir de 1984 ou il est Commandant d’Escadron de vols à la Base aérienne de Yaoundé à 2011 comme Major général de l’Armée de l’Air camerounaise. Et ce n’est pas fini. Le COLONEL NNOKO NGIDE Divine, COLEGION EST était le commandant en second des troupes au boulevard du 20 Mai à Yaoundé. Depuis 2005 - 2008 Commandant de la 38ème compagnie d’Intervention du GI3/GP jusqu’en 2024 Commandant de la Légion de Gendarmerie de l’Est.

Aussi, avec maestria, doigté et dans la discipline militaire la Fête de l’Unité nationale s’est célébrée avec « Faste et solennité au Boulevard du 20 mai ». Le journal Dernière Heure de Yaoundé résume que Le Chef de l’Etat Paul Biya a présidé personnellement la grande parade civile et militaire au Boulevard du 20 mai à l’occasion de la fête de l’Unité nationale. Instant de solennité au cours duquel les forces de Défense et de Sécurité en général et l’Armée en particulier ont présenté leur savoir-faire, leur Maestria, et leurs équipements de dernière génération. Tout ceci devant un parterre d’invités spéciaux, le corps diplomatique, et tous les autres corps représentant les hautes institutions du pays.

La Grande Tribune quant à lui parle d’un évènement « Majestueux malgré des dissensions mineurs ». La Nation camerounaise a célébré avec faste et solennité la 53e édition de la fête nationale de l’Unité. De l’Ouest à l’Est, du Nord au Sud l’on a pu se rendre compte que les Camerounais, dans leur immensité majorité sont attachés à cet idéal. Il revient au régime au pouvoir d’envisager des politiques pour parachever et inclure l’ensemble de ses citoyens dans cette dynamique.